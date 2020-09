Sony Xperia 5 II: Tο μικρότερο σε διαστάσεις Xperia με τεχνολογία 5G

Το Xperia 5 II προστίθεται στην ήδη συναρπαστική σειρά Xperia και είναι το δεύτερο smartphone της Sony με δυνατότητα υποστήριξης 5G, προσφέροντας compact σχεδίαση και απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.

Το Xperia 5 II υιοθετεί πολλές από τις κορυφαίες δυνατότητες του Xperia 1 II, συμπεριλαμβανομένης της κάμερας τριπλού φακού σε συνδυασμό με οπτικά στοιχεία ZEISS βαθμονομημένα ειδικά για το Xperia 5 II. Περιλαμβάνονται, επίσης, το Photography Pro, μια τεχνολογία της σειράς Alpha της Sony για γρήγορη και ακριβής εστίαση AF/AE, το Cinematography Pro «powered by CineAlta» για παρόμοιες παραμέτρους και ρυθμίσεις χρώματος όπως των επαγγελματιών κινηματογραφιστών και μια οθόνη 21:9 CinemaWide για απολαυστική θέαση. Επιπλέον, οι αναβαθμισμένες δυνατότητες ήχου συμπεριλαμβάνουν ήχο υψηλής ανάλυσης, υποδοχή audio jack 3,5mm και μπροστινά στερεοφωνικά ηχεία, καθώς και Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G Mobile Platform, όλα συγκεντρωμένα σε μία compact και όμορφη, λεπτή σχεδίαση, ιδανική για να χωράει στην τσέπη σας. Προσθέτει, επίσης, Refresh display rate (ρυθμό ανανέωσης οθόνης) 120Hz και ρυθμό σάρωσης αφής 240Hz για να προσφέρει μια πιο ομαλή και ακριβής εμπειρία παιχνιδιού.

«Η κληρονομιά της Sony έχει τις ρίζες της στην τεχνολογία και τη μηχανική, και το χαρτοφυλάκιό μας έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει κάθε πτυχή της ψυχαγωγίας, από μουσική, ταινίες, παιχνίδια και πολλά άλλα», δήλωσε ο Mitsuya Kishida, President of Sony Mobile Communications. «Έχοντας αυτό το μοναδικό υπόβαθρο, τα Xperia smartphones είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογίες της Sony σε ένα compact σώμα, που με πάθος ωθούν τα όρια πέρα από το εφικτό».



Αποτυπώστε τέλεια πορτρέτα και στιγμές που δεν πρέπει να χάσετε, διατηρώντας πάντοτε την εστίαση

Υιοθετώντας χαρακτηριστικά από το Xperia 1 II, το Xperia 5 II ενσωματώνει τεχνολογίες των φωτογραφικών μηχανών της σειράς Alpha της Sony για εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα. Τα τέλεια πορτρέτα δεν είναι πάντα αυτά που είναι επιτηδευμένα και εδώ έρχεται η τεχνολογία «Real-time Eye AF» για να δημιουργήσει καθαρές, αυθόρμητες λήψεις. Είτε φωτογραφίζετε ανθρώπους ή ζώα1 που κινούνται γρήγορα, το «Real-time Eye AF» εξασφαλίζει ότι το πιο εκφραστικό μέρος του προσώπου βρίσκεται στο επίκεντρο της εστίασης, ακόμα και όταν ένα μάτι είναι καλυμμένο ή το άτομο κινείται γρήγορα.

Το Xperia 5 II απαθανατίζει κάθε κομβική στιγμή, προσφέροντας συνεχή Αυτόματη Εστίαση που εκτελεί υπολογισμούς AF/AE 60 φορές το δευτερόλεπτο, γεγονός που σας επιτρέπει να τραβάτε και να αποθηκεύετε 20 λήψεις (20fps) με υψηλή ακρίβεια, εστίαση και βελτιστοποιημένη έκθεση.

Η ευέλικτη κάμερα τριπλού φακού, με τρία εστιακά μήκη, 16mm/24mm/70mm, αποτυπώνει όμορφα τοπία και πορτρέτα και σας επιτρέπει να κάνετε ζουμ σε μακρινά θέματα. Τα οπτικά ZEISS βαθμονομούνται ειδικά για το Xperia 5 II και διαθέτουν την περίφημη επίστρωση ZEISS T* για μειωμένη ανάκλαση, με αποτέλεσμα εξαιρετική αντίθεση και απόδοση εικόνας. Κατά τη λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με τον μεγάλο αισθητήρα 1/1,7 ιντσών και τη μείωση θορύβου με τον επεξεργαστή Bionz X™ για κινητά, δημιουργούνται όμορφες, εξαιρετικά ποιοτικές εικόνες.

