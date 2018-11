Γνωρίστε το Motorola One

Το Motorola x Android one προσφέρει το τελευταίο λογισμικό και τις καινοτομίες που υποστηρίζει το AI από την Google, σε μία έξυπνη, ασφαλή και απλή συσκευή.









Η οικογένεια motorola one θα είναι από τις πρώτες που θα λάβουν την αναβάθμιση Android™ 9 Pie (Android P), σύντομα μετά την παρουσίασή της.









Ένα νέο smartphone ήρθε να προστεθεί στην οικογένεια Motorola - το Motorola One. Αυτό το Android One smartphone σας προσφέρει την αγαπημένη εμπειρία Android, τρία χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να κάνετε περισσότερα με μια έξυπνη φωτογραφική μηχανή χάρη στο Google Lens. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, επειδή με τις αγαπημένες σας moto experiences, αυτό το smartphone έχει φτιαχτεί ειδικά για εσάς.Αναγνωρίστε κείμενο, αναζητήστε συνταγές, μεταφράστε λέξεις, περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας ρούχα και πολλά άλλα, με το ισχυρό Google Lens που είναι ενσωματωμένο στη φωτογραφική σας μηχανή. Επιπλέον, αποκτήστε απεριόριστη αποθήκευση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης στο cloud με το Google Photos. Πραγματοποιήστε κλήσεις, αναζητήστε απαντήσεις και παρακολουθείστε βίντεο στο YouTube, μέσω φωνητικών εντολών χάρη στο Google Assistant.Με το Android One, το Motorola one λαμβάνει δύο ενημερώσεις από το τελευταίο λειτουργικό σύστημα AndroidTM OS, προσφέροντας σιγουριά μέσω του Google Play Protect και μηνιαίων ενημερώσεων ασφαλείας για τρία χρόνια.1Ξεχάστε τις προ-φορτωμένες εφαρμογές και κρατήστε μόνο το Android OS και τα moto experiences. Αποκτήστε πρόσβαση στις τελευταίες καινοτομίες λογισμικού και ένα τηλέφωνο που λειτουργεί ομαλά, δίνοντάς σας περισσότερο χώρο αποθήκευσης και περισσότερο έλεγχο της προσωπικής σας εμπειρίας smartphone.Ένα μοντέρνο, καμπύλο γυάλινο πλαίσιο περιβάλει την 5.9 "HD + 19: 9 Max Vision οθόνη του. Είναι το τέλειο μέγεθος για να διοχετεύσετε το σκηνοθετικό ταλέντο σας και να δημιουργήσετε 4K βίντεο, για να διαβάσετε το αγαπημένο σας βιβλίο ή να κρατάτε σημειώσεις και να κάνετε multitasking μέσω split screen. Και όλα αυτά γίνονται χρησιμοποιώντας ένα μόνο χέρι.Αποτυπώστε τις απροσδόκητες στιγμές της ζωής με την προηγμένη 13MP dual smart camera system και 8MP selfie camera της Motorola. Κρατήστε για πάντα αυτό το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα ή τις φωτογραφίες από τη χθεσινή γιορτή και απογειώστε τον λογαριασμό στο Instagram με συγκλονιστικές φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας τα modes portrait, cinemagraph, και time-lapse. Με το Google Lens με τεχνολογία AI, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τον κόσμο γύρω σας, μέσω της φωτογραφικής σας μηχανής. Πάρτε μια φωτογραφία ενός σκύλου που περπατάει στο δρόμο και η Google θα βρει ποια ράτσα είναι.Ξεχάστε την ανησυχία για τη διάρκεια της μπαταρίας! Η μπαταρία του Motorola one θα κρατήσει όλη μέρα, με μία μόνο φόρτιση. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την απώλεια του GPS όταν βρίσκεστε εκτός. Όταν η μπαταρία σας είναι χαμηλή, φορτίστε τη γρήγορα με το φορτιστή TurboPower για έως και 6 ώρες ισχύος, σε 20 μόνο λεπτά.2Ο επεξεργαστής octa-core Qualcomm® SnapdragonTM 625 2.0 GHz του τηλεφώνου, διατηρεί τη λειτουργία της συσκευής σας σε μέγιστες ταχύτητες, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κίνησή σας.Το motorola one θα είναι διαθέσιμο με τιμή €299 στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα καταστήματα Public την εβδομάδα 26/11-30/11.