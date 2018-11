Η Huawei παρουσιάζει τον απίστευτο ήχο του Βόρειου Σέλατος

Η Huawei, για να γιορτάσει την κυκλοφορία του Huawei Mate 20 Pro και για να προβάλει τις απίστευτες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) του νέου smartphone, συνέστησε μια ομάδα, αποτελούμενη από καλλιτέχνες που ανέλαβε να φέρει σε πέρας μια μοναδική αποστολή: να αιχμαλωτίσει τον ήχο του φωτός. Το εγχείρημα συνδέει την τεχνολογία με την τέχνη για να μετουσιώσει ένα συναρπαστικό φυσικό φαινόμενο, το φως από το Βόρειο Σέλας, σε κάτι εντελώς καινούριο και διαφορετικό, μια μουσική συμφωνία, το Sound οf Light.Το Sound of Light αποτέλεσε ένα έργο μηνών και έφτασε στα όρια του πως οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδεύσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ώστε να διαβάζει εικόνες και να τις μετατρέπει σε ηχητικά κομμάτια. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να καταγράψουν στη Νορβηγία το Βόρειο Σέλας και στη συνέχεια με αυτό το υλικό, να εκπαιδεύσουν ένα ειδικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που τρέχει στο Huawei Mate 20 Pro για να μπορεί να αναγνωρίσει τα βασικά του στοιχεία και να τα μετατρέψει έπειτα σε μουσική. Αυτά τα πρωτογενή κομμάτια ήχου στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση μιας μουσικής συμφωνίας σε συνεργασία πάλι με το Huawei Mate 20 Pro.Η υπέρτατη πρόκληση για την ομάδα ήταν η δημιουργία μιας εμπειρίας αισθήσεων, μεταφράζοντας τη γλώσσα που «μιλάει» το Βόρειο Σέλας, μέσα από την καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης και αποκαλύπτοντας κάτι που ο κόσμος βλέπει και ακούει για πρώτη φορά.Στην ύπαιθρο του Τρόμσο της Νορβηγίας, κάτω από το νυχτερινό ουρανό, ο κυνηγός του Βόρειου Σέλατος Kjetil Skogli, ήταν αυτός που βιντεοσκόπησε το Φως του Βορρά. Μετά τη συλλογή του υλικού από τον Kjetil, το βίντεο στάλθηκε στη συνέχεια στα εργαστήρια για ηχητική επεξεργασία. Εκεί ο πολυβραβευμένος συνθέτης Mark Sayfritz σε συνεργασία με το προσαρμοσμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιούργησε μια μουσική συμφωνία βασισμένη στο οπτικό υλικό από το Βόρειο Σέλας και η οποία στη συνέχεια «έτρεξε» στο Huawei Mate 20 Pro.Μετά την τελική τους σύνθεση, τα μουσικά κομμάτια πέρασαν στον James Shearman, έναν από τους καλύτερους μαέστρους του κόσμου, ο οποίος στη συνέχεια φρόντισε για την ορχηστρική συμφωνική παράσταση Sound οf Light στο διάσημο Brahms Hall στη Βιέννη.Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης του Huawei Mate 20 Pro ως έμπνευση για την κλιμάκωση των προσδοκιών.«Σκοπεύω να ενισχύσω και να αναβαθμίσω το παραγόμενο συναίσθημα από αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση του Sound of Light, ώστε όλοι να νιώσουμε το Βόρειο Σέλας και την Τεχνητή Νοημοσύνη να επικοινωνούν μαζί μας μέσα από τη μουσική» είπε ο James Shearman, μαέστρος του Sound of Light.Για την πραγματοποίηση του Sound οfLight, ήταν απαραίτητη μια δυνατή συσκευή. Το Huawei Mate 20 Pro αποδείχθηκε ο τέλειος συνεργάτης αφού χρησιμοποιήθηκαν πολλές από τις λειτουργίες του για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης και την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.Αρχικά οι μηχανικοί επιφορτίστηκαν με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου συστήματος AI που θα μπορούσε να εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει και να αναλύει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του φωτός. Έπειτα αυτό το σύστημα εκπαιδεύτηκε στη σύνδεση των μουσικών στοιχείων με το βίντεο από το Βόρειο Σέλας.Ο συνθέτης Mark Sayfritz δήλωσε, «Με την είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη μουσική μου, άνοιξε ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο δημιουργικών δυνατοτήτων. Έτσι τώρα μπορώ να τροφοδοτήσω με βίντεο από το Βόρειο Σέλας, το σύστημα AI κι εκείνο θα αναλύσει πράγματα όπως είναι το χρώμα, η διάσταση, το σχήμα και η ταχύτητα. Στη συνέχεια δημιουργεί παραλλαγές των μουσικών τμημάτων μου, σύμφωνα με αυτά που βλέπει. Έτσι, όταν το σύστημα AI αναγνωρίζει ένα ιδιαίτερα συνταρακτικό φως, μπορεί να προσαρμόσει τους ήχους ώστε να αντανακλάται αυτή η ένταση στη μουσική σύνθεση. Έπειτα μπορώ να ενσωματώσω τα στοιχεία αυτά μέσα στη συμφωνία».