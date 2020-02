Λάβατε κι εσείς μια περίεργη ειδοποίηση από τη Samsung στο κινητό σας;

Αν λάβατε κι εσείς ένα περίεργο μήνυμα στο Samsung κινητό σας, που έγραφε απλά "1", μην ανησυχήσετε. Η εταιρεία έστειλε κατά λάθος σε χιλιάδες συσκευές της ένα μήνυμα που προοριζόταν για εσωτερικές δοκιμές.





Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και εξήγησε μέσω μηνύματος στην εφαρμογή Samsung Members ότι το παραπάνω μήνυμα ήταν ένα λάθος και δεν έχει κάποια επίπτωση στις συσκευές των χρηστών, που το έλαβαν.



Το μήνυμα εστάλη σε χιλιάδες χρήστες απ' ό,τι φαίνεται από τα κοινωνικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο, ενώ δεν υπήρχε και περιορισμός σε κάποια συγκεκριμένη συσκευή.

This notification was confirmed as a message sent unintentionally during internal testing and there is no effect on your device. Samsung apologises for any inconvenience this may have caused to our customers and will work to prevent similar cases from occurring in the future. ^CC