Πιο φθηνά τα νέα iPhone

Του Παύλου Κρούστη



Ήρθε αυτή η στιγμή του χρόνου, που οι fans της Apple και οι λοιποί οπαδοί των τεχνολογικών προϊόντων μαζευτήκαμε να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Steve Jobs Theater, στο Cupertino της Καλιφόρνια το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος).





Είδαμε πολλά περισσότερα απ' ό,τι περιμέναμε, αφού οι ανακοινώσεις ήρθαν "βροχή"... Νέο iPad, νέο Apple Watch, συνδρομητική τηλεόραση και gaming συνδρομητική υπηρεσία επιπλέον των αναμενόμενων παρουσιάσεων των iPhone 11.



O Tim Cook ανέβηκε επί σκηνής για τον πρόλογο και ήταν ιδιαίτερα βιαστικός, καθώς όπως ανέφερε είχαν να δείξουν πολλά νέα προϊόντα.





Δείτε παρακάτω αναλυτικά με τη σειρά που παρουσιάστηκαν:





Apple Arcade



Πρόκειται για την gaming υπηρεσία της Apple και ήταν το πρώτο από τα αναμενόμενα προϊόντα τους. Το Apple Arcade θα είναι διαθέσιμο για τους χρήστες της Apple (mobile, desktop και Apple TV) και θα δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσετε παιχνίδια από έναν αρκετά μεγάλο κατάλογο έναντι μηνιαίας αμοιβής.







Παρουσιάστηκαν trailers από 3 παιχνίδια: αναβίωση του κλασικού Frogger από την Konami, ένα νέο παιχνίδι από την Capcom με την ονομασία "Shinsekai Into The Depths" και ένα ακόμη παιχνίδι από την Annapurna Interactive, το "εμπνευσμένο από anime" "Sayonara Wild Hearts". Και τα τρία παιχνίδια θα είναι αποκλειστικότητες.









To Apple Arcade θα είναι διαθέσιμο σε 150 χώρες από τις 19 Σεπτεμβρίου και θα έχει 100 παιχνίδια διαθέσιμα. Η τιμή του είναι $4,99/μήνα για οικογενειακή συνδρομή (δεν γνωρίζουμε ακόμη τι σημαίνει ακριβώς αυτό), ενώ οι χρήστες μπορούν να έχουν δωρεάν 1 μήνα για δοκιμή προτού αγοράσουν.



Apple TV Plus



Πολυπόθητες πληροφορίες έφτασαν και για τη νέα συνδρομητική τηλεόραση της Apple, το Apple TV Plus. Είδαμε αναφορές στις νέες σειρές που θα είναι αποκλειστικά στην υπηρεσία, όπως το "The Morning Show" με την Jennifer Aniston και τον Steve Carell και άλλες. Συνολικά, τα trailers των σειρών της Apple TV Plus έχουν φτάσει τα 100 εκατ. views. Στη συνέχεια παρουσίασαν για πρώτη φορά τo νέο σόου από τον σκηνοθέτη των ταινιών "The Hunger Games" και με πρωταγωνιστή τον Jason Momoa.











H συνδρομητική τηλεόραση της Apple θα είναι διαθέσιμη από την 1η Νοεμβρίου σε πάνω από 100 χώρες και θα κοστίζει $4.99/μήνα για την οικογενειακή συνδρομή. Επιπλέον, θα δίνεται 1 χρόνος δωρεάν συνδρομής μαζί με κάθε νέα αγορά iPhone, Mac και Apple TV.



iPad Pro



Το νέο iPad 7ης γενιάς για πρώτη φορά παρουσιάστηκε νωρίτερα, μαζί με τα νέα iPhone αυτήν τη φορά και φέρνουν νέες βελτιώσεις που οφείλονται εν μέρει και στο νέο λειτουργικό iPadOS. Διαθέτει Retina Display 10,2 ιντσών, τροφοδοτείται από το A10 Fusion chip και έχει ανασχεδιασμένη αρχική οθόνη. Το multitasking πλέον γίνεται παιχνιδάκι σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ οι ευκολίες που προσφέρει ο Safari δίνουν πλέον εμπειρία πλοήγησης που θα αποκομίζατε κι από desktop υπολογιστή. Διαθέτει full size keyboard και υποστηρίζει το Apple Pencil, ενώ ζυγίζει κάτω από μισό κιλό.











