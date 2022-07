Xiaomi: Στρατηγική συνεργασία με τη Leica στην τεχνολογία της απεικόνισης

H Xiaomi αποκάλυψε επίσημα τη νέα σειρά Xiaomi 12S “co-engineered with Leica”. Αυτή η εκπληκτική σειρά προϊόντων απεικόνισης είναι το πρώτο δείγμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Xiaomi και Leica στην Τεχνολογία Απεικόνισης. Ολόκληρη η σειρά περιλαμβάνει διάφορα συστήματα απεικόνισης, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού από τις Xiaomi και Leica και περιλαμβάνουν φακούς Leica Summicron, ενώ υποστηρίζουν και τα προφίλ απεικόνισης της Leica - στόχος των οποίων είναι να δώσουν δύναμη στους δημιουργούς ώστε να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, διατηρώντας παράλληλα το αυθεντικό στυλ των εικόνων του θρυλικού brand.



Αυθεντική εμπειρία Leica με τα Leica imaging profiles



Σε αυτή τη νέα εποχή της λήψης φωτογραφιών από κινητά, η Xiaomi και η Leica δημιούργησαν από κοινού ένα νέο πρότυπο για τις φωτογραφίες μέσω smartphone. Συνδυάζοντας τη βαθιά τεχνογνωσία της Leica στην οπτική, την επεξεργασία εικόνας και την ποιότητα εικόνας με την πλούσια εμπειρία της Xiaomi στη φωτογραφία μέσω smartphone, η σειρά Xiaomi 12S “co-engineered with Leica” προσφέρει ασυναγώνιστη ποιότητα απεικόνισης σε smartphone, καθώς και χρώματα που ταιριάζουν με τη χαρακτηριστική εμφάνιση και αίσθηση της Leica.





Με σκοπό να ωθήσουν την τεχνολογία απεικόνισης σε πρωτόγνωρα επίπεδα, οι Xiaomi και Leica δημιούργησαν μαζί εξελιγμένους οπτικούς φακούς. To κορυφαίο μοντέλο της σειράς, το Xiaomi 12S Ultra, χρησιμοποιεί τις παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες οπτικού σχεδιασμού της Leica στο σύστημα φακών του, ενώ τηρεί τα αυστηρά πρότυπα δοκιμών οπτικής ποιότητας. Ταυτόχρονα, η νέα συσκευή εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία της Xiaomi σε ό,τι αφορά σε μικροσκοπικά εξαρτήματα για εξασφάλιση εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, εξαιρετικά υψηλής ευαισθησίας στο φως, μειωμένης διασποράς και χαμηλότερης λάμψης.



Η βασική κάμερα του Xiaomi 12S Ultra διαθέτει έναν ασφαιρικό φακό 8P, προκειμένου να αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα, όπως τη λάμψη, το ghosting και τη χρωματική εκτροπή. Το σύστημα κάμερας του Xiaomi 12S Ultra διαθέτει επίσης αντιθαμβωτική επίστρωση φακού, επίστρωση μελανιού, υλικό συμπολυμερούς κυκλικής ολεφίνης και ακτίνες υπέρυθρου φωτός με τεχνολογία spin coating. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο σύνολο τους, προσφέρουν μια πιο καθαρή εικόνα.



Πέρα από τον προηγμένο οπτικό σχεδιασμό, η Xiaomi 12S Series “co-engineered with Leica” χρησιμοποιεί και τα Leica imaging profiles, έχοντας κληρονομήσει την 100ετή αισθητική της Leica και αναπαράγοντας την με τη βοήθεια καινοτόμων αλγορίθμων. Για τον τελικό χρήστη, αυτό σημαίνει πρόσβαση σε δύο στυλ φωτογραφίας: Το "Leica Authentic Look" και το "Leica Vibrant Look" - με αμφότερα να προσφέρουν ενισχυμένη δημιουργική ελευθερία στο φωτογράφο.







● Το "Leica Authentic Look" επιδιώκει τη φυσική απεικόνιση για την οποία έχει γίνει γνωστή η Leica. Διατηρώντας την αντίθεση φωτός και σκιάς, προσθέτει μια αίσθηση τρισδιάστατου βάθους με τη χαρακτηριστική υπεροχή της διαχρονικά αποδεδειγμένης αισθητικής φωτός και σκιάς της Leica.

