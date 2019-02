Nokia 8.1: Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ναυαρχίδας με τιμή κάτω των 500 ευρώ

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε το Nokia 8.1, την τελευταία προσθήκη στην κατηγορία των «ναυαρχίδων» της. Όπως συμβαίνει και με άλλα Nokia smartphones της ίδιας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου Nokia 7 plus, το Nokia 8.1, παρά το μικρό του βάρος, προσφέρει εκπληκτική δυνατότητα απεικόνισης που επιτυγχάνεται με τον εξαιρετικά ευαίσθητο αισθητήρα κάμερας, ZEISS Optics και τον οπτικό σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Η τεχνολογία οθόνης PureDisplay, με υποστήριξη HDR 10 μαζί με την εξαιρετικής ακρίβειας αναπαραγωγή χρωμάτων, προσφέρει προηγμένες εμπειρίες προβολής ακόμα και σε έντονο ηλιακό φως, ενώ το chipset εξασφαλίζει ομαλή απόδοση για έως και δύο ημέρες ανά φόρτιση.



Όλα τα παραπάνω έρχονται σε ένα σύγχρονο περίτεχνο πακέτο ακριβείας, όπως αναμένεται από ένα smartphone της Nokia. Περιλαμβάνοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό Android, το Android 9 Pie, το Nokia 8.1 προσφέρει την καλύτερη εμπειρία Android με τις τελευταίες καινοτομίες από τη στιγμή που θα βγει από το κουτί του.





Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer της HMD Global δήλωσε: «Έχουμε δει μεγάλες επιτυχίες στην κατηγορία των «ναυαρχίδων» μας, με κάθε ένα από τα smartphones μας στην κατηγορία αυτή καθώς εισάγουμε συνεχώς νέες κορυφαίες εμπειρίες στους φίλους μας. Με το Nokia 8.1, ανοίγουμε περαιτέρω τα όρια σε αυτή την κατηγορία. Προσφέρουμε υψηλή απόδοση με την κορυφαία αρχιτεκτονική επεξεργαστή, διπλές κάμερες με αισθητήρα που πρωτοπορεί στην αγορά, OIS και ZEISS Optics για εξαιρετική απεικόνιση σε χαμηλό φωτισμό και τη νέα τεχνολογία οθόνης PureDisplay HDR».



«Παράλληλα με την εκπληκτική τεχνική και την ποιότητα κατασκευής του φημισμένου σχεδίου smartphone της Nokia, προσφέρουμε επίσης την εμπειρία Android 9 Pie στους φίλους μας, ώστε να απολαμβάνουν τις τελευταίες καινοτομίες Android, συμπεριλαμβανομένων των νέων λειτουργιών Digital Wellbeing. Οι fans μας βρίσκονται στην καρδιά κάθε απόφασης σχεδιασμού και μηχανικής. Θέλουμε να τους προσφέρουμε κορυφαίες εμπειρίες - ελπίζουμε ότι συμφωνούν ότι το Nokia 8.1 ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής σε μια πολύ καλή τιμή».

Άριστη απεικόνιση με τεχνολογία εστίασης απεικόνισης μιας «ναυαρχίδας»

Η εξαιρετική απόδοση απεικόνισης χαμηλού φωτισμού του Nokia 8.1 προέρχεται από ένα τέλειο μείγμα λογισμικού και υλικού. Η κύρια κάμερά του 12MP με την τεχνολογία ZEISS Optics διαθέτει κορυφαίο αισθητήρα 1/2,55" υψηλής ευαισθησίας με μεγάλα pixel 1,4 micron για έκθεση στο φως με ακρίβεια, παρέχοντας εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες. Με το συνδυασμό της τεχνολογίας Optical Image Stabilisation (OIS) και της υψηλής ταχύτητας αυτόματης εστίασης, με το Nokia 8.1 δεν θα ξανατραβήξετε τρεμάμενες εικόνες και βίντεο. Ένα ευρύ διάφραγμα διασφαλίζει τη δυνατότητα λήψης ευκρινών εικόνων ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, επιτρέποντας μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης που μπορούν να ελεγχθούν χειροκίνητα με τη λειτουργία Pro Camera.



Η εμπρόσθια κάμερα των 20MP που προσαρμόζεται ανάλογα, σας επιτρέπει να καταγράψετε την τέλεια νυχτερινή selfie, καθώς αυξομειώνει την ποσότητα του φωτός που μπορεί να καταγράψει, συνδυάζοντας τέσσερα pixel σε ένα σούπερ pixel. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε ταινίες σαν επαγγελματίας με βίντεο ανάλυσης 4K και να ξαναζήσετε τις αναμνήσεις σας σαν να ήσασταν ακόμα σε εκείνο το μέρος χάρη στην υψηλή πιστότητα της στερεοφωνικής ηχογράφησης surround ήχου της Nokia.





