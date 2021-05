WHAT’S UP App: Ανανεωμένος σχεδιασμός, για ακόμα πιο εύκολη πλοήγηση

Το ανανεωμένο app του WHAT’S UP της COSMOTE γίνεται ακόμα πιο εύχρηστο για τους συνδρομητές με φρέσκια αισθητική, εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και νέες δυνατότητες για τους συνδρομητές. Με πάνω από 1,6 εκατ. ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, το WHAT’S UP app αποτελεί τη νούμερο ένα εφαρμογή τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, για τη διαχείριση και την κάλυψη κάθε ανάγκης των νέων, για επικοινωνία.



Οι συνδρομητές μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το ανανεωμένο WHAT΄S UP app στο κινητό τους (Google Play, App Store και AppGallery).



Οι δυνατότητες του ανανεωμένου WHAT’S UP app



Οι χρήστες του ανανεωμένου WHAT’S UP app, πλέον, μπορούν να δουν άμεσα αν έχουν κάποιο ενεργό κωδικό «RELOAD IT» - ώστε να πάρουν δωρεάν επιπλέον GB ή λεπτά ομιλίας - και να έχουν εύκολη πρόσβαση στις ανανεωμένες υπηρεσίες #PARE, που προσφέρουν δωρεάν data και λεπτά ομιλίας προς όλους.



Με ακόμα πιο εύχρηστο μενού οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το προφίλ και τη συνδεδεμένη κάρτα τους, να λαμβάνουν - εφόσον το επιλέξουν - ειδοποιήσεις για προσφορές και διαγωνισμούς, να διαχειρίζονται τα calling tunes τους και να βλέπουν τις WHAT’S UP επαφές τους.



Έλεγχος & ανανέωση υπολοίπου, προσφορές & μοναδικές εμπειρίες στο WHAT’S UP app



Όσοι χρησιμοποιούν το app του WHAT’S UP, συνεχίζουν από την αρχική οθόνη να ελέγχουν το υπόλοιπο των ΜΒ και λεπτών ομιλίας τους άμεσα και εύκολα, να ανανεώνουν το χρηματικό τους υπόλοιπο γρήγορα και με ασφάλεια, και να ενεργοποιούν υπηρεσίες και πακέτα WHAT’S UP με ένα άγγιγμα.



Επιπλέον, οι συνδρομητές ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τις φοιτητικές προσφορές, συμμετέχουν στις ενέργειες του WHAT’S UP EXPERIENCES και αποκτούν απευθείας κωδικό DEALS FOR YOU, για να επωφελούνται των διαθέσιμων προσφορών.



Περισσότερα για το WHATS UP app: εδώ.