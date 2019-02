Huawei: Σε 3 ημέρες θα αποκαλύψει το αναδιπλούμενο 5G τηλέφωνό της

Όπως μάθαμε πριν μερικές ημέρες, η Huawei ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα P30 και P30 Pro στο Παρίσι στα τέλη Μαρτίου, αλλά έως τότε, αναμένεται να μας δείξει ακόμη μια premium συσκευή της: το 5G αναδιπλούμενο smartphone.

Σύμφωνα με νέο teaser που ανάρτησε στο Twitter, σε 3 ημέρες θα γίνει η παρουσίαση του τηλεφώνου. Το teaser δείχνει στην ουσία το εύκαμπτο σημείο του τηλεφώνου, ώστε να καταλάβουμε ότι βλέπουμε την αναδιπλούμενη συσκευή. Το συγκεκριμένο smartphone θα συνδυάζει τον κορυφαίο επεξεργαστή της εταιρείας, Kirin 980, με το νέο 5G modem, Balong 5000.

The countdown is on. Just 3 days to go before we are #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Come with us on the journey at 14:00 CET, 24.01.19: https://t.co/kXAdjtysr2 #MWC2019 #HuaweiMWC pic.twitter.com/SafCbXLEfy