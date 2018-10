Παρουσιάζοντας το Nokia 3.1 Plus

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, δήλωσε: «Ενδυναμώσαμε το portfolio μας στην πιο οικονομική κατηγορία ώστε να προσφέρουμε εξαιρετικές εμπειρίες σε πολύ ελκυστική τιμή. Το Nokia 3.1 Plus διαθέτει έναν ακαταμάχητο συνδυασμό μεγάλης οθόνης, διπλής κάμερας, διάρκεια μπαταρίας δυο ημερών1 και τη δύναμη του οκταπύρηνου επεξεργαστή. Και δεν σταματήσαμε εδώ: Περιβάλλεται από ένα μεταλλικό σώμα με εσωτερικό από χυτό μέταλλο, φτιαγμένο με ιδιαίτερη φροντίδα και προσεγμένο στη λεπτομέρεια, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις προσδοκίες των καταναλωτών για ένα smartphone με την αξιόπιστη ποιότητα της Nokia. Εν ολίγοις: σας προσφέρουμε “μεγάλο” περιεχόμενο και δυνατότητες σε μια προσιτή τιμή».









Το Nokia 3.1 Plus προσφέρει μοναδική εμπειρία θέασης στην κατηγορία του, εξαιτίας της 6 ιντσών HD+ οθόνης του, με αναλογία εικόνας 18:9, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να απολαμβάνει περισσότερο περιεχόμενο από τις αγαπημένες του ειδήσεις, βίντεο, εφαρμογές και κοινωνικά δίκτυα στην οθόνη του. Με μπαταρία 3500mAh2 που διαρκεί δύο ημέρες μεταξύ των φορτίσεων1, το Nokia 3.1 Plus μπορεί εύκολα να υποστηρίξει ώρες απόλαυσης του περιεχομένου του Netflix.









Βρείτε τα πάντα για το νέο Nokia 3.1, πατώντας εδώ.







Το σχήμα ακριβείας, με το οπίσθιο αλουμινένιο κάλυμμα που έχει επεξεργαστεί με CNC, προσφέρει «καθαρή» σχεδίαση και συνδυάζεται με μια μεταλλική δομή, που έχει περάσει από διαδικασία χύτευσης για εντυπωσιακή ανθεκτικότητα. Το ματ φινίρισμα του Nokia 3.1 Plus με τις εξαιρετική ακρίβεια κοπής με διαμάντι και η καμπύλη γυάλινη επιφάνεια 2.5D, προσφέρουν μια εκπληκτική αίσθηση στιβαρότητας στο χέρι, όπως άλλωστε όλα τα smartphones της Nokia.









H HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε το Nokia 3.1 Plus, ένα smartphone που αποτελεί την ιδανική πρόταση για να απολαμβάνει κάποιος τις αγαπημένες του σειρές, ταινίες και βίντεο χάρη στην 6 ιντσών HD+ οθόνη του με αναλογία 18:9 και στη μπαταρία του που μπορεί να διαρκέσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο1. Το Nokia 3.1 Plus είναι ένα προσιτό Nokia smartphone με διπλή κάμερα και η πιο πρόσφατη συσκευή που έρχεται να προστεθεί στην οικογένεια Android One, προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες της Google με μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας.Κάντε παιχνίδι ως φωτογράφοι με εικόνες με γρήγορη εστίαση ακριβείας, ακόμα και σε χαμηλό φωτισμό, χάρη στην κύρια κάμερα ανίχνευσης 13MP Phase Detection Phase Auto Focus. Η πίσω κάμερα διαθέτει επίσης έναν αισθητήρα 5MP για οπτική απεικόνιση με ανάλυση βάθους που σας επιτρέπει να τραβήξετε επαγγελματικές λήψεις σε στούντιο στυλ με επιλογή θόλωσης bokeh και να ρυθμίσετε το επίπεδο θόλωσης ακόμα και μετά τη λήψη της εικόνας. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μια κάμερα 8MP για να ξεχωρίζουν οι selfies σας. Με υψηλής ποιότητας διπλή κάμερα, μοναδικές φωτογραφίες και εμπειρίες μέσω της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) από το chipset octa-core, το Nokia 3.1 Plus προσφέρει εξαιρετικές φωτογραφικές δυνατότητες σε μία πολύ οικονομική τιμή.Με την ισορροπία ανάμεσα σε υψηλές επιδόσεις και απόδοση ενέργειας που προσφέρει ο οκταπύρηνος επεξεργαστής MediaTek Helio P22, το Nokia 3.1 Plus παρέχει τη δύναμη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε περισσότερο, χρησιμοποιώντας λιγότερους πυρήνες κατά τη διάρκεια βασικών εργασιών για βέλτιστη απόδοση. Το chipset δίνει επίσης επιπλέον ενέργεια κατά τη διάρκεια εντατικών εργασιών, όπως η παρακολούθηση βίντεο, για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη υψηλή απόδοση και μια σταθερά αξιόπιστη εμπειρία.Το Nokia 3.1 Plus συμπληρώνει την ολοκληρωμένη σειρά των smartphones της Nokia της οικογένειας Android One, προσφέροντας μια υψηλής ποιότητας εμπειρία που υποστηρίζεται από τη Google. Τα smartphones της Nokia με Android One προσφέρουν εξαιρετικό χώρο αποθήκευσης και διάρκεια ζωής της μπαταρίας από την πρώτη χρήση, αλλά έρχονται επίσης με προεγκατεστημένες τις τελευταίες καινοτομίες που αναπτύσσονται από την Google με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI). Το Nokia 3.1 Plus θα λάμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας για τρία έτη και ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος για δύο έτη, όπως εγγυάται το πρόγραμμα Android One. Αυτό κατατάσσει το Nokia 3.1 Plus στα πιο ασφαλή τηλέφωνα στον κόσμο, καθώς διατηρείται πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Assistant και το Google Photos, με δωρεάν απεριόριστη αποθήκευση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας3.Το Nokia 3.1 Plus συνοδεύεται από προεγκατεστημένη έκδοση του Android Oreo™, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε αμέσως τις τελευταίες σημαντικές τεχνολογίες, όπως το Google Lens, το picture-in-picture για multitasking και το Google Play. Ανακαλύψτε και «τρέξτε» νέες εφαρμογές, ενώ απολαμβάνετε τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου σας, παραμένοντας «ζωντανό» μεταξύ των φορτίσεων, χάρη στις λειτουργίες εξοικονόμησης μπαταρίας του Android One.Το Nokia 3.1 Plus έρχεται σε Μπλε, Λευκό ή Baltic χρώμα και είναι διαθέσιμο από το Νοέμβρη σε έκδοση RAM / ROM - 3GB / 32GB. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι €199.