Τα smartphones ήταν ανέκαθεν ένας συνδυασμός υπολογιστή τσέπης και κάμερας. Το νέο Xiaomi 17 Ultra ανατρέπει αυτήν την προσδοκία: είναι μια φωτογραφική μηχανή που έτυχε να μπορεί να κάνει και τηλεφωνικές κλήσεις.

Από τη σχεδίαση και τα αξεσουάρ μέχρι τους αισθητήρες και τα φυσικά χειριστήρια, τα πάντα συγκλίνουν σε μια κεντρική ιδέα: η φωτογραφία και το βίντεο είναι οι πρωταγωνιστές εδώ πέρα.

Η ουσία πίσω από το λογότυπο της Leica

Η πραγματική σημασία αυτής της συσκευής δεν βρίσκεται στο λογότυπο της Leica που κοσμεί το κουτί. Βρίσκεται στο γεγονός ότι η συνεργασία των δύο εταιρειών εφαρμόζεται ως ένα ενιαίο σύστημα και όχι ως ένα απλό αυτοκόλλητο. Συνδέει το υλικό (hardware), τα φυσικά controls και την επεξεργασία εικόνας σε μια εμπειρία που διαφέρει σκόπιμα από το συνηθισμένο «point-and-shoot» ενός κινητού.

Το Xiaomi 17 Ultra δίνει προτεραιότητα στην εκφραστική λήψη και την αίσθηση, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το κυνήγι των ακραίων αριθμών στα benchmarks ή το ακραίο ψηφιακό ζουμ.

Μια ιεροτελεστία

Με την πρώτη ματιά, η συσκευή θυμίζει περισσότερο μια compact φωτογραφική μηχανή, παρά ένα τυπικό κινητό. Το σετ από αξεσουάρ που περιλαμβάνεται – θήκη συμβατή με MagSafe, αλουμινένιο κάλυμμα φακού με την υπογραφή της Leica και λουράκι καρπού – προδιαθέτει τον χρήστη για μια πιο συνειδητή ενασχόληση με τη φωτογραφία.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ο περιστρεφόμενος μεταλλικός δακτύλιος γύρω από την κάμερα. Προσφέρει μια χειροπιαστή αίσθηση με απτική ανάδραση, επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθμίζει το ζουμ, την έκθεση ή την εστίαση χωρίς να αγγίζει την οθόνη. Είναι μια σπάνια προσέγγιση που φέρνει τον έλεγχο μιας επαγγελματικής μηχανής στα δάχτυλα του χρήστη.

Το σύστημα βασίζεται σε τρεις οπίσθιους αισθητήρες. Στο επίκεντρο, έχουμε τον κύριο αισθητήρα 1 ίντσας. Αυτή η επιλογή ευνοεί την υψηλή λεπτομέρεια και το φυσικό θόλωμα του φόντου, δίνοντας μια κινηματογραφική αίσθηση στις λήψεις. Ο υπερευρυγώνιος στα 14mm είναι ιδανικός για εντυπωσιακά τοπία και ο τηλεφακός διαθέτει αισθητήρα στα 200MP με μεταβλητό εστιακό μήκος (75mm έως 100mm). Ό,τι πρέπει για πορτρέτα με οπτική ακρίβεια.

Στο κομμάτι του λογισμικού, τα προφίλ Leica Authentic και Leica Vibrant δεν είναι απλά φίλτρα, αλλά «ψήνονται» μέσα στη λήψη. Αυτό αναγκάζει τον φωτογράφο να πάρει μια δημιουργική απόφαση τη στιγμή της λήψης, μια προσέγγιση που θα λατρέψουν οι λάτρεις του φιλμ.

Η μεγάλη εικόνα

Αυτό που γίνεται προφανές όταν κοιτάξει κανείς πέρα από το μάρκετινγκ είναι ότι η Xiaomi δοκιμάζει μια θεωρία σχετικά με την ταυτότητα των smartphones. Αντί να συνεχίσει τον σιωπηλό αγώνα εξοπλισμών των megapixel και των αριθμών τηλεφακού, το 17 Ultra θέτει το ερώτημα αν ένα τηλέφωνο μπορεί να εκτιμηθεί κυρίως ως δημιουργικό εργαλείο, με υλικό και λογισμικό σχεδιασμένα γύρω από τους ρυθμούς της φωτογραφίας.

Αυτή η στάση συνδέεται με ένα ευρύτερο μοτίβο στην καταναλωτική τεχνολογία: την εξειδίκευση, παρά τη γενικότητα. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι αγοράζουν ειδικά ακουστικά, αντί να βασίζονται στα ηχεία του τηλεφώνου για σοβαρή ακρόαση, ορισμένοι αγοραστές θα προτιμήσουν ένα τηλέφωνο που αντιμετωπίζει τη λήψη ως την κύρια εμπειρία. Αυτό δεν είναι μια καθολική στρατηγική, αλλά είναι μια συναρπαστική επιλογή για δημιουργούς που απολαμβάνουν τον πρακτικό έλεγχο και την εκφραστική απόδοση.

Aυτή η συσκευή υποδηλώνει ένα μέλλον, κατά το οποίο οι συνεργασίες στον τομέα των φωτογραφικών μηχανών σημαίνουν κάτι περισσότερο από μια απλή αδειοδότηση του brand. Εάν τα φυσικά κουμπιά και οι επιμελημένες λειτουργίες λήψης αποδειχθούν ελκυστικά σημεία για ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς, πιθανώς και άλλοι κατασκευαστές να πειραματιστούν με παρόμοια εγχειρήματα που δίνουν προτεραιότητα στον τομέα της φωτογραφικής μηχανής.