Honor και National Geographic: Συνεργασία για το νέο κινητό Honor 8X

Το Honor 8X διατίθεται στα καταστήματα Cosmote και Γερμανός.

Η Honor, το δημοφιλές smartphone e-brand, ανακοίνωσε σήμερα την νέα συνεργασία της με το National Geographic και τον φωτογράφο Robbie Shone, με σκοπό να δείξει πως βγαίνουν οι καλύτερες φωτογραφίες με smartphone. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος του National Geographic, Robbie Shone μοιράζεται τα μυστικά του για υπέροχες νυχτερινές λήψεις – δείχνοντας μέσα από τη δουλειά του ότι το Honor 8X μπορεί να βγάζει φωτογραφίες υψηλού επιπέδου.Η σειρά με τον τίτλο «Brave The Night», ανακοινώθηκε στο National Geographic με το λανσάρισμα του Honor 8X.Είναι η πρώτη φορά που η Honor συνεργάζεται με το National Geographic και το «Brave The Night» αποτελεί μία νέα πλατφόρμα για ιδιαίτερες φωτογραφίες και ιστορίες. Στο πνεύμα της προώθησης δημιουργικών φωτογραφιών, η Honor έδωσε επίσης το έναυσμα του online διαγωνισμού, #Honormade. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανεβάσουν τις καλύτερες νυχτερινές (και όχι μόνο) λήψεις τους για να διεκδικήσουν ένα Honor 8X και στη συνέχεια ο ίδιος ο Robbie Shone θα επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες για να δημοσιευτούν στο National Geographic.Αν θέλετε να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό #Honormade μπορείτε να το κάνετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στο www.hihonor.com/global/events/day-and-night/ Το Honor 8X έχει τη δυνατότητα να βγάζει άριστες φωτογραφίες σε κάθε περιβάλλον αφού είναι εξοπλισμένο με διπλό φακό 20M + 2M, F/1.8 aperture στην πίσω κάμερα και υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αναγνωρίζει 22 διαφορετικές κατηγορίες και 500 real-time σενάρια. Όλες αυτές οι λειτουργίες και ειδικά η πρωτοποριακή τεχνολογία νυχτερινής λήψης, παρουσιάζονται λεπτομερώς στα άρθρα και τις φωτογραφίες του Robbie που είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα «Brave The Night» του National Geographic.Με αφορμή την συνεργασία, ο George Zhao, πρόεδρος της Honor δηλώνει: «Κάθε χρήστης smartphone κατανοεί πόσο σημαντική είναι η κάμερα στην καθημερινότητα του. Για αυτόν τον λόγο, η Honor προσφέρει μία elite κάμερα μέσω του Honor 8X έτσι ώστε να μπορείτε να βγάζετε φωτογραφίες ανεξάρτητα από το που είστε, νύχτα ή ημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την συνεργασία μας με το National Geographic για την καμπάνια «Brave The Night». Μέσα από αυτή, ο Robbie Shone δείχνει στον κόσμο τις υπέροχες φωτογραφίες που μπορείς να βγάλεις με ένα Honor 8X στα χέρια σου.»