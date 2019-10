COSMOTE: Απεριόριστα data στο κινητό για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Απεριόριστα data στο κινητό τους για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, προσφέρει η COSMOTE στους συνδρομητές της, τις μέρες που η ανάγκη για επικοινωνία αυξάνεται. Όλοι οι συνδρομητές οικιακών και εταιρικών προγραμμάτων συμβολαίου κινητής COSMOTE, μπορούν με μόλις €2,90 να σερφάρουν χωρίς κανένα περιορισμό από το smartphone τους, από το απόγευμα της Παρασκευής 25/10, έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28/10.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν το πακέτο έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 27/10, αποκλειστικά μέσα από το My COSMOTE App.







Επιπλέον, οι χρήστες COSMOΚΑΡΤΑ έχουν στη διάθεσή τους 5GB με 2 ευρώ, για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, ενεργοποιώντας το πακέτο από το My COSMOTE App. Η ίδια προσφορά ισχύει και για τους χρήστες καρτοκινητής WHAT’S UP (πακέτο #GIGA_SouKou για το Σαββατοκύριακο & τη Δευτέρα 28/10) και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από το WHAT’S UP application.



Οπουδήποτε και αν ταξιδέψουν το τριήμερο, οι συνδρομητές της COSMOTE έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν γρήγορες ταχύτητες Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη 98%. Το δίκτυο COSMOTE 4G έχει βραβευτεί, για τρεις συνεχόμενες χρονιές από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla ως το «Πιο Γρήγορο Δίκτυο Mobile Internet στην Ελλάδα».



Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της προσφοράς είναι διαθέσιμοι στο cosmote.gr.



Περισσότεροι από 2,5 εκατ. συνδρομητές χρησιμοποιούν τις εφαρμογές MyCOSMOTE και WHAT’SUP. Μέσα απότα δυο applications, οι συνδρομητές έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού, και μπορούν, μεταξύ άλλων, να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπό τους, να ενεργοποιούν πακέτα και υπηρεσίες, να απολαμβάνουντις προσφορές DEALS for YOU, κ.ά. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται χωρίς κωδικούς, καθώς οι εφαρμογές λειτουργούν με αυτόματη αναγνώριση της κάρτας SIM του χρήστη.