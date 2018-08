Alcatel 1: Με Android Go στα 79€

Η TCL Communication λανσάρει το Alcatel 1, το νέο μέλος της σειράς Alcatel 1, που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος. Ακολουθώντας το Alcatel 1X, της πρώτης συσκευής παγκοσμίως με FullView 18:9 οθόνη και τιμή κάτω από 100 Ευρώ, το νέο Alcatel 1 σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε ένα smartphone με premium σχεδιασμό, FullView 18:9 οθόνη και με υψηλή απόδοση. Η social-ready κάμερά του κάνει πιο γρήγορη τη λήψη και την κοινοποίηση φωτογραφιών. Το Alcatel 1 έρχεται με το Android Oreo (Go edition) και γίνεται η ιδανική συσκευή για όσους θέλουν ένα smartphone σε χαμηλή τιμή χωρίς να θυσιάσουν σε χαρακτηριστικά & λειτουργικότητα.«Με όλο και περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους για να ενημερώνονται, η Alcatel θέλησε να δώσει προτεραιότητα σε χαρακτηριστικά που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους. Οι πελάτες μας περιμένουν έναν σχεδιασμό υψηλής ποιότητας, ισχυρές οθόνες και δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου εύκολα και γρήγορα», δήλωσε ο Christian Gatti, Global President Alcatel Business Division και Executive Vice President της TCL Communication. «Το Alcatel 1 σπάει το καλούπι και λανσάρει ένα smartphone με premium χαρακτηριστικά στο οποίο έχουν όλοι πρόσβαση.»Το Alcatel 1, με τιμή κάτω των 79 Ευρώ, συνδυάζει μία εντυπωσιακή FullView 18:9 οθόνη, μία εξαιρετική αισθητική και διασκεδαστικά εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών σε μία άκρως προσιτή οικονομικά συσκευή. Ως μέρος της πρόσφατα ανακοινωθείσας σειράς Alcatel 1, το νέο smartphone είναι μία εξαιρετικά προσιτή επιλογή αφού επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν εύκολα τις πιο πρόσφατες δυνατότητες.Χάρη στην Alcatel FullView, την νεώτερη καινοτομία στις οθόνες που χρησιμοποιεί την βραβευμένη τεχνολογία και τις κατασκευαστικές δυνατότητες της TCL, έχετε μια συναρπαστική εμπειρία θέασης καθώς και πιο άνετο κράτημα και χρήση. Η οθόνη FullView 18:9 του Alcatel 1 μεγέθους 5 ιντσών, αλλά σε διαστάσεις που αντιστοιχούν σε 4,4 ίντσες, προσφέρει μεγαλύτερη αναλογία οθόνης/σώματος.Το Alcatel 1 διαθέτει ένα μεταλλικό φινίρισμα που το κάνει να ξεχωρίζει. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και με ομαλές καμπύλες, διαθέσιμο σε τρία μεταλλικά χρώματα: Μαύρο, Μπλε και Χρυσό. Το υψηλής ποιότητας σώμα του εξασφαλίζει μία άψογη εμφάνιση και μία μοναδική αίσθηση τόσο όταν το κοιτάτε όσο και όταν το κρατάτε.Το Alcatel 1 είναι σχεδιασμένο για χρήστες που λατρεύουν να μοιράζονται τις στιγμές τους με φίλους και με την οικογένειας τους, καθώς διαθέτει μία κύρια κάμερα 5MP με φλας και μία μπροστινή κάμερα 2MP (interpolated σε 5MP).Επίσης, το Alcatel 1 διαθέτει μία ξεχωριστή λειτουργία επεξεργασίας φωτογραφιών που ονομάζεται Social Mode. Επιτρέπει στους χρήστες να τραβήξουν, να επεξεργαστούν και να κοινοποιήσουν φωτογραφίες γρήγορα και διασκεδαστικά μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία όπως το Photo Booth, το Social Square, το Instant Collage και το One-Handed Mode. Με το Photo Booth, οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες με τους φίλους τους σε στυλ φωτογραφικού θαλάμου και να τις κοινοποιήσουν σε χρόνο ρεκόρ. Το Social Square διατηρεί το σκόπευτρο ανοιχτό, προβάλλοντας στο κάτω μέρος τη λήψη που μόλις τραβήξατε. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να πετύχετε την τέλεια φωτογραφία. Η λειτουργία χειρισμού με ένα χέρι εξασφαλίζει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε εύκολα όλες τις δυνατότητες της κάμερας και να αποθανατίζετε κάθε στιγμή γρήγορα και άψογα.Το Alcatel 1 διαθέτει το Android™ Oreo™ (Go edition), το οποίο είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τα πιο οικονομικά smartphones να χρησιμοποιούν το Android γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα. Το Android Oreo (Go edition) είναι η ιδανική πλατφόρμα για τους χρήστες που θέλουν να απολαύσουν μία ενισχυμένη εμπειρία Android σε μία προσιτή τιμή.Το Alcatel 1 με Android Oreo (Go edition) διαθέτει ένα σύνολο από δημοφιλείς εφαρμογές της Google οι οποίες τρέχουν γρήγορα και ομαλά. Μερικές από αυτές είναι το Google Go, το Google Maps Go και το Gmail Go. Ως μέρος της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο YouTube Go το οποίο τους επιτρέπει να κατεβάσουν βίντεο και να τα παρακολουθήσουν όταν είναι “offline”. To Google Play Store, επίσης, προτείνει εφαρμογές τρίτων που είναι ειδικά κατασκευασμένες για τις συσκευές με Go edition, όπως το Facebook Lite, το Skype Lite και άλλες.Το Android Oreo (Go edition) έχει σχεδιασμένο για να προσφέρει διπλάσιο χώρο αποθήκευσης, ελευθερώνοντας χώρο για να κάνετε περισσότερα με την ενσωματωμένη μνήμη του Alcatel 1. Επιπρόσθετα, διαθέτει μία υποδοχή microSD με δυνατότητα επέκτασης μνήμης έως και 32GB.Το Alcatel 1 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Αύγουστο στην τιμή των 79 Ευρώ και μπορείτε να το βρείτε πατώντας εδώ