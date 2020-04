OnePlus 8 / 8 Pro: Σπάνε ρεκόρ οι οθόνες τους

Τα νέα τηλέφωνα της OnePlus, OnePlus 8 και OnePlus 8 Pro αναμένεται να αποκαλυφθούν στις 14 Απριλίου. Το εξειδικευμένο site, DisplayMate, που δοκιμάζει τις οθόνες των συσκευών είχε τη δυνατότητα να τα δοκιμάσει πριν την κυκλοφορία τουσ και παρότι δεν μπορούν να δημοσιεύσουν ακόμη τα ευρήματά τους, μας έδωσαν μερικά στοιχεία.

Οι νέες ναυαρχίδες "παίρνουν 10 με τόνο όσον αφορά στις επιδόσεις των οθονών τους" και "η πιστότητα των χρωμάτων δεν ξεχωρίζει από την τελειότητα." Το DisplayMate χάρισε έτσι στις δυο συσκευές τον υψηλότερο βαθμό του, "Α+", και το βραβείο "καλύτερης οθόνης smartphone".



O CEO της OnePlus, Pete Lau, ισχυρίζεται ότι το OnePlus 8 Pro έσπασε 13 ρεκόρ με την οθόνη του.

Actually, the OnePlus 8 Pro hasn't broken a single record.



It's broken 13. https://t.co/dVzOGV4DQf