To νέο iPad Pro των 10,2" θα κοστίζει 329 δολάρια και θα αντικαταστήσει το iPad των 9,7 ιντσών 6ης γενιάς. Θα είναι διαθέσιμο από τις 30 Σεπτεμβρίου.



Apple Watch





Μέσα σε όλες αυτές τις ανακοινώσεις, είδαμε και το νέο Apple Watch Series 5, που διαθέτει always on πλέον οθόνη. Η οθόνη δεν θα σβήνει ποτέ πλέον και αυτό έχει επιτευχθεί μέσω τεχνολογίας που του επιτρέπει να προσαρμόζει τον ρυθμό ανανέωσης από 1Hz-60Hz, διατηρώντας το χρόνο ζωής της μπαταρίας στις 18 ώρες.



Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη πυξίδα, αλλά και διεθνή λειτουργία επείγοντος περιστατικού, με το πάτημα ενός κουμπιού, ανεξαρτήτως αν είναι συνδεδεμένο με iPhone. Επίσης για πρώτη φορά το βλέπουμε να έχει έκδοση από τιτάνιο.











Τα μοντέλα GPS θα ξεκινούν από τα 399 δολάρια, ενώ τα cellular από 499 δολάρια. Θα είναι στα καταστήματα στις 20 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα θα πέσουν οι τιμές των Series 3 στα 199 δολάρια.



iPhone 11



Και φτάνουμε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς: το νέο iPhone. Η Apple επέλεξε φέτος πιο απλή ονομασία για τις συσκευές της, ξεκινώντας από τα χαμηλά με το iPhone 11, που αποτελεί στην ουσία τον διάδοχο του περσινού iPhone XR.

Οι φωτογραφίες που είχαν διαρρεύσει τελικά ήταν αληθινές και βλέπουμε ένα μεγάλο τετράγωνο πλαίσιο στο πίσω μέρος για τους αισθητήρες της κάμερας με τον σχεδιασμό της συσκευής κατά τ' άλλα να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα, ενώ η κατασκευή του είναι από αλουμίνιο και γυαλί, πιο δυνατά όμως από ποτέ. Θα είναι διαθέσιμο σε 6 χρώματα: μωβ, λευκό, μαύρο, κίτρινο, πράσινο (νέο) και κόκκινο (Product RED).











Διαθέτει οθόνη LCD Liquid Retina 6,1" και υποστηρίζει spatial audio για πρώτη φορά, αλλά και Dolby Atmos. Διαθέτει διπλή κάμερα στο πίσω μέρος με δύο αισθητήρες: έναν wide φακό 12MP με διάφραγμα f/1.8 και έναν ultra wide 12MP (0.5x - 120 μοιρών) με διάφραγμα f/2.4.





Η διεπαφή της εφαρμογής της κάμερας είναι ανασχεδιασμένη, υποστηρίζει next gen Smart HDR και υπάρχει νέο εφέ φωτισμού στη λειτουργία πορτρέτου: το High Key Mono. Στα σημαντικότερα νέα, υπάρχει νέο Night Mode, ενώ υποστηρίζεται λήψη βίντεο 4K/60fps τόσο για τον wide, όσο και για τον ultra-wide φακό. Μια νέα λειτουργία ονομάζεται QuickTake και σας επιτρέπει να τραβήξετε βίντεο απλά κρατώντας πατημένο το κουμπί λήψης, χωρίς να απαιτείται να αλλάξετε λειτουργία στο camera app. H Apple υποστηρίζει ότι έχουμε το υψηλότερης ποιότητας βίντεο που υπάρχει σε smartphone.



