Αυτά είναι τα νέα iPhone του 2018

Φυσικά και έχουμε δει πολλές φήμες ως τώρα για τα iPhone που θα κυκλοφορήσουν φέτος, όμως για πρώτη φορά βλέπουμε τα τρία μοντέλα του 2018 τόσο καθαρά.Στο video που αναρτήθηκε στο YouTube, βλέπουμε 3 dummy units. Πρόκειται για τα iPhone 9, iPhone X (2018) και iPhone X Plus. Το πρώτο μοντέλο θα είναι το φθηνότερο με την LCD οθόνη, ενώ τα δύο "X" μοντέλα θα έχουν OLED οθόνες.Και τα τρία τηλέφωνα θυμίζουν το περσινό iPhone X με οθόνη από άκρη σε άκρη, αλλά και εγκοπές, που περικλείουν το TrueDepth σύστημα, με το οποίο λειτουργεί ο βιομετρικός έλεγχος Face ID. Τα iPhone X και X Plus φαίνονται πανομοιότυπα, με το Plus μοντέλο να έχει μεγαλύτερη οθόνη βέβαια και πιθανώς να έχει και μεγαλύτερη μπαταρία.Στο βίντεο βλέπουμε από κοντά τις διαφορές των OLED μοντέλων με το LCD, το οποίο έχει ενδιάμεσο μέγεθος από τα δύο X μοντέλα. Συγκεκριμένα, έχουμε το iPhone X (2018) τις 5,8 ίντσες με OLED πάνελ, το iPhone 9 στις 6,1 ίντσες με LCD πάνελ και το iPhone X Plus στις 6,5 ίντσες και πάλι με OLED πάνελ. Το iPhone 9 φαίνεται επίσης να έχει μεγαλύτερα bezels (περιθώρια) τόσο στο κάτω μέρος όσο και στα πλάγια σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα.Το iPhone 9 έχει μονό αισθητήρα στο πίσω μέρος, το οποίο έχει να κάνει με το κόστος κατασκευής του, ενώ φήμες λένε ότι πιθανώς θα έχει και μικρότερη RAM σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλαΌσον αφορά τα υπόλοιπα εμφανισιακά χαρακτηριστικά, το SIM tray φαίνεται να είναι πιο χαμηλά στα δεξιά στο iPhone 9 και πιθανώς να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης δύο καρτών SIM, το οποίο -αν ισχύει- θα δούμε για πρώτη φορά σε iPhone.Σε έναν μήνα περίπου αναμένουμε την επίσημη παρουσίαση των νέων iPhone με πιθανή κυκλοφορία στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αν όχι για όλα τα μοντέλα, τουλάχιστον για ένα από αυτά.