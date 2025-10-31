Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την απόσυρση του κινητού τηλεφώνου iPhone 12 A2403 της Apple από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, μετά από δοκιμές που έδειξαν υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Σεπτεμβρίου 2025, επέβαλε την απόσυρση του iPhone 12 A2403 που κατασκευάζεται από την Apple και το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου του 2020. Η απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα και την ελληνική αγορά, καθώς οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το συγκεκριμένο μοντέλο «οφείλουν να προβούν άμεσα σε διαδικασίες απόσυρσής του» σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) που λάβαμε πριν λίγη ώρα.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR). Οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Σε αντίστοιχους ελέγχους λίγες ημέρες μετά, προχώρησαν το Βέλγιο και η Γερμανία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (Αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, σύμφωνα με το Άρθρο 3.1.α. Η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρση του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υποβλήθηκε ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο. Το μέτρο εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Όπως αναφέρεται, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους. Ως απόσυρση στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου κινητού τηλεφώνου στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η Apple είχε δεσμευτεί να διαθέσει ενημέρωση λογισμικού που θα αντιμετώπιζε το ζήτημα αρχικά μόνο για τα μοντέλα που κυκλοφορούν στη Γαλλία και, στη συνέχεια, και για τις 27 χώρες της Ε.Ε. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν η απόφαση απόσυρσης του συγκεκριμένου μοντέλου επεκτείνεται και σε αυτές τις εκδόσεις, ούτε αν η ενημέρωση της Apple έχει όντως επιλύσει το πρόβλημα.

Για να διαπιστώσει κάποιος αν το iPhone 12 που διαθέτει είναι το μοντέλο A2403, μπορεί να το ελέγξει εύκολα μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Αρκεί να μεταβεί στο Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληροφορίες και να εντοπίσει την ένδειξη Αριθμός μοντέλου. Αρχικά θα εμφανίζεται ένας κωδικός που ξεκινά με γράμμα, όπως “M”, αλλά αν ο χρήστης πατήσει πάνω του, θα εμφανιστεί ο πραγματικός αριθμός μοντέλου που ξεκινά με “A” — για παράδειγμα A2403. Εναλλακτικά, ο αριθμός αυτός αναγράφεται και στη συσκευασία του iPhone, δίπλα στα στοιχεία του σειριακού αριθμού και του χρώματος.