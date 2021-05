Η Xiaomi σπάει τα κοντέρ - Πλήρης φόρτιση κινητού σε... 8 λεπτά!

Οι χρόνοι φόρτισης για τα κινητά έχουν δει θεαματική μείωση τα τελευταία χρόνια με τις πατέντες των εταιρειών να συμβάλλουν για την ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για να φορτιστεί μια μπαταρία.



Αυτήν τη φορά η Xiaomi χτυπάει νέο ρεκόρ με τον φορτιστή της στα 200W. H εταιρεία παρουσίασε μέσω Twitter τη νέα τεχνολογία της και τη δοκίμασε επάνω σε ένα custom Mi 11 Pro, το οποίο διέθετε μπαταρία με χωρητικότητα 4,000 mAh, αντί για 5,000 mAh που έχει το κανονικό μοντέλο. Το συγκεκριμένο που δοκιμάστηκε φόρτιζε ενσύρματα στα 200W και ασύρματα στα 120W.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl