Διέρρευσαν οι τιμές των Google Pixel 6 και Pixel 6 Pro

H Google ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα νέα της smartphones, Google Pixel 6 και Google Pixel 6 Pro σε ειδική παρουσίαση στις 19 Οκτωβρίου, όπως έχουν ανακοινώσει. Πριν την παρουσίαση όμως διέρρευσαν οι τιμές των δύο συσκευών μέσω ενός καταστήματος στη Γερμανία.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το Google Pixel 6 θα κοστίζει στη Γερμανία €649, κάτι που πιθανώς θα ισχύει και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Seems like the German Retailer "Mediamarkt" spilled the beans on the Pixel 6 and confirms the 649 Price.

Source: https://t.co/H2wXIX8Lz4 pic.twitter.com/SvZMZiYIdL