H Canon παρουσιάζει την πρώτη κάμερα 8Κ πλήρους καρέ της σειράς Cinema EOS

Η Canon ανακοινώνει σήμερα την EOS R5 C, μια ισχυρή, υβριδική κάμερα που συνδυάζει τις επαγγελματικές δυνατότητες δημιουργίας ταινιών της σειράς Cinema EOS με τις δυνατότητες φωτογραφίας του EOS R System. Υποστηριζόμενα από έναν υψηλής ανάλυσης, αισθητήρα CMOS πλήρους καρέ (full frame), τον επεξεργαστή DIGIC X και τη βάση πρόσδεσης φακών RF, αυτά τα τρία στοιχεία επιτρέπουν τη λήψη βίντεο υψηλής πιστότητας 8K και τη λήψη φωτογραφιών 45 megapixel με ταχύτητες ριπής έως και 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο, όλα σε ένα μόνο σώμα. Βασισμένο στον πρωτοποριακό αντίκτυπο που είχε η EOS 5D Mark II στον κλάδο παραγωγής ταινιών, το συμπαγές, αλλά ευέλικτο σώμα της EOS R5 C υποστηρίζει τις ανάγκες μιας νέας γενιάς δημιουργών περιεχομένου και μεμονωμένων κινηματογραφιστών. Ενισχύοντας περαιτέρω τη σειρά Cinema EOS, η Canon ανακοινώνει επίσης μια σημαντική αναβάθμιση στη διάσημη EOS C70 μέσω μιας ενημέρωσης firmware. Αυτή θα βελτιώσει τις ήδη εξαιρετικές δυνατότητες του συστήματος Cinema EOS με την προσθήκη εγγραφής 12-bit Cinema RAW Light, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών.





Η πρώτη υβριδική κάμερα Canon Cinema EOS



Σηματοδοτώντας μια πρωτιά για το δημοφιλές Cinema EOS System, η EOS R5 C έχει δυνατότητα εσωτερικής εγγραφής 8K 30p RAW σε ρυθμό μέχρι και 60p όταν χρησιμοποιεί μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η οποία επιτυγχάνει εξαιρετική ευκρίνεια και ατελείωτες δυνατότητες μετά την παραγωγή. Χάρη στο εσωτερικό σύστημα ενεργού ψύξης, οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να απολαμβάνουν ώρες γυρισμάτων υψηλής ποιότητας 8K. Με την υποστήριξη HDR μέσω PQ και HLG, καθώς και με το δημοφιλές Canon Log 3 gamma της Canon, οι κινηματογραφιστές μπορούν να τραβήξουν συναρπαστικά, ρεαλιστικά βίντεο και να αναδείξουν μεγαλύτερες εκφραστικές δυνατότητες, για να βυθίσουν πραγματικά τον θεατή στο περιεχόμενο. Διαθέτοντας το βραβευμένο σύστημα Dual Pixel CMOS AF της Canon, η κάμερα προσφέρει λειτουργίες Eye AF και EOS iTR AF X, εξασφαλίζοντας ακριβή εστίαση κάθε φορά. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία αυτόματης εστίασης παρακολουθεί τα μάτια των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο και μπορεί ακόμη και να ακολουθεί το κεφάλι τους καθώς κοιτάζουν μακριά από την κάμερα. Σε συνδυασμό με το Optical IS σε συμβατούς φακούς, η κάμερα διαθέτει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας με συντονισμένο έλεγχο που μετριάζει τα αποτελέσματα του κουνήματος κατά τη λήψη με το χέρι, για ομαλή λήψη και ευκρινή εικόνα.



Χάρη στον αισθητήρα 45 megapixel και τον επεξεργαστή DIGIC X, η EOS R5 C διαθέτει κορυφαία απόδοση λήψης στατικής εικόνας και εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς ριπής έως και 20 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Ο επεξεργαστής DIGIC X επιτρέπει επίσης καινοτομίες επεξεργασίας θορύβου που επιτρέπουν ευαισθησία μέχρι και 51.200 ISO, ιδανική για λήψη σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού, όπως σε αθλητικές εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους. Προσφέροντας μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία στους φωτογράφους, οι εικόνες HEIF 10-bit μπορούν να αποτυπωθούν με εκτεταμένο δυναμικό εύρος και χρωματική γκάμα. Πρόσθετες επιλογές είναι διαθέσιμες χάρη στο εσωτερικό χρονόμετρο διαστήματος (ιντερβαλόμεντρο) που επιτρέπει την καταγραφή απίστευτου περιεχομένου υψηλής ανάλυσης “time-lapse”.







Βελτιωμένες ροές εργασίας 8K



Η EOS R5 C καταγράφει εσωτερικά το Cinema RAW Light, για να διατηρεί πλάνα 12 bit υψηλής πιστότητας με μεγάλο δυναμικό εύρος και χρωματική γκάμα σε διαχειρίσιμο μέγεθος αρχείου. Η Canon παρουσιάζει επίσης τρεις νέες παραλλαγές του RAW, συμπεριλαμβανομένων των RAW HQ (Υψηλή ποιότητα), RAW ST (Τυπική ποιότητα) και RAW LT (Ποιότητα “light”), ώστε οι χρήστες να μπορούν να επιλέξουν λειτουργία με βάση τις ανάγκες λήψης και τη διαδικασία παραγωγής τους. Δύο υποδοχές κάρτας – μια υποδοχή κάρτας CFexpress 2.0 Type B και μία UHS-II SD – επιτρέπουν προηγμένες επιλογές ταυτόχρονης εγγραφής σε περιπτώσεις που μπορούν να εγγραφούν διαφορετικές μορφές, αναλύσεις και βάθη bit σε κάθε κάρτα ταυτόχρονα για ευέλικτες επιλογές ροής εργασίας. Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνει εγγραφή ήχου κατά τη λήψη σε ανάλυση 4K 120p. Μαζί με το Cinema RAW Light 12 bit, η EOS R5 C υποστηρίζει τη δημοφιλή μορφή XF-AVC 10 bit της Canon σε ρυθμό μέχρι και 810 Mbps και εξαιρετικά ευέλικτες επιλογές MP4. Με τη χρήση του αισθητήρα πλήρους καρέ 8K, η EOS R5 C επιτρέπει την εγγραφή 4K και Full HD με εξαιρετική ευκρίνεια, χρώμα και χαμηλό θόρυβο μέσω εσωτερικής υπερδειγματοληψίας (oversampling). Αυτό διευκολύνει επίσης την εγγραφή περιεχομένου υψηλής ταχύτητας καρέ σε ανάλυση 4K 120p, χωρίς περικοπή της γωνίας θέασης και διατήρηση της λειτουργίας αυτόματης εστίασης.







Ευελιξία και συνδεσιμότητα



Με την EOS R5 C, η Canon προσφέρει στους επαγγελματίες ένα ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που αναμένονται από τους δημιουργούς περιεχομένου. Κατασκευασμένη με τη χρήση της καινοτόμου βάσης πρόσδεσης φακών RF, η οποία διαθέτει μικρή εστιακή απόσταση από τη φλάντζα καθώς και σύνδεση 12 ακίδων για ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ του σώματος της κάμερας και του φακού, η EOS R5 C μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς από όλη τη διαθέσιμη γκάμα των σειρών EF, RF αλλά των κινηματογραφικών φακών της Canon, καθώς και αναμορφικούς φακούς τρίτων κατασκευαστών για την επίτευξη ευρύτερης αναλογίας διαστάσεων για τη «μεγάλη οθόνη». Καθώς οι απαιτήσεις για περιεχόμενο Εικονικής Πραγματικότητας (VR) αυξάνονται, ο συνδυασμός βίντεο 8K με το νέο διπλό φακό RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye της Canon, απλοποιεί την παραγωγή καθηλωτικού βίντεο VR από τη λήψη έως την επεξεργασία.



Εκτός από την ευελιξία των φακών, αυτή η κάμερα διαθέτει το ίδιο αξεσουάρ πολλαπλών λειτουργιών (Multi-Function Accessory Shoe) που υπάρχει στις EOS R3 και XF605 για απευθείας σύνδεση και τροφοδοσία αξεσουάρ όπως το Στερεοφωνικό Μικρόφωνο DM-E1D της Canon, το Canon Speedlight 470EX-AI και τον TASCAM’s CA-XLR2d Audio XLR Adapter. Η EOS R5 C έχει επίσης εφοδιαστεί με ένα αποκλειστικό τερματικό Timecode In/Out για ενσωμάτωση σε μια επαγγελματική λύση πολλαπλών καμερών. Χάρη στην προηγμένη συνδεσιμότητα, οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής Content Transfer Mobile για μεταφορές FTP και επεξεργασία μεταδεδομένων ML-G2, ιδανική για καταγραφή ειδήσεων και μεμονωμένους εικονολήπτες.



Γνώριμο, συμπαγές σώμα



Για να προσφέρει πραγματικά τα καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων, η EOS R5 C διαθέτει δύο ξεχωριστά μενού για φωτογραφία και βίντεο - το EOS R System και τη διεπαφή Cinema EOS. Μέσω του διακόπτη 3 θέσεων, οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν απρόσκοπτα τις λειτουργίες και να έχουν πρόσβαση στις σχετικές ρυθμίσεις. Με 13 κουμπιά με δυνατότητα αντιστοίχισης και μια σειρά από επαγγελματικές δυνατότητες βίντεο, η EOS R5 C επιτρέπει απίστευτα επίπεδα προσαρμογής. Αυτή η πανίσχυρη κινηματογραφική κάμερα διαθέτει επίσης σκόπευτρο OLED υψηλής ανάλυσης 0,5 ιντσών με 5,76 εκατομμύρια κουκκίδες για υψηλή ανάλυση εικόνας, μια οθόνη dot-matrix στο επάνω μέρος για γρήγορο έλεγχο των ρυθμίσεων της κάμερας και μια φωτεινή αρθρωτή οθόνη HD LCD 3,2 ιντσών για άνετη προβολή από πολλαπλές γωνίες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.





Σχεδιασμένη με γνώμονα τους μεμονωμένους εικονολήπτες, η EOS R5 C χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά ελαφρύ πλαίσιο 680 γραμμαρίων, γεγονός που την καθιστά τη μικρότερη και ελαφρύτερη κάμερα Cinema EOS μέχρι σήμερα. Αν και είναι συμπαγής, αυτή η κάμερα διαθέτει ανθεκτικό σώμα από κράμα μαγνησίου και είναι ανθεκτική στη σκόνη και τις καιρικές συνθήκες, χάρη σε μια διαισθητική σχεδίαση που διαχωρίζει τη ροή αέρα από τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.







Ανανέωση firmware στην EOS C70



Η πιο πρόσφατη ενημέρωση firmware της C70 ξεκλειδώνει προηγμένες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης επιλογής εγγραφής Cinema RAW Light LT 4K και της λειτουργίας εγγραφής proxy XF-AVC για υποστήριξη αυτής της λειτουργίας. Οι δημιουργοί μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις νέες δημιουργικές ευκαιρίες και τη βελτιωμένη ποιότητα εικόνας της EOS C70, χάρη στο Cinema RAW Light LT και τις νέες επιλογές εγγραφής καρέ και διαστημάτων, όπως κινούμενα σχέδια στοπ καρέ και βίντεο με time lapse. Με το firmware που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2021, οι χρήστες μπορούν επίσης να απολαμβάνουν μεγαλύτερη συμβατότητα με 12 επιπλέον φακούς όταν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας EF-EOS R 0.71x Mount Adaptor, με πλήρη υποστήριξη οπτικής διόρθωσης, μεταδεδομένων και αυτόματης εστίασης, προσδίδοντας στους κινηματογραφιστές προηγμένη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή φακών.





Αποτελώντας την μικρότερη πλέον ευέλικτη κάμερα Cinema EOS που έχει υπάρξει, η EOS R5 C είναι η απόλυτη υβριδική συσκευή εικονοληψίας. Από τις ενιαίες ροές εργασίας βίντεο 8K,μέχρι και τις υψηλής ταχύτητας και ποιότητας στατικές εικόνες, η συγκεκριμένη κάμερα είναι πανέτοιμη για να καταγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο απαιτούν οι επαγγελματίες δημιουργοί περιεχομένου.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EOS R5 C παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.canon.gr/cameras/eos-r5c/



Η ανανέωση του firmware της EOS C70 θα είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ εντός του Μαρτίου: https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/digital_cinema/digital_cinema_camera/eos-c70.html?type=firmware