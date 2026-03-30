Τα σύγχρονα κινητά εξελίσσονται σε «έξυπνους» βοηθούς που απλοποιούν την καθημερινότητα και μειώνουν την ανάγκη για πολύπλοκες ενέργειες από τον χρήστη. Η μετατροπή φωνής σε κείμενο αποτελεί ένα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνoυν τα νέα έξυπνα κινητά τηλέφωνα Galaxy A57 5G και Galaxy A37 5G, της Samsung, διευκολύνοντας την επαναφορά σημαντικών λεπτομερειών από συναντήσεις, διαλέξεις ή κλήσεις, μέσω γρήγορης απομαγνητοφώνησης και μετάφρασης ηχογραφήσεων ή μετατροπής του ήχου σε κείμενο.

Παράλληλα, η λειτουργία AI Select γίνεται εύκολα προσβάσιμη και εμφανίζει σχετικές ενέργειες απευθείας στην οθόνη για εξαγωγή κειμένου ή δημιουργία περιεχομένου, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη επιλογή στοιχείων, ενώ υποστηρίζει και μεταφορά και απόθεση μεταξύ εφαρμογών, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε:

Η απομαγνητοφώνηση φωνής (Voice Transcription) έρχεται ως νέα δυνατότητα στην εφαρμογή Voice Recorder, διευκολύνοντας την επαναφορά σημαντικών λεπτομερειών από συναντήσεις, διαλέξεις ή κλήσεις, μέσω γρήγορης απομαγνητοφώνησης και μετάφρασης ηχογραφήσεων κλήσεων ή μετατροπής του ήχου τηλεφωνητή σε κείμενο.

Το AI Select γίνεται εύκολα προσβάσιμο με παρατεταμένο πάτημα στον Πίνακα Edge (Edge Panel), εμφανίζοντας σχετικές ενέργειες απευθείας στην οθόνη για εξαγωγή κειμένου ή δημιουργία περιεχομένου, χωρίς χειροκίνητη επιλογή στοιχείων. Το AI Select υποστηρίζει επίσης μεταφορά και απόθεση (Drag & Drop) στη διάταξη Multi-Window, επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούν εύκολα εικόνες στο Samsung Notes ή στο Photo Editor για γρήγορη επεξεργασία και υψηλή παραγωγικότητα.

Η Awesome Intelligence κάνει την καθημερινή επεξεργασία φωτογραφιών εύκολη και απλή. Η επιλογή διαγραφής αντικειμένων (Object Eraser) προσφέρει φυσικά αποτελέσματα, αφαιρώντας ανεπιθύμητους περισπασμούς, όπως έναν περαστικό στο φόντο ή την ακαταστασία σε ένα καφέ.

Η λειτουργία «Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google» προσθέτει αναγνώριση πολλαπλών αντικειμένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εξερευνούν εύκολα πολλά στοιχεία σε μία εικόνα ταυτόχρονα, από ένα outfit μέχρι τα αξεσουάρ γύρω του, μέσα από μία αναζήτηση.

Η νέα σειρά Galaxy A επεκτείνει τις εμπειρίες Awesome Intelligence με μια επιλογή από agents, σχεδιασμένους να απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες. Tο Bixby επιτρέπει τον έλεγχο ρυθμίσεων της συσκευής με φυσική γλώσσα, ενώ το Gemini διαχειρίζεται σύνθετες εργασίες σε εγγενείς εφαρμογές Galaxy και σε επιλεγμένες εφαρμογές τρίτων, για γρήγορες και διαισθητικές αλληλεπιδράσεις.

Κάμερα και βίντεο για μέρα και νύχτα

Όπως ανακοινώθηκε, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στις εμπειρίες κινητής, η απόδοση της κάμερας παραμένει σημαντική για τη χρηστικότητα και την ικανοποίηση που περιμένουν οι χρήστες στην καθημερινότητά τους.

Μεταξύ άλλων, όταν πέφτει το φως, η κάμερα των Galaxy A57 5G και A37 5G προσαρμόζεται ομαλά με βελτιωμένο Nightography, αποτυπώνοντας καθαρές και ρεαλιστικές φωτογραφίες και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Αξιοποιούν επίσης αναγνώριση θέματος και βελτιστοποίηση σκηνής με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη, για ισορροπημένα πορτρέτα, φυσικούς τόνους δέρματος και καθαρό διαχωρισμό φόντου. Τα Galaxy A57 5G και A37 5G θα είναι διαθέσιμα στις 10 Απριλίου σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung και το Samsung.com/gr.