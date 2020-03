LG V60 ThinQ: Δύο οθόνες και υποστήριξη 5G

Η LG Electronics (LG) παρουσίασε το LG V60 ThinQ 5G, την τελευταία εξέλιξη του εμβληματικού smartphone της σειράς V. Διαθέτει δυνατότητα αξιοποίησης δικτύων 5G, αναβαθμισμένες λειτουργίες ήχου, video και φωτογραφίας, καθώς και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης και εκλεπτυσμένη αισθητική. Το LG V60 ThinQ 5G έχει σχεδιαστεί για ένα mobile τρόπο ζωής μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα και την ψυχαγωγία.







Παγκόσμιας κλάσης ποιότητα video και ήχου



Η LG έχει εξοπλίσει το LG V60 ThinQ 5G με τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες κάμερας, για να προσφέρει μια προηγμένη εμπειρία καταγραφής video. Το LG V60 ThinQ 5G διαθέτει δύο κάμερες στο πίσω μέρος της συσκευής και μια σειρά αισθητήρων time of flight – ToF, που περιλαμβάνουν φακό 64MP στην κύρια κάμερα για ευκρινέστερες, φωτεινότερες εικόνες ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού. Επίσης, η συσκευή ενσωματώνει έναν φακό ευρείας γωνίας 13MP για πιο ευέλικτες και ολοκληρωμένες λήψεις. Για πρώτη φορά σε μια συσκευή LG, το LG V60ThinQ 5G υποστηρίζει εγγραφή video 8Κ για εκπληκτική ποιότητα 8K και αποτύπωση λεπτομερειών που κόβουν την ανάσα.



Παράλληλα με τις καινοτόμες λειτουργίες της φωτογραφικής κάμερας και video, το πιο πρόσφατο smartphone της LG αξιοποιεί παράλληλα και τις καλύτερες τεχνολογίες για ανώτερη απόδοση ήχου. Τέσσερα νέα μικρόφωνα υψηλής απόδοσης επιτρέπουν την καταγραφή ήχων από διάφορες κατευθύνσεις για να παρέχουν ρεαλιστικές ηχητικές εμπειρίες ανεξάρτητα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η συσκευή προσφέρει επίσης Voice Bokeh, ένα χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τις φωνές των χρηστών από το θόρυβο του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στους δημιουργούς περιεχομένου να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα του video ενώ μειώνουν τον υπερβολικό θόρυβο. Επίσης, μέσω του LG 3D Sound Engine, μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις τηλεοράσεις LG OLED, καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του είδους του περιεχομένου βελτιώνοντας ανάλογα τον ήχο για μια πιο κινηματογραφική ποιότητα.







All-Day 5G



Σχεδιασμένη για να αξιοποιήσει στο έπακρο το 5G, η νέα συσκευή της σειράς V της LG ενσωματώνει μια ισχυρή μπαταρία 5.000 mAh για εκτεταμένη χρήση της OLED οθόνης 6,8 ιντσών και της LG διπλής οθόνης, που σημαίνει περισσότερος χρόνος για streaming υψηλής ποιότητας παιχνίδια, ταινίες και βιντεοκλήσεις. Το LG V60 ThinQ είναι επίσης εξοπλισμένο με τον κορυφαίο επεξεργαστή της Qualcomm - το Snapdragon 865 Mobile Platform και το μόντεμ Snapdragon X55 5G - για να εξασφαλίζει την πιο γρήγορη και απρόσκοπτη 5G εμπειρία.



Σύγχρονος και λειτουργικός σχεδιασμός



Τόσο το τηλέφωνο, όσο και η αναβαθμισμένη διπλή οθόνη διαθέτουν εκπληκτική ακρίβεια με οθόνη FHD + P-OLED και αναλογία 20,5:9 -σχεδόν μισή ίντσα μεγαλύτερες από τις προηγούμενες συσκευές. Παρόλα αυτά, η νέα διπλή οθόνη είναι εξαιρετικά ελαφριά χάρη στο λεπτότερο OLED πάνελ. Με το πίσω μέρος της συσκευής να διαθέτει αχνές ραβδώσεις για ασφαλέστερο κράτημα και το ίδιο μέγεθος OLED οθόνης που βρίσκεται στο V60 ThinQ 5G, η LG διπλή οθόνη διπλασιάζει την ‘έκτασή’ της για να κάνει το multitasking, την παραγωγικότητα, τα παιχνίδια και την ψυχαγωγία πιο ευχάριστη από ποτέ. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το 2,1 ιντσών Cover Display της διπλής οθόνης για να εμφανίζει πάντα βασικές πληροφορίες για εύκολη πρόσβαση με μια ματιά ή να σταματάει η προβολή τους μετά από 10 δευτερόλεπτα.







Το V60 ThinQ 5G διαθέτει επίσης σχεδιασμό που συνδυάζει άψογα το μέταλλο και το γυαλί για μια εξαιρετική αίσθηση στο κράτημα. Σε δύο νέα συναρπαστικά χρώματα, με εκλεπτυσμένες γωνίες και μια ευρεία OLED οθόνη 6,8 ιντσών, το smartphone ανεβάζει το επίπεδο σχεδιασμού στην 5G εποχή.



«Η στρατηγική μας είναι να προσφέρουμε συσκευές 5G που ξεχωρίζουν για να ανταποκριθούμε στις ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις των καταναλωτών καθώς η παγκόσμια 5G αγορά ωριμάζει», δήλωσε ο Morris Lee, πρόεδρος της LG Mobile Communications Company. «Το LG V60ThinQ 5G με τη διπλή οθόνη είναι η ιδανική λύση για τους καταναλωτές που αγαπούν να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο στην 5G εποχή».

Το LG V60ThinQ 5G θα κυκλοφορήσει στις κύριες αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας από τον επόμενο μήνα.



Βασικά Χαρακτηριστικά:



LG V60 ThinQ 5G



• Επεξεργαστής: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Mobile Platform with

Snapdragon X55 5G Modem

• Οθόνη: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

• Μνήμη: 8GB RAM / 128GB or 256GB ROM / microSD (up to 2TB)

• Camera:

- Rear:

 64MP Standard (F1.8 / 0.8μm / 78˚)

• Pixel Binning to 16MP

 13MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 117˚)

 Z Camera (ToF Receiver / Emitter)

- Front:

 10MP Standard (F1.9 / 1.22μm / 72.5˚)

• Μπαταρία: 5,000mAh

• Λειτουργικό Σύστημα: Android 10

• Μέγεθος: 169.3 x 77.6 x 8.9mm

• Βάρος: 214g

• Δίκτυο: 5G / LTE / 3G / 2G

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

• Biometrics: In-Display Fingerprint Sensor

• Χρώματα: Classy Blue, Classy White

• Άλλα: Stereo Speaker / 4Ch Microphones / AI CAM / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / LG 3D Sound Engine / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge™ 4+ / MIL-STD 810G Compliance / IP68 Water and Dust Resistance / LG Pay / FM Radio



LG Dual Screen



• Οθόνη: 6.8-inch 20.5:9 FHD + P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

• Cover Display: 2.1-inch Mono

• Μέγεθος: 175.9 x 86 x 14.9mm

• Βάρος: 134g

• Contact Type: USB Type-C

• Folding Type: 360 Freestop Hinge

• Χρώματα: Μαύρο, Άσπρο