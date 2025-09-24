Οι επιστήμονες του φιλόδοξου προγράμματος Leonardo DNA Project, ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται ένα βήμα πριν την πλήρη ανακατασκευή του DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι, έχοντας ταυτοποιήσει μια αρσενική γενεαλογική γραμμή που φτάνει έως το 1331. Η ομάδα, αποτελούμενη από γενετιστές, ανθρωπολόγους και ιστορικούς, εργάζεται εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια με σκοπό να επιβεβαιώσει τον τόπο ταφής του μεγάλου δημιουργού, ώστε να προχωρήσει στην ανάλυση του γονιδιώματός του. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ιδιοφυΐας του Λεονάρντο, όπως η οπτική του οξύτητα, η δημιουργικότητα, ακόμη και η υγεία του ή τα αίτια του θανάτου του. Το γενετικό «κλειδί» βρέθηκε χάρη στις έρευνες των γενεαλόγων Αλεσάντρο Βετσόζι και Ανιέζε Σαμπάτο, οι οποίοι εντόπισαν ζωντανούς απογόνους της οικογένειας ντα Βίντσι. Η μοριακή ανάλυση του DNA τους έδειξε κοινά τμήματα του Y χρωμοσώματος, που φτάνουν τουλάχιστον 15 γενιές πίσω. Τα δείγματα συγκρίθηκαν με λείψανα που αποδίδονται σε συγγενείς του Λεονάρντο.

Το μυστήριο των οστών του Λεονάρντο

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι πέθανε το 1519 και λέγεται πως ετάφη στην εκκλησία του Σεν Φλοραντέν στο Αμπουάζ της Γαλλίας. Ωστόσο, η εκκλησία καταστράφηκε στη Γαλλική Επανάσταση, και τα οστά που αποδόθηκαν σε εκείνον μεταφέρθηκαν το 1863 σε ένα μικρό παρεκκλήσι. Έκτοτε, υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα των λειψάνων. Δεδομένου ότι ο Λεονάρντο δεν απέκτησε παιδιά, η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του στηρίζεται στην αρσενική γενεαλογική γραμμή από τον πατέρα και τα ετεροθαλή αδέλφια του. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει 15 εν ζωή απογόνους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ανασκαφές στη γενέτειρά του, το Βίντσι, σε οικογενειακό τάφο που ίσως περιέχει οστά στενών συγγενών του. Αν τα δείγματα από τους απογόνους ταιριάξουν με τα λείψανα που αποδίδονται στον Λεονάρντο ή στους συγγενείς του, τότε θα μπορεί να ξεκινήσει η πλήρης ανάλυση του DNA του. Σύμφωνα με τον Βετσόζι, αυτό μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τη βιολογία του. Όπως σημειώνει η ερευνητική ομάδα, «μέσα από τη γενετική, μπορούμε να αποκτήσουμε μια πιο βαθιά κατανόηση του πώς γεννιέται και αναπτύσσεται η ιδιοφυΐα».