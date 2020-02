Warcraft III: Reforged - Review: Η εκκωφαντική αποτυχία της Blizzard

Πληροφορίες



Τίτλος: Warcraft III: Reforged

Διαθέσιμο σε: PC

Δοκιμάστηκε σε: PC

Εταιρεία Ανάπτυξης: Blizzard Entertainment / Lemon Sky

Εκδότρια Εταιρεία: Blizzard Entertainment

Είδος: Real-time Strategy

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 28 Ιανουαρίου 2020



Από τις 28 Ιανουαρίου, που κυκλοφόρησε, το Warcraft III: Reforged έχει καταφέρει να στρέψει κυριολεκτικά τους πάντες εναντίον της Blizzard. Τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά για την αμερικανική εταιρεία, καθώς μετά το φιάσκο με την ανακοίνωση του Diablo Immortal και του συμβάντος με την Κίνα και τις διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ, η αποτυχία του Reforge μέχρι τώρα έρχεται να... τριτώσει το κακό και μάλιστα έχει αναγκάσει την εταιρία να αλλάξει μέχρι και την πολιτική των refunds της, για να καλύψει τις μαζικές επιστροφές των αγορασμένων κλειδιών.



Όλα ξεκίνησαν στην Blizzcon του 2018 όταν η Blizzard μας παρουσίασε το πρώτο live gameplay demo με την αποστολή Culling of Stratholme, όπου ο Arthas, o Uther και η Jaina έκαναν την είσοδο τους στην πόλη, μέσα από ένα εντυπωσιακό cutscene. Φανταστείτε την έκπληξη των παικτών όταν ανακάλυψαν ότι στο βασικό παιχνίδι το εν λόγω cutscene δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είχε δείξει η Blizzard πριν δυο χρόνια. Και μέσα σε όλο τον χαμό, από τα επίσημα χείλη της Blizzard ακούγονται μόνο δικαιολογίες όπως “αφήσαμε τα παλιά cutscenes γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε την ταυτότητα του παιχνιδιού” ή το απαράδεκτο “εσείς είχατε τόσο μεγάλες απαιτήσεις”.



Δυστυχώς όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα έχουν καταφέρει να χαντακώσουν το Warcraft III: Reforged, κάνοντας το το παιχνίδι με το χειρότερο user score στο Metacritic (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι 0.5 στα 10). Το πόσο δικαιολογημένες είναι αυτές οι κριτικές και αν το αξίζει το παιχνίδι, θα το αναλύσουμε στην συνέχεια.











Σενάριο





Αγοράζοντας το Warcraft III: Reforged, θα αποκτήσετε άμεση πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο του βασικού παιχνιδιού, Reign of Chaos, όσο και στο expansion The Frozen Throne. Συνολικά υπάρχουν οχτώ κύρια campaigns τα οποία διαρκούν περίπου 30-35 ώρες ανάλογα με τη δυσκολία που θα επιλέξετε.



Το σενάριο έχει μείνει ίδιο και απαράλλακτο με το πρωτότυπο παιχνίδι, κάτι που οφείλεται κυρίως στην επέμβαση των fans του παιχνιδιού. Η Blizzard είχε ανακοινώσει ότι θα προσέθετε παραπάνω περιεχόμενο ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει με το lore που έχει χτιστεί από το 2003 και μετά. Ύστερα όμως από τις πιέσεις που δέχθηκε, ανακάλεσαν και αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερο το Reforged να μην αποκλίνει σχεδόν καθόλου από το αρχικό παιχνίδι.



Όπως και να έχει, το σενάριο του Warcraft III αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από καλύτερα κομμάτια του lore του κόσμου του Warcraft, με την μετατροπή του Arthas σε Lich King να παραμένει μνημειώδης.













Τα προβλήματα



Το βασικό όμως πρόβλημα με το Warcraft III: Reforged είναι ότι η Blizzard υποσχέθηκε ένα “complete reimagining” όπως αναφέρει μέχρι και σήμερα στην σελίδα της, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που έχει αλλάξει είναι τα textures του περιβάλλοντος και τα μοντέλα των χαρακτήρων. Πιο πολύ φαντάζει σαν να περάστηκε ένα mod με αναβαθμισμένα γραφικά, παρά να αναδημιουργήθηκε από την αρχή το παιχνίδι.

Δυστυχώς από το παιχνίδι λείπουν πολλά ώστε να μπορέσει να χαρακτηριστεί επιτυχημένο remaster.



Ξεκινώντας με το UI, παρόλο που η Blizzard έλεγε ότι θα εκσυγχρονιστεί, έχει μείνει πίσω, στο 2002. Καταλαμβάνει απίστευτα μεγάλο μέρος της οθόνης και παράλληλα με τα tips που δίνονται σε κάθε αποστολή, το μόνο που καταφέρνει είναι να ενοχλεί. Προφανώς δεν υπάρχει επιλογή για σμίκρυνση.



Παράλληλα με το UI, στο 2002 έχουν μείνει και τα περισσότερα cutscenes του παιχνιδιού, παρόλο που η εταιρεία είχε υποσχεθεί 4 ώρες ανανεωμένων cinematics. Τα κύρια cutscenes έχουν ανανεωθεί βέβαια, αλλά τα υπόλοιπα παρουσιάζονται απλά με βελτιωμένη ανάλυση. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα το 2002, όμως αποτελεί πρόβλημα το 2020. Τέλος, η εταιρεία είχε υποσχεθεί μακροσκοπικές κάμερες και περισσότερο ρεαλισμό σε κάθε cutscene, ακόμα και αυτά των απλών διαλόγων, όμως ακόμα και σε αυτό το σημείο κατάφερε να απογοητεύσει. Δεν υφίσταται η δημιουργία βελτιωμένων μοντέλων, τα οποία μιλούν και συμπεριφέρονται συμπεριφέρονται σαν μαριονέτες.













Ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει πόσο εκτός εποχής έχει μείνει το Warcraft III: Reforged, είναι η πολύ κακή A.I. των μονάδων. Δεν γίνεται εν έτει 2020 να στέλνεις πέντε στρατιώτες κάπου και να κολλάνε ο ένας πίσω από τον άλλον ή να μην να μπορούν να προσπεράσουν ένα μεγάλου μεγέθους unit, με αποτέλεσμα να σταματούν κάθε τρία δευτερόλεπτα. Όλα αυτά δείχνουν προχειροδουλειά. Αν ήθελε η Blizzard μπορούσε πολύ εύκολα να βγάλει ένα texture pack update και να αναβαθμίσει το παλαιότερο παιχνίδι και όχι να βγάλει το Reforged και να το κοστολογεί για 30€, έχοντας αλλάξει πρακτικά μόνο μερικώς τα γραφικά.



Αυτό που έκανε η εταιρεία με τα γραφικά του Warcraft 3: Reforged σίγουρα δεν αποτελεί "reimagine" με την έννοια που είδαμε ακόμα και σε άλλα remasters (και όχι απαραίτητα remakes) τα τελευταία χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά η Blizzard αποφάσισε να αφαιρέσει τον παλιό client του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα όσοι έπαιζαν μέχρι εκείνη την στιγμή το original παιχνίδι, να είναι αναγκασμένοι να κατεβάσουν 30GB. Τουλάχιστον μπορούν ακόμα να παίζουν και δεν τους ανάγκασε η εταιρεία να αγοράσουν ξανά το παιχνίδι.



Ένα από τα σημεία που έκαναν διάσημο το Warcraft III ήταν η δυνατότητα που είχαν οι παίκτες να παίζουν custom maps. Ευτυχώς η παραπάνω λειτουργία έχει παραμείνει και μπορείτε να παίξετε διάφορους εναλλακτικούς χάρτες (πχ. εμείς παίξαμε ένα Pokémon auto-chess), που έχουν δημιουργήσει παίκτες ανά τον κόσμο. Βέβαια ακόμα και σε αυτό το σημείο έχει γίνει ένα τεράστιο φάουλ από την εταιρία, καθώς πλέον ότι χάρτης δημιουργείται στον editor του Reforged, ανήκει πλήρως στην Blizzard. Προφανώς η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα, για να αποφύγει να χάσει στο μέλλον υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κάποια αντίστοιχη περίπτωση με το DotA, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το αρχικό Warcraft 3. Φυσικά, η αντίδραση αυτή είναι εντελώς παράλογη.







Συνεχίζοντας με τα αρνητικά η Blizzard έχει αφαιρέσει τελείως την επιλογή των custom campaigns, τα οποία επέτρεπαν να προσθέσετε στο original Warcraft III campaigns φτιαγμένα από άλλους παίκτες. Για παράδειγμα πριν αρκετά χρόνια είχαμε παίξει δυο ιστορίες (Rise of the Blood Elves και Curse of the Forsaken), οι οποίες περιείχαν εξαιρετικό σενάριο, gameplay και χαρακτήρες με πλήρες dubbing. Πλέον η επιλογή αυτή έχει αφαιρεθεί, χωρίς να υπάρχει κάποια πληροφορία από την Blizzard αν θα προστεθεί ξανά.



Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στα bugs και τα τεχνικά προβλήματα και τα τεράστια loading times, που υπήρχαν στο Warcraft III: Reforged όταν κυκλοφόρησε, τα οποία πλέον έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο μέρος, έπειτα από updates, που έχει λάβει ο τίτλος.



Multiplayer



Ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού αποτελεί το online. Το original παιχνίδι είχε αρκετά ενεργό community ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και αυτό δεν αλλάζει, παρά της σύμπτυξης του παλιού με του νέου παιχνιδιού. Βέβαια, από το Reforged λείπουν πολλά στοιχεία, που υπήρχαν στο original, όπως προφίλ παικτών, Clans, Tournament, Ladder με στατιστικά κ.α. Κάποια από τα παραπάνω η Blizzard έχει υποσχεθεί ότι θα προστεθούν σε μελλοντικό update.







Παρά τις απουσίες όμως, η online εμπειρία παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο, ειδικά μετά τα updates, και αν την απολαμβάνετε με το original, θα συνεχίσετε να την απολαμβάνετε και τώρα.



Τεχνικός Τομέας



Τη μεγαλύτερη και ίσως μοναδική διαφορά του Warcraft III: Reforged αποτελεί ο τεχνικός τομέας του τίτλου. Τα μοντέλα έχουν αναδημιουργηθεί από την αρχή, η ανάλυση είναι ανεβασμένη και τα πορτρέτα των χαρακτήρων έχουν σχεδιαστεί από την αρχή. Το Warcraft III: Reforged έχει βελτιωθεί σε σημαντικό σημείο που είναι εμφανείς οι διαφορές, αλλά δεν είναι τόσες ώστε να δικαιολογούν τον ορισμό του "complete reimagining" που υποσχέθηκε η εταιρεία. Στα θετικά είναι ότι έχουμε την επιλογή να παίζουμε με "Reforged" ή "Classic" γραφικά.



Ακόμα και στον ηχητικό τομέα υπάρχουν προβλήματα. Παρόλο που το voice acting βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, τα ηχητικά εφέ “ακούγονται” παλιά και πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το animation των units.







Συμπέρασμα



Δυστυχώς το Warcraft III: Reforged απέτυχε. Απέτυχε να μεταφέρει ένα εξαιρετικό RTS στην σημερινή εποχή όπως του αρμόζει. Πέραν του οπτικού τομέα, δεν καταφέρνει σε κανένα απολύτως σημείο να δημιουργήσει την αίσθηση στον παίκτη ότι παίζει ένα καλό remasterτου αγαπημένου του παιχνιδιού.



Το χειρότερο είναι ότι η Blizzard έδωσε κενές υποσχέσεις και κατάφερε να απογοητεύσει τους πάντες, ρίχνοντας ουσιαστικά την ευθύνη "στις υψηλές προσδοκίες”. Αυτές οι τακτικές, υπενθυμίζουν με άσχημο τρόπο, ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να αρχίσουν να μην εμπιστεύονται τόσο τυφλά τις εταιρείες και να μην δίνουν τα χρήματά τους σε pre-orders, λειτουργώντας με το συναίσθημα, αλλά θα πρέπει να επιλέγουν πιο συνειδητά τις αγορές τους.



Το Warcraft III δεν αξίζει το 0,5. Δεν είναι το χειρότερο παιχνίδι όλων των εποχών. Δεν κάνει όλα τα πράγματα λάθος, αλλά αποτελεί ίσως το σοβαρότερο παράδειγμα ως τώρα για την ανάγκη θέσπισης ενός οργανισμού που θα ελέγχει τις διαφημιστικές υποσχέσεις μιας εταιρείας, πριν κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι. Οι gamers απαιτούν μεγαλύτερο σεβασμό για τα χρήματα που επενδύουν.



Το Warcraft ΙΙΙ αποτελεί κομμάτι της ιστορίας ολόκληρης της βιομηχανίας του gaming και απαιτούσε μεγαλύτερο σεβασμό, ειδικότερα από την εταιρεία που το "γέννησε". Παρόλα αυτά, παραμένει σημαντικό κομμάτι και αν δεν έχετε παίξει το Warcraft III, τότε μπορούμε να σας προτείνουμε το Reforged σε κάποια γενναία έκπτωση τιμής, μόνο και μόνο για να ζήσετε ένα επικό κομμάτι του lore του Warcraft. Οι υπόλοιποι μείνετε μακριά.



Βαθμολογία: 5/10