Instagram Lite: Νέα έκδοση με μέγεθος μόλις 573 kB!

Την εμφάνισή της στο Google Play Store άρχισε να κάνει μια Lite έκδοση του Instagram. Το Instagram Lite δεν διαθέτει όλες τις λειτουργίες της αρχικής έκδοσης, όπως είναι αναμενόμενο, αλλά διαθέτει τα βασικά, ώστε να προσφέρει την εμπειρία που περιμένετε, χωρίς να σας λείψει κάτι. Διαθέτει και πάλι όλα τα φίλτρα, τη δυνατότητα να δείτε και να αναρτήσετε stories και φωτογραφίες, να ακολουθήσετε άλλους χρήστες, αλλά και να σας ακολουθήσουν.Η εφαρμογή έχει μέγεθος μόλις 573 kB, που σημαίνει ότι είναι 50 φορές μικρότερη από την αρχική εφαρμογή του Instagram.Στην Lite έκδοση δεν μπορείτε να στείλετε και να λάβετε Direct μηνύματα και όταν κάποιος σας στείλει μέσω Instagram ένα μήνυμα, δεν θα το δείτε κάπου. Επίσης λείπει η νέα λειτουργία, το Instagram TV (IGTV), ενώ δεν υπάρχουν οι νέες καρτέλες αναζήτησης, αλλά ούτε και τα προτεινόμενα.Η καρτέλα των Like για το δικό σας περιεχόμενο υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει το "Following" ώστε να δείτε πού έχουν κάνει like οι φίλοι σας. Τέλος, στη δική σας σελίδα δεν μπορείτε να δείτε συλλογές των Stories ή να παρακολουθήσετε παλαιότερα stories.Η εφαρμογή έχει ήδη γίνει διαθέσιμη σε αρκετές χώρες και αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα.