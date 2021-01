Η Samsung παρουσίασε τον νέο επεξεργαστή για κινητά, τον Exynos 2100

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα τον Exynos 2100, τον νέο επεξεργαστή για κινητά τηλέφωνα, κατά τη διάρκεια της πρώτης της εικονικής εκδήλωσης «Exynos On 2021» . Πρόκειται για τον πρώτο επεξεργαστή της εταιρίας που διαθέτει ενσωματωμένο 5G επεξεργαστή κινητής και αξιοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας ακραίων υπεριωδών ακτινοβολιών (EUV) 5 νανομέτρων.



«Δέσμευση της Samsung Electronics είναι, μέσω των ναυαρχίδων συσκευών της, να παρέχει καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες στους καταναλωτές για κορυφαία εμπειρία κινητής», δήλωσε ο Kyeongjun Kim, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής του Mobile R&D Office στο Mobile Communications Business της Samsung Electronics. «Με ισχυρές τεχνολογίες επεξεργασίας, ταχεία συνδεσιμότητα 5G και έξυπνες ΑΙ λειτουργίες, ο Exynos 2100 προσφέρει τη μέγιστη απόδοση που πληροί τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας και τις απαιτήσεις του smartphone μας, επόμενης γενιάς».



Οι δυνατότητες υπολογιστικής και η απόδοση της επεξεργασίας των γραφικών του chip βελτιστοποιήθηκαν, για να ξεπεράσουν τις προσδοκίες του χρήστη. Ως ο πρώτος ενσωματωμένος επεξεργαστής 5G της Samsung, ο Exynos 2100 βασίζεται σε μια προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας EUV 5nm που επιτρέπει έως και 20% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ή 10% υψηλότερη συνολική απόδοση από τον προκάτοχο των 7nm. Η οκτα-πύρηνη CPU βασίζεται σε μια βελτιωμένη δομή τριών συμπλεγμάτων που αποτελείται από έναν μοναδικό πυρήνα Arm® Cortex®-X1 και λειτουργεί με ταχύτητα έως 2,9GHz, τρεις πυρήνες Cortex-A78 υψηλής απόδοσης και τέσσερις αποτελεσματικούς πυρήνες Cortex-A55, που προσφέρουν περισσότερη από 30% βελτίωση στην απόδοση πολλαπλών πυρήνων σε σύγκριση με το προγενέστερο μοντέλο.

Το Arm Mali™-G78, που υποστηρίζει τις τελευταίες API, όπως οι Vulkan και OpenCL, βελτιώνει την απόδοση των γραφικών περισσότερο από 40%, για καθηλωτικές εμπειρίες gaming, AR/VR ή MR(Mixed Reality). Ο Exynos 2100 ενσωματώνει, επίσης, προηγμένη τεχνολογία multi-IP governor (AMIGO), που βελτιστοποιεί την χρήση ενέργειας των CPU, GPU, και άλλων διεργασιών. Η Samsung συνεχίζει την προσπάθειά της για μείωση αποτυπώματος άνθρακα στις κινητές συσκευές του αύριο, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων της, τόσο σε επίπεδο τεχνολογιών υλικού όσο και υλισμικού.



Οι δυνατότητες ΑΙ ενισχύονται σημαντικά με τον Exynos 2100. Η καινούρια τρι-πύρηνη NPU έχει δεχτεί βελτιστοποιήσεις σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, όπως η μείωση των περιττών λειτουργιών για χρήση υψηλής αποτελεσματικότητας και η συμπίεση του βάρους. Ο Exynos 2100 μπορεί να εκτελέσει μέχρι 26 τρισεκατομμύρια εργασίες ανά δευτερόλεπτο (TOPS) με υπερδιπλάσια απόδοση, σε σύγκριση με την προηγμένου γενιά. Με ενσωματωμένη επεξεργασία AI και υποστήριξη των προηγμένων νευρωνικών δικτύων, οι χρήστες θα μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερες διαδραστικές και έξυπνες λειτουργίες.







Ο προηγμένος επεξεργαστής εικόνας (ISP) του Exynos 2100 υποστηρίζει ανάλυση κάμερας μέχρι 200-megapixels (Mp). Μπορεί να συνδέσει μέχρι και έξι ανεξάρτητους αισθητήρες και να επεξεργαστεί τέσσερεις ταυτόχρονα για βελτιωμένη εμπειρία κάμερας. Με επεξεργαστή πολλαπλών καμερών και καρέ (MCFP), ο ISP μπορεί να συνδυάσει περιεχόμενο από πολλαπλές κάμερες για να βελτιώσει την απόδοση του zoom, να ενισχύσει την ποιότητα εικόνας για υπερ-ευρυγώνιες λήψεις κλπ. Με ΑΙ επιτάχυνση, ο ISP μπορεί να αναγνωρίσει απρόσκοπτά σκηνές, πρόσωπα και αντικείμενα και να βελτιστοποιήσει τις ρυθμίσεις κάμερας για ευκρινέστερες εικόνες.



Το ενσωματωμένο μόντεμ 5G του Exynos 2100 υποστηρίζει φάσμα 5G sub-6GHz και mmWave από 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA και 4G LTE, για ισχυρή και αξιόπιστη κάλυψη δικτύου. Το μόντεμ παρέχει μέγιστη ταχύτητα downlink μέχρι και 5.1-gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps) σε sub-6-gigahertz (GHz) και 7.35Gbps σε mmWave, ή μέχρι 3.0Gbps σε 4G δίκτυο με υποστηρίξη 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM).



Ο Exynos 2100 βρίσκεται σε μαζική παραγωγή.