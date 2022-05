Το Vampire: The Masquerade – Swansong είναι ένα αφηγηματικό παιχνίδι με στοιχεία RPG που βασίζεται στο γνωστό σύμπαν των βρυκολάκων

To τελευταίο διάστημα έχουμε δει αρκετά παιχνίδια βασισμένα στο κόσμο του Vampire: The Masquerade. Από adventures και graphic novels μέχρι battle royale, το World of Darkness φαίνεται να αξιοποιείται πιο πολύ από ποτέ. Βέβαια, ακόμα περιμένουμε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία όλων, το Bloodlines 2, το οποίο δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα κυκλοφορήσει.



Μέχρι να γίνει αυτό όμως, έχουμε στα χέρια μας το Vampire: The Masquerade – Swansong, το οποίο έρχεται αρκετά κοντά σε αυτό που θέλουμε από ένα παιχνίδι σε αυτόν τον κόσμο. Ένα RPG γεμάτο πολιτική, ίντριγκες, κλίκες, δολοπλοκίες, χλιδή και μπόλικο αίμα. Το Swansong τα έχει όλα αυτά, άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε πιο περιορισμένο βαθμό.



Σενάριο



Το Swansong διαδραματίζεται στη Βοστώνη, όπου ένας κόκκινος συναγερμός «επιστρατεύει» όλο το clan των βαμπίρ πίσω στη βάση τους για να είναι ασφαλή. Ο παίκτης χειρίζεται τρία διαφορετικά βαμπίρ, το καθένα με τις δικές του δυνάμεις και διαφορετική θέση στην ιεραρχία της «οικογενείας». Η αρχηγός αυτής, τους αναθέτει διάφορες αποστολές για να ανακαλύψει τι έχει συμβεί, αλλά και για να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη τους. Αυτό όμως θα λειτουργήσει αμφίδρομα, αφού κατά τη διάρκεια των αποστολών θα μάθετε πολλά πράγματα, τόσο για την αρχηγό, όσο και για την «οικογένειά» σας, αρά θα πρέπει να δράσετε ανάλογα, αντιμετωπίζοντας όμως τις όποιες συνέπειες.



Γενικότερα, το Swansong λάμπει όσον αφορά στον κόσμο του και τη γραφή του, καθώς είναι γεμάτο ανατροπές, δολοπλοκίες και ό,τι άλλο περιμένετε από έναν τέτοιο κόσμο, βρίσκεται εκεί. Για να το ολοκληρώσετε θα χρειαστείτε από 15 έως 20 ώρες, διάρκεια που κρίνεται αρκετά σωστή, καθώς τελειώνει προτού αρχίσει να κουράζει. Βέβαια, υπάρχουν τόσες επιλογές σε διαλόγους για κάθε χαρακτήρα, που ίσως χρειαστεί 2 ή και παραπάνω playthrough για να τα δείτε όλα.





Gameplay



Όσον αφορά στο gameplay, το Swansong θυμίζει παιχνίδια της Telltale, αλλά περιέχει και RPG στοιχεία. Θα κινηθείτε σε χωριστά επίπεδα, στα οποία θα εξερευνήσετε, θα καταγράψετε, θα συνομιλήσετε με NPCs, οι οποίοι θα σας δώσουν έξτρα δουλειά ή μια επιπλέον λύση για ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίζετε. Γενικότερα, τίποτα δεν είναι αχρείαστο στο παιχνίδι, καθώς ακόμα και ένα χαρτάκι σε κάποιο άσχετο σημείο μπορεί να περιέχει σημαντικές πληροφορίες για έναν κομβικό γρίφο του επιπέδου.



Εδώ να αναφέρουμε ότι οι γρίφοι θέλουν δουλειά και η εξερεύνηση είναι κομβικής σημασίας. Δεν θα έχετε την παραμικρή βοήθεια, πέραν των στοιχείων που θα έχετε βρει στο επίπεδο ή κάποια πληροφορία που θα έχετε αποσπάσει είτε με διάλογο, είτε με τις δυνάμεις σας. Επίσης, τα επίπεδα μπορούν να ολοκληρωθούν ολοκληρώνοντας το βασικό objective, αλλά γενικά μπορεί και να αποτύχετε, με ολέθριες συνέπειες. Για παράδειγμα, σε ένα επίπεδο έπρεπε να ερευνήσουμε έναν φόνο και να εξαφανίσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που οδηγούσαν στην φατρία μας. Καταφέραμε το βασικό objective, αλλά μας ξέφυγαν ορισμένα στοιχεία, τα οποία αργότερα οδήγησαν κάποιες δύσκολες καταστάσεις, που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει.