● Το "Leica Vibrant Look" διαθέτει στοιχεία τόσο από τη Xiaomi όσο και από τη Leica. Συνδυάζοντας την εμπειρία της Xiaomi στη φωτογραφία με smartphone και την κορυφαία αισθητική της Leica, οι φωτογράφοι μπορούν να προσπαθήσουν να απαθανατίσουν το συναίσθημα της στιγμής, αξιοποιώντας την εξερεύνηση της Leica στον κόσμο της φωτογραφίας με smartphone.

Η Xiaomi 12S Series “co-engineered with Leica” φέρνει την αυθεντική “Απεικόνιση της Leica” στο smartphone σας.



Επαγγελματική ευρυγώνια κάμερα με τεράστιο αισθητήρα 1”



Το Xiaomi 12S Ultra είναι εξοπλισμένο με τον αισθητήρα 1” IMX989 της SONY, που αποδίδει μια σειρά pixel Quad-Bayer με μεμονωμένα μεγέθη pixel που φτάνουν τα 1,6μm. Μετά το binning pixel, το συγκεκριμένο φτάνει τα 3,2μm, μειώνοντας το θόρυβο, επεκτείνοντας το δυναμικό εύρος, αυξάνοντας το φως που συλλαμβάνεται από το φακό και επιτυγχάνοντας συνολικά καλύτερη εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό δημιουργεί κάτι εντελώς νέο για τις κάμερες smartphone, ενώ παράλληλα πλησιάζει τις κλασικές κάμερες όσον αφορά στις προδιαγραφές υλικού.







Το Xiaomi 12S Ultra είναι η πρώτη συσκευή Android που υποστηρίζει εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο Dolby Vision HDR. Το Dolby Vision βελτιώνει τα βίντεό σας με ζωντανά χρώματα, πιο ευκρινή λόγο αντίθεσης και πιο πλούσιες λεπτομέρειες, παρέχοντάς σας ζωντανή και εκλεπτυσμένη ποιότητα εικόνας.



Το Xiaomi 12S Ultra χρησιμοποιεί HyperOIS για εξαιρετικά σταθερή απόδοση, προσφέροντας συνεχή αντιστάθμιση κίνησης κατά την εγγραφή βίντεο. Το HyperOIS χρησιμοποιεί το κενό μεταξύ δύο πλαισίων για να οδηγήσει τον κινητήρα OIS στην αρχική του θέση, δίνοντας σε κάθε πλαίσιο ένα πλήρες, αποτελεσματικό εύρος σταθεροποίησης.



Τα Xiaomi 12S και Xiaomi 12S Pro διαθέτουν ως βασικό αισθητήρα τον IMX707 της Sony, ο οποίος περιλαμβάνει έναν αισθητήρα μεγάλου μεγέθους καθώς και μεγάλα pixels, στα 1/1.28” και 2.44μm μετά το pixel binning. Με την υποστήριξη του AI Image Solution της Xiaomi καθώς και του Xiaomi ProFocus, οι αισθητήρες αυτοί επιτυγχάνουν γρήγορη εκκίνηση, καταγραφή και συνεχόμενες λήψεις. Και οι δύο οι συσκευές υποστηρίζουν το κορυφαίο στην βιομηχανία 30fps ultra-fast burst mode και εξαιρετικές επιδόσεις στη λήψη φωτογραφιών σε χαμηλό φωτισμό. Διαθέτουν επίσης τη λειτουργία “All-scene snapshot” στις κάμερές τους, καθιστώντας ευκολότερη την καταγραφή των σημαντικότερων σας στιγμών.



Η Xiaomi 12S Series “co-engineered with Leica” έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς τον φωτογράφο κατά τη διάρκεια του post production. Ολόκληρη η σειρά υποστηρίζει 10-bit RAW format, βαθμονομημένο από Adobe Labs, με metadata διόρθωσης χρώματος ενσωματωμένα στα αρχεία. Όταν χρησιμοποιείτε το Adobe Lightroom για να δείτε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με μοντέλα της Xiaomi 12S Series, το RAW λογισμικό της Adobe θα βελτιστοποιήσει αυτόματα τις φωτογραφίες σας με βάση τα metadata, παρέχοντας στους επαγγελματίες φωτογράφους μια καλή αφετηρία για το post production.







Ένα smartphone, δύο Xiaomi Surge chips



To Xiaomi 12S Ultra “co-engineered with Leica” αποτελεί την πρώτη ναυαρχίδα που είναι εξοπλισμένη με δύο δικά της Xiaomi Surge chips - το Xiaomi Surge P1 fast-charging chipset και το Xiaomi Surge G1 battery management chipset - προσφέροντας σπουδαίες βελτιώσεις στη διαχείριση της μπαταρίας και τη συνολική εμπειρία χρήστη.