H μπροστινή κάμερα επίσης μπορεί να τραβήξει βίντεο σε 4K, ενώ για πρώτη φορά υποστηρίζεται slow-motion σε selfie (slofies...).







Όσον αφορά τις επιδόσεις, η συσκευή ενσωματώνει το ολοκαίνουργιο chip αρχιτεκτονικής 7nm, A13 Bionic, που είναι το ταχύτερο που υπάρχει σε smartphone, ενώ ενσωματώνει και την ταχύτερη GPU. Επίδειξη έγινε με ένα RPG παιχνίδι που είχε γραφικά επιπέδου κονσόλας (σύμφωνα πάντα με την εταιρεία) το οποίο έτρεχε στα 60fps και ονομαζόταν Pascal's Wager (από την TipsWorks). Θα είναι αποκλειστικά στο App Store από τον επόμενο μήνα.





H αυτονομία θα είναι μεγαλύτερη από του iPhone XR κατά μία ώρα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει και πολλά... Τέλος, διαθέτει ταχύτερη αναγνώριση στο Face ID, είναι ανθεκτικό σε νερό και σκόνη και υποστηρίζει Wi-Fi 6.

H τιμή του σόκαρε άπαντες, καθώς δεν περίμενε κανείς να κάνει κάτι τέτοιο η Apple. Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά να παρουσιάσει διάδοχο προϊόντος με χαμηλότερη τιμή από την προηγούμενη χρονιά. Κι όμως το iPhone 11 θα κοστίζει 699 δολάρια. Υπενθυμίζουμε ότι το iPhone XR κόστιζε 749 δολάρια όταν κυκλοφόρησε πέρυσι (και στην Ελλάδα ήρθε στα... 929 ευρώ).





iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max



Στη συνέχεια είχαμε τις παρουσιάσεις των 2 μοντέλων iPhone 11 Pro: του απλού στις 5.8 ίντσες και του Max στις 6.5 ίντσες. Αυτήν τη φορά βρίσκουμε την ονομασία των iPhone πολύ πιο λογική και ξεκάθαρη, χωρίς να υπάρχει καμία εκούσια υποβάθμιση, καθώς δηλώνονται ρητά τα ανώτερα μοντέλα, αλλά και μεγέθη.



Τα δύο μοντέλα iPhone 11 Pro έρχονται με ματ φινίρισμα και τα χρώματα είναι: midnight green, space gray, silver και ένα νέο gold. Οι οθόνες τους είναι OLED και υποστηρίζουν P3 Wide Color Gamut, ενώ είναι εξαιρετικά φωτεινές στα 1200 nits.









To A13 Bionic που υπάρχει και στο απλό iPhone 11 μπορεί να τρέχει 1 τρις λειτουργίες το δευτερόλεπτο και η Apple υποστηρίζει ότι διαθέτει την καλύτερη πλατφόρμα machine learning που υπάρχει, ενώ αποτελείται από 8,5 δισ. transistors.



Όσον αφορά την αυτονομία έχουμε και πάλι βελτιώσεις με το iPhone 11 Pro να κρατά 4 ώρες περισσότερο από το περσινό iPhone XS και το iPhone 11 Pro Max να κρατά 5 ώρες περισσότερο από το iPhone XS Max. Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις έχει να κάνει με τον φορτιστή που θα συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο, καθώς για πρώτη φορά η Apple αποφάσισε να δώσει τον fast charger μαζί.



Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες της κάμερας, με καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως το Deep Fusion που συνδυάζει 9 φωτογραφίες σε μία για καλύτερη λεπτομέρεια και όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο, ενώ η εφαρμογή της κάμερας διαθέτει εξελιγμένες λειτουργίες για μοντάζ.



Το iPhone 11 Pro ξεκινά στα 999 δολάρια και το iPhone 11 Pro Max στα 1.099 δολάρια. Και τα δύο θα είναι διαθέσιμα στις 20 Σεπτεμβρίου.