Το Swansong βρίθει από γρίφους και εξερεύνηση αλλά δεν διαθέτει καθόλου μάχες. Οι μόνες μονομαχίες στις οποίες θα βρεθείτε είναι οι λεκτικές. Για να πείσετε άλλους χαρακτήρες να κάνουν κάτι που θέλετε ή για να αποσπάσετε πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις... βαμπιρικές ικανότητές σας. Η μια αφορά στην μπάρα του "willpower" και η άλλη στην μπάρα του "hunger". Η πρώτη ξεκινά γεμάτη με πόντους και όσο χρησιμοποιείτε λεκτικές ικανότητες αδειάζει. Η πείνα γεμίζει όσο χρησιμοποιείτε υπερφυσικές δυνάμεις, όμως το παιχνίδι έχει φροντίσει να μπορείτε να τα αναπληρώσετε και τα δυο.



Διασκορπισμένα στα επίπεδα μπορείτε να βρείτε consumables τα οποία θα δώσουν πόντους στο willpower και θα σας αδειάσουν πόντους από το hunger. Παράλληλα θα βρείτε safe rooms, στα οποία μπορείτε να φέρετε συγκεκριμένους NPCs με σκοπό να τους πιείτε το αίμα, με ένα πολύ βασικό minigame. Βέβαια οι άνθρωποι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι περιορισμένοι και ο τρόπος που γίνεται αυτό δεν βοηθάει το immersion. Για παράδειγμα τα safe rooms είναι συνήθως πολύ βασικά δωμάτια, όπως τουαλέτες ή αποθήκες στις οποίες εμείς μέσα πίνουμε αίμα και απ' έξω κυκλοφορεί το FBI...



To immersion πλήττεται και από τα bugs, τα οποία τα βρήκαμε σε πληθώρα στο παιχνίδι. Αν και τα περισσότερα έχουν διορθωθεί πλέον, υπάρχουν ακόμα αρκετά σημεία που η κάμερα σταματάει να δουλεύει, οδηγώντας μας μαθηματικά προς το restart. Επίσης δεν μπορείτε να κάνετε skip ή να τρέξετε κανέναν διάλογο, κάτι που καθιστά αρκετά χρονοβόρα την πρόοδο στο κάθε επίπεδο, ειδικά αν έχετε ξαναπαίξει τα συγκεκριμένα σημεία πριν το restart.









Ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος που εισάγονται τα RPG στοιχεία στο παιχνίδι. Μετά από κάθε αποστολή κερδίζετε experience ανάλογα με το πόσα objective ολοκληρώσατε. Παράλληλα, το παιχνίδι σάς ενημερώνει για τα σημεία που αποτύχατε και τα σημεία που σας «ξέφυγαν», σε περίπτωση που θέλετε να ξαναπαίξετε το επίπεδο. Το experience μπορείτε να το ξοδέψετε σε ένα απλό skill tree και στη σελίδα με τις δυνάμεις του χαρακτήρα. Τέλος, όσο χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα skills, αυτά δυναμώνουν, ενώ όσο παίζετε με συγκεκριμένο τρόπο, ξεκλειδώνετε νέα traits.



Γενικά ο τρόπος που «παίζει» το Swansong είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος και λειτουργικός και ταιριάζει απόλυτα στο setting. Οι μάχες τελικά, ίσως όντως να ήταν και αχρείαστες.



Τεχνικός Τομέας



Στα τεχνικά δυστυχώς το Swansong τα θαλασσώνει. Τα μοντέλα των χαρακτήρων μάς φέρνουν στο μυαλό γραφικά άλλης εποχής, το animation είναι ξύλινο και το lip sync θυμίζει μεταγλωττισμένη σαπουνόπερα. Οι τοποθεσίες βρίσκονται σε κάπως καλύτερη μοίρα, με κάποιες ωραίες αντανακλάσεις και σκιές, όμως... τι να το κάνουμε, αν κάθε φορά που βγαίνουμε σε εξωτερικό χώρο τα fps του παιχνιδιού πέφτουν στα τάρταρα.

Ευτυχώς, στους διαλόγους έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά από τους ηθοποιούς, οπότε κάπως σώζεται η κατάσταση.







Συμπέρασμα



Εν κατακλείδι, το Vampire: The Masquerade – Swansong, παρά τα προβλήματά του, παραμένει ένα αρκετά αξιόλογο παιχνίδι. Διαθέτει στιβαρό σενάριο γεμάτο ανατροπές, επιλογές που οδηγούν σε σημαντικές συνέπειες και αρκετή αντοχή στον χρόνο. Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, αιματηρή και σε ορισμένα σημεία καθηλώνει τον παίκτη με αυτά που συμβαίνουν στην οθόνη, αφού διαρκώς τον βάζει να σκέφτεται και ζυγίζει καταστάσεις.



Αν δεν υπήρχαν τα αρκετά τεχνικά προβλήματα και τα bugs, θα μιλούσαμε για το τέλειο "ορεκτικό" πριν το κυρίως πιάτο. Όσοι είστε fan του World of Darkness, δείτε το οπωσδήποτε, απλά ίσως να περιμένετε τις πρώτες διορθώσεις.



Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: Vampire: The Masquerade – Swansong

Διαθέσιμο σε: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PS5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Big Bad Wolf

Εκδότρια Εταιρεία: Nacon

Είδος: Role-playing narrative game

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19 Μαΐου 2022

Ηλικίες: 18+