Όπως το Xperia 1 II, προσφέρει το Photography Pro, ένα περιβάλλον χρήστη (UI – User Interface) που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με επαγγελματίες φωτογράφους και ενσωματώνει πολλά από τα manual controls, που διατίθενται σε φωτογραφικές μηχανές της σειράς Alpha, συμπεριλαμβανομένων των ISO, ταχύτητα κλείστρου και EV Indicator, παρέχει, επίσης, υποστήριξη RAW.

Επιπλέον, το Cinematography Pro «powered by CineAlta» επιτρέπει πλέον περισσότερες επιλογές για συναρπαστική αφήγηση με την δημιουργία βίντεο αργής κίνησης κινηματογραφικών προδιαγραφών, δημιουργώντας την πρώτη στον κόσμο slow-motion 4K HDR 120fps εγγραφή βίντεο σε smartphone που μπορεί να καταγράψει και να αναπαράγει ακόμα και 5x αργή κίνηση, όταν ρυθμιστεί στα 24fps. Καταγράφει, επίσης, σε αναλογία 21:9 στα 24/25/30/60fps9, ενισχύοντας την κινηματογραφική έκφραση. Οκτώ διαφορετικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις «Look colour» management, σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις σκηνές σας, για να αποδίδετε διαφορετικά κινηματογραφικά στυλ. Την ίδια στιγμή, η μοναδική τεχνολογία «Intelligent wind filter» της Sony χρησιμοποιεί τη βραβευμένη τεχνολογία απομόνωσης ήχου με σκοπό τη μείωση των παρεμβολών από τον άνεμο για καθαρότερη εγγραφή ήχου.

Gaming on the Go

Ο συνδυασμός των κορυφαίων δυνατοτήτων ψυχαγωγίας του Xperia 5 II, του επιτρέπει να γίνει μια εξαιρετικά ισχυρή gaming συσκευή. Σας παρασύρει στη δράση με μια εντυπωσιακή οθόνη και με τη λειτουργία Game Enhancer, την εξαιρετικά γρήγορη απόδοση, το Refresh rate display (Ρυθμό Ανανέωσης Οθόνης) 120Hz και το ακριβές Touch scanning rate (Ρυθμό Σάρωσης Αφής) 240Hz, το Xperia 5 II σας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, ώστε να γίνετε ο νικητής του παιχνιδιού. Όλα τα χαρακτηριστικά έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με επαγγελματίες e-sports gamers για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή gaming εμπειρία.

Η οθόνη 21:9 είναι μεγαλύτερου πλάτους από τις συμβατικές οθόνες, αποκαλύπτοντας περισσότερη από την δράση - έτσι αποκτάτε το πλεονέκτημα γιατί μπορείτε να δείτε τους αντιπάλους σας προτού σας δουν εκείνοι, ειδικά σε first-person shooter παιχνίδια. Όχι μόνο έχετε απεριόριστη προβολή της δράσης του παιχνιδιού στην οθόνη Refresh rate (Ρυθμού Ανανέωσης) 120Hz και τα αντικείμενα που κινούνται γρήγορα, αποδίδονται καθαρά για μια εξαιρετική gaming εμπειρία, αλλά το Xperia 5 II δεν σταματά εκεί, αφού με 240Hz μείωση της θόλωσης κατά την κίνηση, η οθόνη ανανεώνει την εικόνα, με τον εντυπωσιακό αριθμό 240 φορών ανά δευτερόλεπτο για σκηνές δράσης χωρίς θόλωση.

Για παιχνίδια που απαιτούν γρήγορα κίνηση στα δάχτυλα, το Xperia 5 II σας δίνει αυτό το πλεονέκτημα. Υποστηρίζει Touch scanning rate (Ρυθμό Σάρωσης Αφής) 240Hz, το οποίο είναι έως και 4 φορές υψηλότερο από το προηγούμενο μοντέλο10 και σημαίνει ότι η δράση συμβαίνει ακριβώς όποτε τη θέλετε, για έλεγχο ακριβείας. Η Ανταπόκριση αφής βελτιώθηκε κατά 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, με το σύστημα να αναγνωρίζει την αφή σας ακριβώς την στιγμή που το επιθυμείτε.

