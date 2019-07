My COSMOTE App: Νέα δυνατότητα άμεσης φραγής πενταψήφιων αριθμών υψηλής χρέωσης

Τη δυνατότητα άμεσης φραγής πενταψήφιων αριθμών Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), μέσω του My COSMOTE App, δίνει στους πελάτες της η COSMOTE, με στόχο την προστασία τους από ανεπιθύμητες υψηλές χρεώσεις.







Εντελώς δωρεάν, εύκολα και γρήγορα,μέσω του ανανεωμένου My COSMOTE App, οι πελάτες της εταιρείας μπορούν μόνοι τους, οποιαδήποτε στιγμή και για όσο διάστημα επιθυμούν, από το κινητό τους να κάνουν φραγή σε όλους ή σε επιλεγμένους πενταψήφιους αριθμούς ΥΠΠ οι οποίοι χρεώνουν τους πελάτες για την αποστολή ή την λήψη SMS.



Συγκεκριμένα, μέσω του My COSMOTE app, οι χρήστες μπορούν εντελώς δωρεάν:

να βλέπουν στο κινητό τους τη λίστα όλων των πενταψήφιων ΥΠΠ

να κάνουν άμεσα φραγή ή άρση φραγής σε όλα τα SMS που λαμβάνουν στο κινητό τους με χρέωση στη λήψη (πχ. συνδρομητικά)

να κάνουν άμεσα φραγή ή άρση φραγής συγκεκριμένων πενταψήφιων αριθμών από τους οποίους λαμβάνουν ή στέλνουν SMS με υψηλή χρέωση. Αυτούς τους αριθμούς τους επιλέγουν οι ίδιοι από λίστα που είναι διαθέσιμη στο My COSMOTE app.



Η δυνατότητα φραγής πενταψήφιων αριθμών υψηλής χρέωσης μέσω του My COSMOTE App έρχεται να προστεθεί στους ήδη διαθέσιμους τρόπους αιτημάτων φραγής που παρέχει η εταιρεία, όπως είναι η ηλεκτρονική αίτηση στο cosmote.gr ή τηλεφωνικά στο 13888.

Με περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες, το My COSMOTE App εξελίσσεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητας, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαχειρίζονται εύκολα όλες τις συνδέσεις τους, σε σταθερή, κινητή και καρτοκινητή, αλλά και να μπορούν να έχουν ένα πλήθος λειτουργιών απευθείας από τα κινητά τους.

Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) μέσω SMS είναι υπηρεσίες περιεχομένου, που παρέχονται από αδειοδοτημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρόχους περιεχομένου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο και τον τρόπο παροχής τους.



Το περιεχόμενο ενδεικτικά, μπορεί να αφορά σε συμμετοχή σε τηλεοπτικά προγράμματα και ραδιοφωνικές εκπομπές, υπηρεσίες αστρολογίας, παιχνίδια, υπηρεσίες ενηλίκων, ringtones, wallpapers κ.ά. Οι ΥΠΠ μέσω SMS διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, με βάση τον τρόπο χρέωσης: Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά την αποστολή SMS και Υπηρεσίες χρεώσιμες κατά τη λήψη SMS.

Περισσότερα στο https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/multimediainformation.html