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Λίγο μετά την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα, ένας πύραυλος Vulcan της United Launch Alliance (ULA) υπέστη σοβαρή τεχνική βλάβη. Το περιστατικό οδήγησε στην ολοκληρωτική καταστροφή του πολύτιμου φορτίου του, το οποίο αποτελούνταν από 40 δορυφόρους χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) της Amazon.
Διπλό κόστος για τις δύο εταιρείες
Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ως η πρώτη αποτυχημένη αποστολή δορυφόρων στην ιστορία της ULA, πλήττοντας το μέχρι πρότινος αψεγάδιαστο ρεκόρ αξιοπιστίας της. Παράλληλα, συνιστά ένα σοβαρό εμπόδιο για την Amazon, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου στόλου για την εδραίωση του δικτύου δορυφορικού διαδικτύου της.
H ανακοίνωση της ULA
«Με βάση τα δεδομένα που έλαβε ο Διευθυντής Εκτόξευσής μας, επιβεβαιώνουμε ότι ο πύραυλος Vulcan, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Συγκρότημα Εκτοξεύσεων 41 (Space Launch Complex 41), παρουσίασε μια ανωμαλία 10 λεπτά μετά την έναρξη της πτήσης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του φορτίου της αποστολής της Amazon σε τροχιά.
Κάθε πτήση παράγει δεδομένα και κάθε πτήση μάς διδάσκει κάτι. Δεδομένου ότι η ανωμαλία συνέβη μόλις πρόσφατα, δεν διαθέτουμε ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία που να εξηγούν τι ακριβώς συνέβη σήμερα.
Η αποστολή της ULA είναι να διασφαλίζει την πρόσβαση στο διάστημα για τη χώρα μας, καθώς και για τους πελάτες που βασίζονται σε εμάς. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε μερικές από τις πιο απαιτητικές αποστολές διαστημικών πτήσεων και θέτουμε ως στόχο την απόλυτη επιτυχία της αποστολής. Σήμερα, δεν επιτύχαμε αυτόν τον στόχο.
Θα συνεργαστούμε στενά με τον πελάτη μας και άλλους αρμόδιους φορείς για να εντοπίσουμε την αιτία, να καθορίσουμε τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να επιστρέψουμε στις πτήσεις το συντομότερο δυνατό.
Η ULA δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια απέναντι στους πελάτες της, οι οποίοι θα έχουν εικόνα της διαδικασίας διερεύνησης —μιας διαδικασίας που βασίζεται σε αυστηρή μεθοδολογία και προβλέπει διορθωτικές ενέργειες.
Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες».