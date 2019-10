Google Pixel 4: Παρουσιάστηκε επίσημα με καινοτόμο σύστημα εντοπισμού κινήσεων

Η Google εδώ και αρκετό καιρό είχε παρουσιάσει ένα σύστημα, το οποίο σκοπό είχε να εξελίξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με το κινητό μας ή καλύτερα, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διάδραση μεταξύ του χρήστη και του κινητού. Η οθόνη αφής τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το στάνταρ, καθώς ο αμερικανικός κολοσσός εξέταζε τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, μέσω του Project Soli. Ήρθε η ώρα να δούμε τους καρπούς αυτών των ερευνών με το Google Pixel 4.



Σήμερα, η εταιρεία παρουσίασε τα νέα της smartphones: Google Pixel 4 και Google Pixel 4 XL. Τα δύο νέα τηλέφωνα της εταιρείας έρχονται με οθόνες στα 90Hz και διπλές κάμερες. Οι δύο ναυαρχίδες της Google για το 2019 έρχονται να παρουσιαστούν ως τα ιδανικά Android τηλέφωνα, όπως τα βλέπει η εταιρεία.







Οι οθόνες είναι η μοναδική διαφορά που έχουν οι δυο συσκευές μεταξύ τους. Το Pixel 4 έρχεται με OLED panel 5,7", ανάλυσης FullHD+, ενώ το XL έρχεται στις 6,3" με ανάλυση QHD+. Ο λόγος πλευρών είναι 19:9 και δεν υπάρχει εγκοπή στο επάνω μέρος, αλλά διατηρείται ένα πλαίσιο, όπως το γνωρίζουμε από συσκευές προηγουμένων ετών.



Η οθόνη υποστηρίζει HDR και Always On λειτουργία, αλλά κι ένα νέο Ambient EQ χαρακτηριστικό, που του επιτρέπει να αναγνωρίσει τον περιβάλλοντα φωτισμό, ώστε να βελτιστοποιήσει τα χρώματα της οθόνης για την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Επίσης, όπως αναφέραμε, υποστηρίζεται ρυθμός ανανέωσης στα 90Hz, όμως γυρνάει αυτόματα στα 60Hz, όταν δεν χρειάζεται, για να βελτιστοποιήσει την αυτονομία.



Οι κάμερες είναι ίδιες και στα δύο μοντέλα. Ο βασικός αισθητήρας είναι στα 12MP (1.4μm) με dual pixel autofocus. Διαθέτει οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση και διάφραγμα f/1.7. H



H μεγαλύτερη βελτίωση έρχεται μέσω του νέου Pixel Neural Core, με τη δυνατότητα για real time render HDR+, που μπορεί να δείξει το τελικό αποτέλεσμα κατά προσέγγιση στην οθόνη σας, κάτι το οποίο βοηθά πολύ στη ρύθμιση της έκθεσης (exposure). Τα dual exposure controls δίνουν τον έλεγχο για τις σκιές και τα highlights, ενώ η ανανεωμένη Nightsight λειτουργία μπορεί να τραβήξει λήψεις ακόμα και σε απόλυτο σκοτάδι, επεκτείνοντας την έκθεση στα 16 δευτερόλεπτα.



Για πρώτη φορά βλέπουμε τηλεφακό στα Pixel smartphones. Πρόκειται για αισθητήρα στα 16MP (1.0μm) επίσης με οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση. Δεν φτάνει οπτικό ζουμ 2x, αλά μέσω της Super Resolution Zoom λειτουργίας μπορεί να το ξεπεράσει. Η δεύτερη κάμερα βοηθά επίσης με το bokeh εφέ, καθώς τα προηγούμενα μοντέλα βασίζονταν σε τεχνολογία dual pixel για να θολώσουν το φόντο.





Η βασική κάμερα μπορει να τραβήξει βίντεο σε 4K ανάλυση και 30fps, ενώ υποστηρίζει και αργή κίνηση 120fps στα 1080p. Στο πίσω μέρος υπάρχει κι ένας τρίτος αισθητήρας spectral/flicker, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει υπερ-ευρυγώνιος. Η μπροστινή κάμερα είναι 8MP και έχει έναν αισθητήρα 3D (3D depth sensor) που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση προσώπου, καθώς δεν υπάρχει αισθητήρα αποτυπωμάτων πουθενά, αλλά φυσικά και για bokeh πορτρέτα.



Τα τηλέφωνα έρχονται με βελτιωμένη ψηφιακή βοηθό, Google Assistant, που έρχεται να συμπληρώσει το καινοτόμο σύστημα αναγνώρισης μέσω του Soli radar. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα αναγνώρισης των κινήσεων των χεριών και των δακτύλων σας, στο οποίο δουλεύει η εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια για να εξελίξη τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε με απομακρυσμένες κινήσεις να ελέγχετε το τηλέφωνο, όπως έχουμε δει σε άλλες συσκευές, σαν το LG G8 ThinQ, με πολύ μεγαλύτερη όμως ακρίβεια, που δίνει τη δυνατότητα για ακόμη περισσότερες λειτουργίες. Επιπρόσθετα, επιστρέφει το Active Edge, που σας επιτρέπει να σφίξετε το τηλέφωνο στο χέρι σας για να ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία.



Τα δύο τηλέφωνα θα έχουν τον Snapdragon 855 με 6GB RAM και 64/128GB αποθ. χώρου και για τις δύο συσκευές. Δεν υπάρχει θύρα microSD.







Η μπαταρία του Pixel 4 είναι 2,800 mAh και του Pixel 4 XL είναι 3,700 mAh. Και τα δύο υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση στα 18W με τον γρήγορο φορτιστή να συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο, ενώ υποστηρίζεται και ασύρματη (Qi) φόρτιση.



Η κατασκευή τους είναι από αλουμίνιο με matte φινίρισμα και έρχονται σε τρία χρώματα: Just Black, Clearly White και το νέο (limited) Oh So Orange. Η κάμερα και το πλαίσιο όμως είναι πάντα σε μαύρο χρώμα. H πιστοποίησή τους είναι IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη και διαθέτουν stereo ηχεία.





Τιμή και Διαθεσιμότητα



Τα τηλέφωνα φυσικά δεν έρχονται επίσημα στην Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά, με την ευρωπαϊκή ημερομηνία κυκλοφορίας να είναι στις 28 Οκτωβρίου.



Δείτε παρακάτω τις τιμές: