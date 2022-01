realme: Μοναδικές χειμερινές προσφορές σε επιλεγμένα και αγαπημένα smartphones!

Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία smartphone στον κόσμο, έρχεται με εντυπωσιακές εκπτώσεις σε αγαπημένα smartphones της, με αφορμή την χειμερινή εκπτωτική περίοδο που τρέχει.



Μετά από τις εντυπωσιακές εκπτώσεις που προσέφερε στους fans της κατά την εκπτωτική περίοδο του Black Friday αλλά και την Χριστουγεννιάτική περίοδο, η realme επιστρέφει και κάνει ποδαρικό για τη νέα χρονιά, φέρνοντας ακαταμάχητες και μοναδικές προσφορές σε μερικά από τα πιο fan favorite μοντέλα της: στο realme GT Master Edition, στο realme GT NEO 2, στο realme 8 5G, στο realme GT , στο realme C11 2021 και στο νεότερο realme C25Y.



realme GT Master Edition



Το realme GT Master Edition κατέχει τον τίτλο της ναυαρχίδας με το καλύτερο design για το 2021, χάρη στον διάσημο σχεδιαστή Naoto Fukasawa. Με επεξεργαστή Snapdragon 778G 5G, μνήμη RAM έως 8GB και το σύστημα ψύξης Vapor Chamber Cooling, η συσκευή ικανοποιεί ακόμη και τον πιο απαιτητικό gamer. Συνδυαστικά με την AMOLED 120Hz οθόνη του, το realme GT Master Edition είναι ικανό να προσφέρει κορυφαία εμπειρία θέασης στους χρήστες του. Το realme GT Master Edition έρχεται με τριπλή κάμερα 64MP και Street Photography mode που θα απογειώσουν τις λήψεις σας.



Το realme GT Master Edition με τα low specs (6/128GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 349€ με 70€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 419€) και με τα high specs (8/256GB) στα 399€ με έκπτωση 70€ (αρχική τιμή στα 469€).



realme GT NEO 2



Το realme GT NEO 2 διαθέτει εκπληκτικό Digital Urban Design, σχεδιασμένο στο νέο στούντιο σχεδίασης smartphone – το realme Design Studio. Λειτουργεί με επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G, ο καλύτερος επεξεργαστής στην κατηγορία του, γνωστός για τις υψηλές αποδόσεις του, που παρέχει στους χρήστες υψηλή ισχύ και ομαλή εμπειρία χρήσης.



Επιπλέον, η λειτουργία GT 2.0 έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί την εμπειρία παιχνιδιού, αυξάνοντας σημαντικά τη συνολική απόδοση της CPU και τον ρυθμό αναγνώρισης αφής. Ο επεξεργαστής του realme GT NEO 2 έχει την υψηλότερη ταχύτητα CPU συγκριτικά με άλλα Android smartphones και την υψηλότερη βαθμολογία AnTuTu στην κατηγορία του. Το realme GT NEO 2 είναι εξοπλισμένο με την realme HDR 10+ και E4 AMOLED Οθόνη 120 Hz. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κορυφαία οθόνη στον κλάδο της τεχνολογίας, με ρυθμό αναγνώρισης αφής 600Hz και μέγιστη φωτεινότητα στα 1300 nits, που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα πάντα στην οθόνη τους, ακόμα και σε περιβάλλον με έντονο φως.



Το realme GT NEO 2 είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή 529€, με έκπτωση 50€ (αρχική τιμή στα 579€).



realme GT



Το realme GT ξεχωρίζει για τον επεξεργαστή του, την οθόνη του, τον λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του αλλά και για τις φωτογραφικές του ικανότητες μέσα από την κάμερα των 64MP που διαθέτει. Θεωρείται smartphone ναυαρχίδα της εταιρείας, η οποία υπόσχεται υψηλές επιδόσεις και ταχύτητα σε προσιτή για τα χαρακτηριστικά της τιμή.



Για την ακρίβεια το realme GT, έρχεται με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 888, η οποία υπόσχεται καλύτερες επιδόσεις του κύριου επεξεργαστή, της μονάδας γραφικών, της διάρκειας ζωής της μπαταρίας ενώ κάνει την διαφορά και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. H Super AMOLED oθόνη των 6,43″ με ανάλυση 2400×1080 FHD+, διαθέτει αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας ενώ είναι εξοπλισμένη και με διπλούς αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος, για να προσαρμόζεται αυτόματα στο πιο άνετο επίπεδο φωτεινότητας για τα μάτια. Στις φωτογραφικές επιδόσεις του κινητού θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κάμερα αποτελείται από τον βασικό φακό 64MP, IMX 682 Sony από έναν υπερευρυγώνιο φακός 8MP κι από έναν macro φακό 2MP. Όσο για την selfie κάμερα είναι ευρυγώνια στα 16 MP, και υποστηρίζει λειτουργία Beauty AI, εφέ Bokeh κ.λπ.



Το realme GT δίνει έμφαση και στην μπαταρία. Για την ακρίβεια με την πρόσφατα αναβαθμισμένη φόρτιση SuperDart 65W, η μπαταρία 4500mAh μπορεί να φορτιστεί στο 100% μέσα σε 35 λεπτά. Κυκλοφορεί με RAM 8GB και 128GB αποθηκευτικό χώρο.



Το realme GT είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή 549€, με έκπτωση 50€ (αρχική τιμή στα 599€).



realme 8 5G



Ο πιο γρήγορος 5G ήρωας της realme, το realme 8 5G αποτελεί την πρώτη και κυριότερη εισαγωγή της μάρκας στην 5G τεχνολογία, μένοντας επικεντρωμένη στην ανάπτυξη προϊόντων της με τεχνολογίες αιχμής και σε τιμές που είναι προσιτές σε όλους.



Το realme 8 5G φέρνει μαζί του τον Dimensity 700 5G, που είναι 28% πιο αποδοτικός ως προς την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με έναν επεξεργαστή ίδιας κατηγορίας. Με τεράστια μπαταρία μεγέθους 5000mAh απαλλάσσει τον χρήστη από το συχνό πρόβλημα της φόρτισης, ενώ ο Super Slim σχεδιασμός του το αναδεικνύει ως το λεπτότερο 5G smartphone στην κατηγορία του, καθιστώντας το εξαιρετικά ελαφρύ αλλά και λεπτό για να το έχεις παντού μαζί σου.



Το realme 8 5G (4+64GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 229€, με 20€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 249€).



realme C11 2021



O νέος οκταπύρηνος βασιλιάς realme C11 2021 έρχεται εξοπλισμένος με μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 5000mAh, ultra λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και πανίσχυρο οκταπύρηνο επεξεργαστή, αναδεικνύοντάς το ως το νέο multitasking smartphone για τους νέους σε ηλικία καταναλωτές.



To πιο value for money μοντέλο της realme απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν μία άνετη επικοινωνία, χωρίς να ανησυχούν για την κατανάλωση ενέργειας, μέσα από μια συσκευή με ξεκούραστη οθόνη.



Το realme C11 2021 (2+32GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 119€ με 10€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 129€).

realme C25Υ



To ολοκαίνουριο realme C25Y σε αφήνει να απολαύσεις τις υψηλές του επιδόσεις χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή και το αγαπημένο σου περιεχόμενο στην 6.5" οθόνη. Με την τριπλή κάμερα 50MP επιτρέπει στον χρήστη του να τραβάει μαγευτικές λήψεις χωρίς σταματημό χάρη στην μπαταρία των 5000mAh.



Το realme C25Y (8+128GB) είναι διαθέσιμο στην εκπτωτική τιμή των 179€ με 20€ έκπτωση (αρχική τιμή στα 199€).