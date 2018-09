Αυτό θα είναι το νέο Nokia 7.1 Plus

Διέρρευσαν σήμερα στο διαδίκτυο νέα renders της συσκευής που επιβεβαιώνουν την εμφάνισή της, σύμφωνα και με παλαιότερες φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας κάθε λεπτομέρεια.Τα νέα renders ξεκαθαρίζουν ότι το Nokia 7.1 Plus θα έχει θύρα USB Type-C. Στο κάτω μέρος και δεξιά υπάρχει το ηχείο, με κατεύθυνση προς τα κάτω και στο αριστερά κάτω μέρος είναι το μικρόφωνο.Στο πάνω μέρος βλέπουμε θύρα audio jack 3.5mm και ακόμα ένα μικρόφωνο. Στο πλάι φαίνεται το volume rocker και το power button μαζί, στη δεξιά μεριά.Η συσκευή έχει bezels στο κάτω μέρος και εγκοπή (notch) στο πάνω μέρος. Η εγκοπή περιλαμβάνει ακουστικό και μπροστινή κάμερα. Η πίσω κάμερα είναι διπλή σε κάθετη διάταξη και φαίνεται το ZEISS branding. Κάτω από τη διπλή κάμερα υπάρχει ο αισθητήρας αποτυπωμάτων.Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Nokia 7.1 Plus θα είναι η πρώτη συσκευή με Snapdragon 710. Θα συνοδεύεται από 6GB RAM και 128GB αποθ. χώρου. Επίσης, ως γνωστόν η Nokia ακολουθεί το Android One πρόγραμμα, που σημαίνει ότι η συσκευή θα έρθει με stock Android 9 Pie.To Nokia 7.1 Plus θα ανακοινωθεί στο event της HMD Global στις 4 Οκτωβρίου.