Τα μουσικά τμήματα για να δημιουργηθούν μέσα από απαραίτητες εντατικές υπολογιστικές διεργασίες πριν από τη ζωντανή παράσταση, θα ήθελαν κανονικά, υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Με την υποστήριξη όμως του προσαρμοσμένου συστήματος AI, η ομάδα κατάφερε να μεταμορφώσει το Huawei Mate 20 Pro σε έναν υπερ-υπολογιστή επόμενης γενιάς. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής συναυλίας, τα μετουσιωμένα δεδομένα θα περάσουν από το Huawei Mate 20 Pro σε συνδεδεμένα συνθεσάιζερ που θα προσθέτουν μουσικούς τόνους στην παράσταση.«Η Τεχνητή Νοημοσύνη AI βρίσκεται από καιρό στις προτεραιότητες του τμήματος R&D της Huawei. Όπως και άλλες εμβληματικές τεχνολογικές καινοτομίες του παρελθόντος, έτσι και η AI, μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε τα όριά μας και να κατορθώσουμε πράγματα που πριν θεωρούνταν απίθανα. Το Sound of Light εκφράζει ακριβώς αυτή την ιδέα», είπε ο κ. Wang Yanmin, Πρόεδρος του Huawei Consumer Business Group στην Κεντροανατολική Ευρώπη και τη Σκανδιναβική Χερσόνησο.Απάντηση στην ερώτηση “Πώς ακούγεται το Βόρειο Σέλας;” είναι η εμπνευσμένη από την AI, ζωντανή οπτικοακουστική παράσταση που έλαβε χώρα στο Brahms Hall του Musikverein της Βιέννης στην Αυστρία στις 28 Νοεμβρίου. Πάνω από 300 θεατές παρακολούθησαν τον απίστευτο ήχο από το Βόρειο Σέλας σε διεύθυνση του James Shearman και εκτέλεση από την ορχήστρα Synchron Stage.Το ζωντανό event παρουσίασε η Ina Sabitzer, όπου και παρευρέθηκαν άνθρωποι των Μέσων Ενημέρωσης και άλλοι ξεχωριστοί καλεσμένοι για να μοιραστούν την εμπειρία της παράστασης Sound of Light που πολύ επιμελώς οργάνωσε η Huawei. Η βραδιά περιλάμβανε σκηνές από τα αρχικά γυρίσματα του φιλμ όπου παρουσιάστηκε ολόκληρο το ταξίδι από τον ουρανό ως τη σκηνή και κορυφώθηκε στη ζωντανή παράσταση και παρουσίαση του έργου.Kjetil Skogli, ο Κυνηγός του Βόρειου Σέλατος: φωτογράφος, κυνηγός και ειδικός στο Βόρειο Σέλας στο Τρόμσο της Νορβηγίας. Ο Kjetil έχει δουλέψει για το BBC, για την εκπομπή 60 Minutes Australia, για το Εθνικό Δίκτυο Ραδιοτηλεόρασης της Νορβηγίας (NRK) και πολλά άλλα όπου παρουσίαζε θέματα σχετικά με το Βόρειο Σέλας. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχείρημα του Sound of Lightκαι στην αναζήτηση του δυσεύρετου Βόρειου Σέλατος. Η τεχνογνωσία του στον εντοπισμό και στην κατανόηση Βόρειου Σέλατος ήταν καταλυτική.Mark Sayfritz, ο Συνθέτης: ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες και συνθέτες της μουσικής βιομηχανίας. Ο Mark έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις επιδόσεις του στον ηχητικό σχεδιασμό και έχει στο ενεργητικό του δουλειές με την Audi, τη Nike, τη Levi’s, το NBA και τη Reebok. Ο ρόλος του Mark στο Sound of Light ήταν να πάρει τα ηχητικά αποσπάσματα που παρήχθησαν από το ειδικό σύστημα AI και να μετατρέψει αυτό το υλικό σε μια αυθεντική συμφωνία. Η αγάπη του για συνεργασία, το πάθος του για την τεχνολογία και τις επιδόσεις και η εξειδίκευσή του στον ήχο, αποδείχθηκαν πολύτιμα για το εγχείρημα.James Shearman, ο Μαέστρος: ένας ευρέως αναγνωρισμένος Βρετανός μαέστρος και ενορχηστρωτής που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάνω από 80 ταινίες συμπεριλαμβανομένων των «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα» και «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελο της Φωτιάς». Ο James Shearman, σαν διευθυντής και μαέστρος του Sound of Light αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι στο όραμα για τον πειραματικό συνδυασμό της τεχνολογικής φύσης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της σύνδεσής της με την αισθαντική πλευρά του κόσμου της ορχήστρας.Synchron Stage Orchestra, οι Μουσικοί: Η ορχήστρα Synchron Stage διαμορφώθηκε μετά από προσεκτική επιλογή των καλύτερων μουσικών από τις πλέον αναγνωρισμένες ορχήστρες της Βιέννης. Η ορχήστρα εκτελεί τα έργα της στο Synchron Stage της Βιέννης, ένα εξειδικευμένο στούντιο ηχογράφησης που προορίζεται για μεγάλες ορχήστρες και για παραγωγή μουσικής ταινιών. Η Synchron Stage εξειδικεύεται στην εκτέλεση μουσικών έργων που προορίζονται για κινηματογραφικές ταινίες και ήταν αυτό που ένωσε τις μουσικές της επιδόσεις με την οπτική δραστηριότητα, που έπαιξε τεράστιο ρόλο στη γέννηση αυτής της εκδήλωσης.