Το Game enhancer προσφέρει μια σειρά λειτουργιών και ρυθμίσεων που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε το παιχνίδι σας και να επιτύχετε περισσότερες νίκες με το «Competition Set». Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τις καλύτερες στιγμές σας, χρησιμοποιώντας στιγμιότυπα οθόνης, ήχο ή βίντεο κλιπ. Το «HS Power Control» σάς επιτρέπει επίσης να παίξετε για περισσότερη ώρα και να αποφύγετε την υπερθέρμανση.

Για να αναβαθμίσετε την gaming εμπειρία σας, συνδέστε ένα PlayStation®4 DUALSHOCK®411 Wireless Controller στη συσκευή και απολαύστε παιχνίδια Android. για μια αυθεντική εμπειρία παιχνιδιού. Το Xperia είναι το επίσημο smartphone του Call of Duty®: Mobile World Championship Tournament 2020 και το Xperia 5 II είναι έτοιμο να δεχτεί την πρόκληση. Είτε παίζετε για διασκέδαση είτε θέλετε να κερδίσετε τον τίτλο, το Xperia 5 II μπορεί να προσφέρει μια βελτιστοποιημένη εμπειρία, υψηλής ποιότητας, με το μοναδικό του συντονισμό σε συνεργασία με το Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™.

Ιδανικό για ψυχαγωγία σε «pocket» μέγεθος

Το Xperia 5 II είναι ιδανικό για τους λάτρεις του κινηματογράφου, με την οθόνη 21:9 CinemaWide 6.1" FHD + HDR OLED, φέρνοντας την εμπειρία της μεγάλης οθόνης στην παλάμη του χεριού σας. Επιπλέον, με συνδεσιμότητα 5G μπορείτε να κατεβάσετε και να μεταδώσετε περιεχόμενο πιο γρήγορα από ποτέ. Η αναπαραγωγή χρωμάτων κατά την παρακολούθηση των ταινιών σας είναι εξαιρετική, εμπνευσμένη από τις επαγγελματικές τεχνολογίες της Sony που χρησιμοποιούνται σε κορυφαίες παραγωγές στούντιο στο Χόλιγουντ, ενώ η λειτουργία Creator «powered by CineAlta» ζωντανεύει το περιεχόμενο ακριβώς όπως ο δημιουργός το έχει οραματιστεί. Ο επεξεργαστής X1™ για κινητές συσκευές φέρνει την τεχνολογία remaster BRAVIA HDR σε ό,τι παρακολουθείτε για να βελτιώσετε την αντίθεση, το χρώμα και τη ευκρίνεια οποιουδήποτε περιεχομένου, ακόμη και τις υπηρεσίες streaming. Ενώ η λειτουργία Refresh rate (Ρυθμός Ανανέωσης) 120Hz εξασφαλίζει ομαλή κύλιση και περιήγηση στο διαδίκτυο.

Το Xperia έχει γίνει πλέον συνώνυμο του υπέροχου ήχου και αυτό ισχύει και για το Xperia 5 II, ενισχύοντας μια καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας. Παρακολουθήστε μια ταινία με ήχο Dolby Atmos®, διαμορφωμένο σε συνεργασία με τη Sony Pictures Entertainment, για μια πολυδιάστατη εμπειρία ήχου surround. Η μουσική ακούγεται καλύτερα με ήχο διαμορφωμένο σε συνεργασία με τη Sony Music Entertainment για να προσφέρει μια πραγματικά αυθεντική εμπειρία ακρόασης. Το «360 Reality Audio» hardware βελτιστοποιεί την ποιότητα ήχου, όταν ακούτε μουσική μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας μουσικής και ψυχαγωγίας, TIDAL12. Ακόμη και οι νέοι συνδρομητές της TIDAL θα λάβουν δωρεάν 3 μήνες TIDAL Hi-Fi όταν αγοράσουν ένα Xperia 5 II13, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας «360 Reality Audio».

Μπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας μουσική μέσω των μπροστινών στερεοφωνικών ηχείων ή σε συνδυασμό με ενσύρματα ακουστικά με 3,5mm audio jack ή ασύρματα ακουστικά. Ο σωστός Ο καθαρός διαχωρισμός του ήχου δεξιά και αριστερά μέσω της υποδοχής jack, μειώνει τις ηχητικές παρεμβολές στον ανεπαίσθητο βαθμό των 20dB – δηλαδή περισσότερο από 90% πιο χαμηλά από USB-C σύνδεση ακουστικών.

Με όποιο τρόπο κι αν ακούτε, το Xperia 5 II διασφαλίζει ότι θα απολαύσετε στο έπακρο τη μουσική σας. Εκτός από ήχο High-Resolution και High- Resolution Wireless Audio14, το Xperia 5 II προσφέρει DSEE Ultimate που βελτιώνει την ποιότητα της ψηφιακής σας μουσικής χρησιμοποιώντας AI, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών streaming για μουσική και βίντεο. Ενισχύει αυτόματα τη συχνότητα του ήχου και το δυναμικό εύρος σε πραγματικό χρόνο, αποδίδοντας κάθε μουσικό κομμάτι πιο κοντά σε υψηλής ανάλυσης ήχο.

Compact αλλά Ισχυρό

Με πλάτος μόλις 68mm και 8mm ύψος, το Xperia 5 II είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με το ένα χέρι - έχει ακόμη σχεδιαστεί με πιο ήπιο σχήμα στις γωνίες σε σχέση με τον προκάτοχό του για πιο άνετη αίσθηση και τέλεια εφαρμογή στο χέρι ή την τσέπη σας.

Το μικρό του μέγεθος δεν το καθιστά λιγότερο ισχυρό, το Xperia 5 II τροφοδοτείται από μπαταρία 4.000mAh υψηλής χωρητικότητας με γρήγορη φόρτιση έως και 50% σε μόλις 30 λεπτά15. Αξιοποιώντας την σημαντική κληρονομιά της στην ανάπτυξη τεχνολογιών μπαταρίας για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, η Sony μπορεί με βεβαιότητα να ισχυριστεί ότι το Xperia 5 II θα έχει μια υγιή μπαταρία ακόμη και μετά από 2 χρόνια χρήσης.

Κατασκευασμένο για ταχύτητα, το Xperia 5 II μπορεί να συνδεθεί σε εξαιρετικά γρήγορα δίκτυα 5G, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαμβάνετε λήψεις υψηλής ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς και απρόσκοπτη ροή - ακόμη και αρχεία υψηλής ανάλυσης - γρήγορα και εύκολα. Η πλατφόρμα Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G για κινητά και το σύστημα Snapdragon X55 5G Modem-RF σάς δίνει τη δυνατότητα να παίξετε, να φωτογραφίσετε, να κάνετε πολλές εργασίες ταυτοχρόνως να συνδεθείτε όπως ποτέ άλλοτε με εκπληκτικές ταχύτητες 5G πολλαπλών gigabit και με βελτιωμένη απόδοση με 25% ταχύτερη CPU και GPU από το προηγούμενο μοντέλο.

Όχι μόνο είναι μικρό, αλλά μπορείτε να είστε ήσυχοι γιατί προσφέρει IP65/68 αντοχή στο νερό17 και Corning® Gorilla® Glass 6 και στις δύο πλευρές, καθιστώντας το ανθεκτικό, αλλά και όμορφα σχεδιασμένο.

Αξεσουάρ

Ο ιδανικός σύντροφος του Xperia 5 II είναι το «Style Cover with Stand» που παρέχει μια άνετη γωνία θεάσης κατά την παρακολούθηση περιεχομένου βίντεο ή παιχνιδιού, όταν συνδυάζεται με χειριστήριο. Η βάση είναι διακριτικά ενσωματωμένη στο πίσω μέρος της θήκης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια λεπτή σχεδίαση που ταιριάζει απόλυτα στο χέρι. Το «Style Cover with Stand» είναι διαθέσιμο στα καταστήματα ξεχωριστά, ώστε να ταιριάζει με τα δύο χρώματα του Xperia 5 II σε μαύρο και σε μπλε.

Διαθεσιμότητα

Το Xperia 5 II θα είναι διαθέσιμο σε Μαύρο και Μπλε με Android ™ 10 από το φθινόπωρο 2020.