Το 2021, ένας ισχυρός σεισμός περίπου 7 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στον οικισμό Αυλάκια Σάμου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε παλαιά κτήρια του νησιού, ανάμεσα στα οποία και αρκετοί ναοί.

Το φαινόμενο των σεισμών δεν είναι άγνωστο για το νησί του Αιγαίου, και από τότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεχής προσπάθεια μελετών με σκοπό είτε την αποκατάσταση, είτε την κατεδάφιση πληγέντων κτηρίων. Στις δράσεις αυτές εμπλέκονται κατά καιρούς οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

