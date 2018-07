Huawei: Κατεβάζει τις τιμές σε κορυφαία smartphones

Huawei P20 Pro 709€ από 879€

Huawei P20 564€ από 699€

Huawei P20 lite 329€ από 399€

Huawei Y7 Prime 2018 199€ από 229€

Huawei Y6 2018 149€ από 169€

Huawei Y5 2018 129€ από 149€

Huawei Y6 2017 99€ από 119€

Huawei Mate 10 lite 269€ από 299€

Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν και η Huawei φέτος το καλοκαίρι σπάει τα ρεκόρ, προσφέροντας τα κορυφαία της smartphones σε εξαιρετικές τιμές που θα ικανοποιήσουν κάθε τύπο ταξιδιώτη. Οι καλοκαιρινές προσφορές της Huawei περιλαμβάνουν την premium σειρά P20 με το βραβευμένο Huawei P20 Pro, το Huawei P20 και το Huawei P20 lite, τη νεανική και ακόμα πιο προσιτή σειρά Huawei Y Series 2018 με το Huawei Y5 2018, το Huawei Y6 2018 και το Huawei Y7 2018, το top value for money smartphone για το φετινό καλοκαίρι που ακούει στο όνομα Huawei Mate 10 lite και το απόλυτα προσιτό Huawei Y6 2017.Ξεκινώντας με την σειρά P20, η Huawei χαρίζει στους καταναλωτές το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο, προσφέροντας τα Huawei P20 Pro και Huawei P20 με την κορυφαία φωτογραφική κάμερα και την υπογραφή της Leica με δώρο το ΦΠΑ! Τα Huawei P20 Pro και Huawei P20 θα αποτελέσουν το καλύτερο εργαλείο για να απαθανατίσετε τις φετινές σας διακοπές, χωρίς να σας νοιάζει αν είναι μέρα ή νύχτα, αφού και τα δύο προσφέρουν τη μοναδική λειτουργία νυχτερινής λήψης, για εξαιρετικές φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το μικρό μέλος της σειράς, το Huawei P20 lite έρχεται κι αυτό με εξαιρετική έκπτωση, με premium σχεδιασμό, εξαιρετική κάμερα με AR Lens εφέ για ατέλειωτες selfies και με τη λειτουργία Split Screen για να μπορείς να είσαι σε 2 εφαρμογές ταυτόχρονα!Οι προσφορές συνεχίζονται με την ανανεωμένη, νεανική και προσιτή σειρά Huawei Y Series 2018. Τα νέα smartphones της σειράς Y 2018, φέρνουν κορυφαίες λειτουργίες που κάποιος θα έβρισκε σε συσκευές υψηλότερης αξίας, όπως η οθόνη Huawei FullView και το ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου, σε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Στις προσφορές συμπεριλαμβάνεται και το Huawei Y6 2017.Τέλος, η Huawei προσφέρει το απόλυτο value for money smartphone για το φετινό καλοκαίρι, με μια εξαιρετική γκάμα από χαρακτηριστικά και λειτουργίες στην πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς. Ο λόγος για το Huawei Mate 10 lite που με τις 4 κάμερες, την Huawei FullView οθόνη και το premium design του, αποτελεί την κορυφαία επιλογή για εκείνους που θέλουν ένα εξαιρετικό κινητό σε μοναδικά χαμηλή τιμή.