Huawei­: Για πρώτη φορά ζωντανά αποτελέσματα αγώνων eSports

Το Huawei Assistant –το AI εργαλείο της Huawei που βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν υπηρεσίες και πληροφορίες από ένα σημείο με μία απλή κίνηση– θα είναι ο πρώτος εικονικός ψηφιακός βοηθός για smartphones που θα υποστηρίζει την εφαρμογή Esports, η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο σκορ αγώνων, αποτελέσματα αγωνισμάτων και αθλητικές ειδήσεις γύρω από μεγάλα γεγονότα Εsports και πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο.



Με τον αριθμό των χρηστών που παρακολουθούν Esports στην Ευρώπη να αναμένεται να αυξηθεί κατά 8,2% και να φτάσει τα 113 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2021, η Huawei προχωρά σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία που ανέπτυξε την εφαρμογή παρακολούθησης αθλητικών σκορ σε πραγματικό χρόνο, SofaScore, προκειμένου να ενσωματώσει την τελευταία έκδοση του Esports στο Huawei Assistant. Η αγορά των Esports μεγαλώνει τάχιστα σε όλη την Ευρώπη, με τα έσοδα παγκοσμίως να εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια και τη βάση χρηστών να αγγίζει τα 495 εκατομμύρια χρήστες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.







Το SofaScore, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο AppGallery, εξειδικεύεται στα στατιστικά αγώνων που παράγονται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων, αγωνισμάτων και πρωταθλημάτων σε όλο τον κόσμο. Διατίθεται σε 30 γλώσσες και καλύπτει πάνω από 20 αγωνίσματα με πάνω από 20 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Η νέα έκδοση του Esports μπορεί να παρέχει στους ιδιοκτήτες smartphones της Huawei πληροφορίες γύρω από όλα τα τελευταία νέα:



• Του CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive)

• Του Dota 2 (Defense of the Ancients 2)

• Του LoL (League of Legends)



Ενώ χρησιμοποιούν το Huawei Assistant, οι χρήστες θα μπορούν με αριστερό swipe να αποκτήσουν πρόσβαση στην «κάρτα» του SofaScore Esports, όπως και σε πολλές άλλες “smart” καρτέλες με χρήσιμες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις, βάσει των προσωπικών προτιμήσεων κάθε χρήστη: από τις ειδήσεις και την πρόγνωση του καιρού μέχρι τα τελευταία νέα του χρηματιστηρίου και το επόμενο δρομολόγιο πτήσεων του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να σημειώσουν ποια αγωνίσματα, ποιες ομάδες ή ποιες κατηγορίες Esports τους ενδιαφέρουν περισσότερο και η λειτουργία AI Tips του Huawei Assistant θα φροντίσει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ενημερώσεις γύρω από αυτές τις επιλογές.



Το SofaScore έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει συνδέσμους για live streams αγώνων τα οποία μπορούν να προβληθούν σε διάφορες πλατφόρμες, αναλόγως το πρωτάθλημα ή το παιχνίδι.











«Το ενδιαφέρον για τα Esports αυξάνεται και ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο που όλοι περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Οι παίκτες, οι φανατικοί αλλά και οι περιστασιακοί θεατές αθλητικών γεγονότων προσδοκούν να μπορούν να παρακολουθούν εύκολα τα Esports στα κινητά τους, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές που βρίσκονται στις σκανδιναβικές χώρες και στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη», σχολίασε ο Derek Yu, Αντιπρόεδρος της Huawei Κεντρικής Ευρώπης & Σκανδιναβικής Χερσονήσου της Huawei Consumer BG. «Μέσα από αυτή την αποκλειστική συνεργασία με το SofaScore, φέρνουμε τον συναρπαστικό κόσμο των Esports στους χρήστες smartphone της Huawei. Τώρα μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τη δράση, τα σκορ και τους αγώνες, μέσω του εικονικού Βοηθού και σε πραγματικό χρόνο.»



«Το SofaScore έχει να κάνει με την καλύτερη εμπειρία χρήστη στην παρακολούθηση και την απόλαυση των αθλητικών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι μόνο για να ακούσουμε τους χρήστες μας, αλλά και να τους δώσουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Η συνεργασία μας με την Huawei αποτελεί πραγματική απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας. Σχεδιάσαμε το Esports για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους τρέχοντες και τους νέους χρήστες μας. Τα αποτελέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα αποδεικνύουν ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.», δήλωσε ο Ivan Bešlić, COO του SofaScore.