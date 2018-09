OnePlus 6T: Όλα στη φόρα

Το νέο κινητό της OnePlus αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με το 6T να αποτελεί τη βελτιωμένη έκδοση του OnePlus 6 που κυκλοφόρησε πριν μερικούς μήνες. Χθες εμφανίστηκε ένα βίντεο με render της συσκευής που μας δείχνει πεντακάθαρα την εμφάνισή της, ενώ έχουμε και νέες φωτογραφίες.Το OnePlus 6T θα είναι σχεδόν ίδιο εμφανισιακά με το OP6, με μια βασική διαφορά όμως: αντί για την πλατιά οριζόντια εγκοπή (notch) στο πάνω μέρος της οθόνης, θα έχει μια εγκοπή σε σχήμα σταγόνας, που θα πιάνει εμφανώς μικρότερο χώρο, με την ωφέλιμη επιφάνεια να μεγαλώνει ιδιαίτερα. Το σχέδιο το είδαμε πρώτα στο Oppo R17 Pro, που διαθέτει επίσης εγκοπή σε σχήμα σταγόνας.Η άλλη διαφορά θα είναι μια μικρή αύξηση στο μέγεθος της οθόνης που πλέον θα είναι στις 6,4 ίντσες μεγαλώνοντας έτσι την αναλογία screen-to-body. Η οθόνη προστατεύεται από Gorilla Glass 6.Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι το OP6T πιθανώς να είναι το πρώτο πραγματικά αδιάβροχο κινητό της OnePlus. Ο Carl Pei, CEO της εταιρείας, δήλωσε ότι για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει θύρα audio jack 3.5mm επίσης.Στο πίσω μέρος βλέπουμε διπλή κάμερα, που πιθανώς να είναι ίδια με του OP6 (16MP + 20MP), ενώ το κόστος κατασκευής πρέπει να ανέβηκε αισθητά με τη χρήση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα βρίσκεται κάτω από την οθόνη.Το OnePlus 6T θα τροφοδοτείται από τον Snapdragon 645 και περιμένουμε να εκδόσεις με 64/128GB και ίσως 256GB. Το OnePlus 6 μόλις έλαβε update για το Android 9.0 Pie, οπότε λογικά το 6T θα έρθει με Android 9.0 out of the box.Τέλος, σύμφωνα με ένα νέο leak, σύμφωνα με μια φωτογραφία που εμφανίστηκε στο γνωστό forum Weibo, η μπαταρία του θα είναι 10% μεγαλύτερη από το OP6, δηλαδή θα είναι 3,700 mAh.Αναμένουμε επιβεβαίωση για όλα τα παραπάνω μέσω της επίσημης παρουσίασης στις 17 Οκτωβρίου.