Δημιουργήστε πορτραίτα σαν να έγιναν σε κάποιο στούντιο με το δημοφιλές εφέ "bokeh", το προηγμένο βάθος πεδίου του Nokia 8.1, σε συνδυασμό με τον δευτερεύοντα αισθητήρα βάθους 13MP. Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την Pro Camera UI για τον απόλυτο έλεγχο των φωτογραφιών σας ή πηγαίνετε το #Bothie παιχνίδι σας στο επόμενο επίπεδο με τις 3D αστείες φιγούρες, μάσκες και φίλτρα μέσω AI στις φωτογραφίες και τα βίντεο σας, τα οποία μπορείτε να κάνετε livestream άμεσα χωρίς καν να κλείσετε την εφαρμογή της κάμερας.

Υψηλή απόδοση και PureDisplay

Με τα smartphones να γίνονται γρήγορα η προεπιλεγμένη συσκευή για την παρακολούθηση βίντεο, χρειάζεστε μια οθόνη προσαρμοσμένη για να απολαμβάνετε το περιεχόμενο στο περιβάλλον που βρίσκεστε. Το Nokia 8.1 είναι το δεύτερο smartphone της Nokia που διαθέτει τεχνολογία οθόνης PureDisplay για προηγμένη εμπειρία προβολής. H θέαση μεταφέρεται σε ένα άλλο επίπεδο με το HDR 10 να παρέχει μεγαλύτερη αντίθεση, μεγάλη διαφάνεια και πάνω από ένα δισεκατομμύριο μεμονωμένα χρώματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εικόνες απεικονίζονται και καταγράφονται με ακρίβεια, είτε βρίσκεστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο είτε σε χώρο με έντονο ηλιακό φως. Η οθόνη θα σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία, είτε παίζεται παιχνίδια είτε παρακολουθείτε ένα βίντεο.

Για να παρακολουθήσετε όλο αυτό το ζωντανό περιεχόμενο εν κινήσει, χρειάζεστε εξαιρετική διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το Nokia 8.1 σας επιτρέπει να απολαύσετε αβίαστα έως δύο ημέρες λειτουργία με μία φόρτιση. Με δύναμη που διαρκεί, σε συνδυασμό με τον Snapdragon 710 Mobile Platform, σημαίνει ότι το Nokia 8.1 μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία αβίαστα, με 35% ταχύτερα γραφικά και 20% υψηλότερη απόδοση από την προηγούμενη γενιά, του Snapdragon 660. Διαθέτει επίσης διπλάσια AI δύναμη χάρη σε μια μηχανή πολλαπλών πυρήνων AI, η οποία συνδυάζει μια ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική για αποτελεσματική απόδοση. Υποστηρίζει επίσης ήχο Qualcomm® aptX ™ που σημαίνει ότι οι λάτρεις της μουσικής μπορούν να απολαύσουν ήχο υψηλής ποιότητας ασύρματα μέσω Bluetooth.

Πηγαίνετε το smartphone σε μια εντελώς νέα διάσταση συνδυάζοντας το φυσικό κόσμο και το ψηφιακό περιεχόμενο με την υποστήριξη πυρήνα AR. Μέσα από εφαρμογές όπως Human Anatomy, Magic Plan και Jenga AR, μπορείτε να απεικονίσετε και να μάθετε για το νευρικό σύστημα σε 3D περιβάλλον, να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ορόφου για την επόμενη αναδιαμόρφωση του σπιτιού σας, περπατώντας γύρω-γύρω, ενώ μπορείτε να στοιβάζετε τα block σας στο παιχνίδι που παίζεται στο τραπέζι της τραπεζαρίας σας χωρίς μεγάλο κόπο μετά την κατάρρευση του πύργου σας.



Σχεδιασμός που ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα

Αναπαράγοντας μια νέα εποχή ακριβείας και εμμονής στη λεπτομέρεια, το Nokia 8.1 έχει σχεδιαστεί με απόσταση λιγότερη της μιας τρίχας μεταξύ των υλικών του, επιτυγχάνοντας την ποιότητα κατασκευής και τη δομική ακεραιότητα που αναμένεται από ένα smartphone της Nokia, ενώ ακολουθεί μια κομψή, απόλυτη, ευρωπαϊκή σχεδίαση.



Στον πυρήνα του περιέχει τη δύναμη ενός πλαισίου από αλουμίνιο σειράς 6000 με χυτό κέντρο για αποτελεσματικότερη χρήση των υλικών. Αξιοποιώντας την κομψή αντίθεση ανάμεσα στο καμπύλο γυαλί, το στιλβωμένο μέταλλο και το φινίρισμα με αμμοβολή, ο μοναδικός two-tone σχεδιασμός του Nokia 8.1 ενισχύεται με μια διπλή διαδικασία ανοδίωσης, βασισμένη στο φινίρισμα που αγάπησαν οι φίλοι μας στο Nokia 7 plus. Οι άκρες του, που έχουν κοπεί με διαμάντι, δημιουργούν ένα τολμηρό αποτέλεσμα, με μεγάλη ανθεκτικότητα ώστε να αντέξει τα χτυπήματα στην καθημερινή χρήση.



Η εκπληκτική edge-to-edge οθόνη 6.18 " Full HD+ του Nokia 8.1 συμπληρώνει την εκλεπτυσμένη και κομψή εικόνα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και εφαρμογές σε μεγάλη οθόνη άνετα εν κινήσει, προσφέροντάς σας ακόμα μεγαλύτερη οθόνη από το βραβευμένο Nokia 7 plus, που έχει οθόνη 6 ιντσών.

«Καθαρό», ασφαλές και ενημερωμένο Android 9 Pie, ενισχυμένο με το Android One ™

Το Nokia 8.1 είναι το πρώτο smartphone της Nokia που περιλαμβάνει το Android 9 Pie από τη συσκευασία. Συμπληρώνει την ολοκληρωμένη σειρά smartphones της Nokia της οικογένειας Android One, που σημαίνει ότι προσφέρει την καλύτερη έκδοση των καινοτομιών του Android και των εμπειριών λογισμικού. Τα smartphones Nokia με Android One προσφέρουν εξαιρετικό αποθηκευτικό χώρο και διάρκεια ζωής της μπαταρίας από την πρώτη χρήση και συνοδεύονται από τρία χρόνια ενημερώσεων στις εκδόσεις ασφαλείας και δύο μεγάλες ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος.





Ο Jon Gold, Director of Android One Partnerships της Google δήλωσε: «Ως σημαντικός συνεργάτης της Google, η HMD Global έχει δημιουργήσει μια ευρεία γκάμα συσκευών Android One που προσφέρουν νέα και ασφαλή εμπειρία λογισμικού. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την HMD Global με το νέο Nokia 8.1, την πρώτη συσκευή του brand που περιέχει το Android 9 Pie από το κουτί της. Το Android 9 βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις κατά τη χρήση του Nokia 8.1, προσφέροντας ταυτόχρονα «έξυπνες» και απλές εμπειρίες, καθώς και νέες λειτουργίες Digital Wellbeing».

Το Nokia 8.1 συνοδεύεται από Android 9 Pie, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες AI που κάνουν τη συσκευή σας πιο έξυπνη και ταχύτερη, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζεται στη συμπεριφορά σας καθώς τη χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε το smartphone να γίνεται ακόμα καλύτερο με την πάροδο του χρόνου. Η λειτουργία Adaptive Battery περιορίζει τη χρήση της μπαταρίας από εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά και η εφαρμογή App Actions προβλέπει τι πρόκειται να κάνετε, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα την επόμενη σας ενέργεια. Αυτές οι λειτουργίες βελτιώνουν περαιτέρω τη λειτουργικότητα της συσκευής σας και τη συνολική εμπειρία σας στο Android. Το Nokia 8.1 συνδυάζει επίσης τις δυνατότητες του Google Assistant με το Dual-Sight, ώστε να μπορείτε να του ζητήσετε να παίρνει #Bothie φωτογραφίες και βίντεο, ακόμα και να το «διατάξετε» να πραγματοποιήσει live stream στο YouTube για μια εύκολη και απρόσκοπτη εμπειρία.

Το Nokia 8.1 θα λαμβάνει για τρία χρόνια μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας και δύο μεγάλες ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος, όπως εγγυάται το πρόγραμμα Android One. Επιπλέον, το Google Play ™ προστατεύει το σκανάρισμα σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια εφαρμογές την ημέρα ώστε να κρατήσει το τηλέφωνό σας ασφαλές από κακόβουλο λογισμικό, καθιστώντας το Nokia 8.1 ένα από τα πιο ασφαλή τηλέφωνα στην αγορά. Διαθέτει επίσης εύκολη πρόσβαση σε χρήσιμες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως το Google Assistant, το οποίο σας βοηθά να πραγματοποιήσετε τα tasks σας καθ’ όλη την ημέρα, καθώς και το Google Photos που διαθέτει δωρεάν απεριόριστη αποθήκευση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας. Το Nokia 8.1 αποτελεί μέρος του προγράμματος Android Enterprise Recommended, το οποίο σημαίνει ότι συνιστάται από την Google ως η καλύτερη επιλογή για επαγγελματίες.



Διαθεσιμότητα

Το Nokia 8.1 διατίθεται στην Ελλάδα σε χρώμα Blue/Silver και είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο ΠΛΑΙΣΙΟ με τιμή λιανικής €469.