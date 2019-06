Δείτε την πρώτη selfie κάμερα κάτω από την οθόνη!

Πολλές φορές έχουμε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι μπροστινές κάμερες στα κινητά, πλέον... ψάχνουν να κρυφτούν, ενώ αποκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο για τον καταναλωτή.

Ο λόγος είναι γιατί κανείς δεν θέλει να του τρώει η μπροστινή κάμερα ωφέλιμο χώρο από την οθόνη. Τα τελευταία trends σε αυτήν την κατηγορία θέλουν κάμερες σε μικρές οπές, αλλά και πτυσσόμενες (pop-up) που κρύβονται με μηχανισμό. Ακόμα κι αυτό όμως φαίνεται πως δεν είναι η ιδανική λύση. Αυτή φαίνεται να έρχεται με τον νέο τρόπο κάλυψης της selfie: κάτω από την οθόνη!

Φυσικά η κατασκευή μιας τέτοιας λειτουργίας δεν είναι απλή υπόθεση. Μέχρι πρόσφατα είχαμε πολλές πατέντες για τη συγκεκριμένη λύση, αλλά υπήρχαν τεχνολογικοί περιορισμοί που δεν επέτρεπαν την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων με τέτοια κάμερα. Εδώ έρχεται η Oppo πρώτη να αποκαλύψει το πρώτο πλήρως λειτουργικό prototype, που έρχεται με selfie κάμερα, κάτω από την οθόνη.

Δείτε το βίντεο:

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY