H Google γιορτάζει τα 10α γενέθλια του Android

Το Android έγινε 10 ετών φέτος και η Google το γιορτάζει θυμίζοντάς μας εικόνες από το ρομποτάκι-μασκότ του λειτουργικού.









Υπάρχουν ενδιαφέροντα γεγονότα που μας θυμίζει η εταιρεία για την ιστορία του Android. Για παράδειγμα, το Android 1.0 δεν υποστήριζε καν πληκτρολόγιο! Η λειτουργία αυτή ήρθε με το Android 1.5 Cupcake.









H Google Assistant ήρθε στην πρώτη της μορφή ως Quick Search Box στο Donut 1.6, οι φωνητικές εντολές στο 2.2 Froyo, το Google Now στο 4.1 Jelly Bean, το "OK Google" στο 4.4 KitKat και το Now on Tap στο 6.0 Marshmallow.





Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης