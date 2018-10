Google Pixel 3 / Pixel 3 XL: Επίσημη παρουσίαση για τα νέα smartphones

Google Pixel 3 - 64GB: €860

Google Pixel 3 - 128GB: €960

Google Pixel 3 XL - 64GB: €960

Google Pixel 3 XL - 128GB: €1.060

Τα νέα smartphones της Google για φέτος μόλις παρουσιάστηκαν σε ειδικό event που διοργάνωσε η εταιρεία. Τα φετινά smartphones είναι τα Google Pixel 3 και Google Pixel 3 XL. Οι διαφορές τους είναι το μέγεθος της οθόνης και της μπαταρίας. Ας δούμε πιο αναλυτικά.Η οθόνη του XL μοντέλου είναι OLED 6,3" με υποστηριζόμενη ανάλυση 1440x2960 (532ppi) με αναλογίες οθόνηες 18.5:9.Το Pixel 3 έχει επίσης OLED οθόνη. Μοιάζει πολύ με το περυσινό Pixel 2, όμως έχουν μικρύνει ελαφρώς τα bezels. Είναι 5.5" με αναλογίες 18:9. Δεν διαθέτει εγκοπή στο πάνω μέρος και υποστηρίζει ανάλυση 1080x2160.Και οι δύο οθόνες υποστηρίζουν HDR, Always On και χρωματικές λειτουργίες. Η υποστήριξη HDR του χαρίζει μια θέση στη λίστα των εγκεκριμένων YouTube Signature Devices. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo Boosted mode για πιο ζωντανά χρώματα (sRGP + 10%). Η Always On λειτουργία μπορεί να σας δείξει το όνομα του τραγουδιού που μπορεί να ακούτε. Μπορείτε να δείτε λίστα των προηγούμενων τραγουδιών και να χρησιμοποιήσετε την αγαπημένη σας υπηρεσία.Οι οθόνες και οι πλάτες και των δύο Google Pixel 3 μοντέλων προστατεύονται από Gorilla Glass 5.Το Pixel 3 XL διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 3,430 mAh, λίγο μικρότερη από την περυσινή του 2017. Το μικρότερο Pixel 3 έχει μπαταρία 2,915 mAh, λίγο μεγαλύτερη σε σχέση με του μοντέλου του 2017.Το νέο χαρακτηριστικό για τα μοντέλα της Google είναι η ασύρματη φόρτιση. Το Pixel Stand φορτίζει στα 10W, όσο δηλαδή και η ενσύρματη φόρτιση των Pixel 2. Το συγκεκριμένο stand μπορεί επίσης να μετατρέψει το τηλέφωνο και σε Google Home (έξυπνο ηχείο / ψηφιακή βοηθός), κορνίζα, αλλά και ξυπνητήρι. Η ενσύρματη φόρτιση είναι γρηγορότερη χάρη στον φορτιστή των 18W που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο. Η Google υπόσχεται ότι με 15 λεπτά φόρτισης θα πάρετε 7 ώρες χρήσης.Το σύστημα πίσω κάμερας δεν έχει αλλάξει. Υπάρχει μονός αισθητήρας στα 12.2MP με οπτικό σταθεροποιητή (1.4μm) και διάφραγμα f/1.8. Τα νέα χαρακτηριστικά είναι σε επίπεδο λογισμικού με υποστήριξη HDR+ και Top Shot.Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που φροντίζει ότι όλοι στη φωτογραφία είναι σωστά εστιασμένοι, χαμογελούν και έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Αυτόματα επιλέγει την καλύτερη φωτογραφία από αρκετές που τραβά. Υπάρχει επίσης ένα Photobooth mode που αυτόματα σας τραβά φωτογραφία όταν χαμογελάτε ή κάνετε γκριμάτσες.Το Super Res Zoom είναι μια άλλη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπό έχει να βελτιώσει την λεπτομέρεια του ψηφιακού ζουμ, λόγω έλλειψης κάποιου tele φακού.H βασική κάμερα ακόμα δεν μπορεί να τραβήξει 4K video στα 60fps, όμως έχει Fused Video Stabilization, που υπόσχεται ομαλά βίντεο καθώς περπατάτε ή τρέχετε. Λειτουργεί και στα 4K/30fps, αλλά προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στα 1080p.Η άλλη νέα λειτουργία είναι το Night Sight, που θα προστεθεί σύντομα με update και χρησιμοποιεί την AI για να βγάλει φωτογραφίες σε νύχτα με μεγάλη λεπτομέρεια χωρίς τη χρήση φλας.Τα νέα Pixel 3 και Pixel 3 XL έχουν διπλές κάμερες στο μπροστινό μέρος. Δύο αισθητήρες των 8MP με διαφορετικούς φακούς: έναν ευρυγώνιο 97 μοιρών και έναν κανονικό στις 75 μοίρες. Ο normal αισθητήρας έχει διάφραγμα f/1.8 με autofocus (phase detection) και η wide κάμερα είναι με fixed focus (f/2.2). Υποστηρίζουν ψηφιακή σταθεροποίηση.Και τα δύο τηλέφωνα έχουν stereo ηχεία με μπροστινή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει θύρα 3.5mm jack, αλλά για πρώτη φορά η Google συμπεριλαμβάνει ακουστικά στο πακέτο: τα Pixel USB-C earbuds, με ενσωματωμένη Google Assistant. Μπορεί να ακολουθήσει φωνητικές εντολές, να μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο και να σας διαβάσει μηνύματα ή να της υπαγορεύσετε και να τα στείλετε. Επίσης προσφέρεται στο πακέτο επανασχεδιασμένος αντάπτορας USB-C σε 3.5mm.Αναμενόμενα τα τηλέφωνα τροφοδοτούνται από τον Snapdragon 845, όμως οι πυρήνες έχουν χαμηλότερο χρονισμό στα 2.5GHz (για τους μεγάλους) και 1.6GHz για τους μικρότερους για καλύτερη απόδοση της μπαταρίας. Η διαφορά είναι μικρή με άλλες υλοποιήσεις κατά 0.2GHz (μόλις).Και πάλι η διαθέσιμη RAM είναι στα 4GB με αποθηκευτικό χώρο στα 64GB/128GB.Τα νέα τηλέφωνα έχουν πιστοποίηση IP68 για τη σκόνη και το νερό, άρα βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι (IP67). Τέλος, διατίθεται σε τρία χρώματα: Clearly White, Just Black και Not Pink, ενώ ο αισθητήρας αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πίσω μέρος όπως και πέρυσι.Τα δύο τηλέφωνα θα είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη στις 2 Νοεμβρίου.