Το Xiaomi 12S Ultra υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 67W, ασύρματη γρήγορη φόρτιση στα 50W και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 10W. Στον πυρήνα του συστήματος Xiaomi Surge Battery Management, υπάρχει μια single cell μπαταρία ανόδου πυριτίου-οξυγόνου 4.860mAh, καθώς και το Xiaomi Surge P1 fast-charging chipset, το οποίο υποστηρίζει επίσης ρεύμα εξόδου έως και 16Α με απόδοση μετατροπής 96,8%. Επιπλέον, το Xiaomi Surge G1 battery management chipset προσφέρει μια σειρά από αλγόριθμους διαχείρισης μπαταρίας, ενσωματώνοντας αλγόριθμους που έχουν αναπτυχθεί μόνοι τους για να προστατεύουν την ασφάλεια λειτουργίας της μπαταρίας, να παρακολουθούν το φορτίο εκφόρτισης και να προβλέπουν με ακρίβεια τη διαθέσιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής. Το Xiaomi 12S Ultra υποστηρίζει επίσης ευέλικτη φόρτιση για να αποτρέψει πιθανή υπερφόρτωση της μπαταρίας, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των κύκλων φόρτισης κατά 25%.



To Xiaomi 12S Pro διαθέτει επίσης το Xiaomi Surge P1 fast-charging chipset, ενσύρματη φόρτιση στα120W, ασύρματη φόρτιση στα 50W και μια single cell μπαταρία 4,600mAh, την ώρα που το Xiaomi 12S υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση στα 67W, ασύρματη φόρτιση στα 50W και μπαταρία 4,500mAh.



Επιδόσεις και Οθόνη Ναυαρχίδας



Ως η σειρά με τις νεότερες ναυαρχίδες της Xiaomi, η Xiaomi 12S Series “co-engineered with Leica” φορά τον Snapdragon® 8+ Gen 1, κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική TSMC 4nm. Σε σύγκριση με τον Snapdragon® 8 Gen 1, ο Snapdragon 8+ Gen 1 έχει 21% μικρότερη επιφάνεια πυρήνα, με τόσο το CPU όσο και το GPU να λαμβάνουν βελτιώσεις της τάξεως του 10% στις επιδόσεις και του 30% στην βέλτιστη διαχείριση ενέργειας. Αυτό όχι μόνο μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας της Xiaomi 12S Series όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, αλλά της δίνει και τη δυνατότητα για χαμηλότερη εκπομπή θερμότητας και κατανάλωση ενέργειας σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης και θερμοκρασιών.



Το Xiaomi 12S Ultra είναι εξοπλισμένο με το ολοκαίνουργιο σύστημα απαγωγής θερμότητας, παρόμοιο με το βιολογικό μηχανισμό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα φύλλα σε ένα φυτό για την απορρόφηση του νερού. Αυτή η τρισδιάστατη αντλία ψύξης είναι έξυπνα σχεδιασμένη με μια σειρά καναλιών τα οποία χρησιμοποιούν ένα τριχοειδές δίκτυο για την ενεργή άντληση ψυκτικού υγρού, που συμπυκνώνεται στην αντίθετη πλευρά των θερμών περιοχών, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και αυξάνοντας τη θερμική αγωγιμότητα μιας μονάδας κατά 100% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα απαγωγής θερμότητας VC.







Τα Xiaomi 12S Ultra και Xiaomi 12S Pro διαθέτουν οθόνη AMOLED 6.73” με υλικό φωταύγειας E5 που προσφέρει επαγγελματικό επίπεδο λεπτομέρειας, φωτεινότητας και απόδοσης χρώματος - καθώς και μέγιστη φωτεινότητα 1500 nits, ανάλυση 2K, χρωματική γκάμα P3 και AdaptiveSync Pro 1-120 Hz. Το Xiaomi 12S είναι ελαφρώς πιο συμπαγές με μέγεθος οθόνης μόλις 6,28” και υποστηρίζει και αυτό χρωματική γκάμα P3, HDR10+ και 120Hz AdaptiveSync.



Παράλληλα ανακοινώθηκε η κυκλοφορία των τα Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Xiaomi Book Pro 16, Xiaomi Book Pro 14, Xiaomi Smart Band 7 Pro και Xiaomi Home WiFi.



Τεχνικά χαρακτηριστικά