Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε χθες πως δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει την Δυτική όχθη, είναι πιθανό να εννοούσε πως ήδη η Microsoft τερμάτισε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού σε τεχνολογία που χρησιμοποιούσε για τη λειτουργία ενός ισχυρού συστήματος παρακολούθησης, το οποίο συνέλεγε δεδομένα από εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων πολιτών που πραγματοποιούνται καθημερινά στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Guardian, η Microsoft ενημέρωσε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι η Μονάδα 8200, η ελίτ υπηρεσία κατασκοπείας του στρατού, είχε παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών της εταιρείας, αποθηκεύοντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων παρακολούθησης στην πλατφόρμα Azure cloud, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με την κατάσταση.

Η απόφαση να διακοπεί η δυνατότητα της Μονάδας 8200 να χρησιμοποιεί μέρος της τεχνολογίας της είναι άμεσο αποτέλεσμα μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα. Η έρευνα αποκάλυψε πως το Azure χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και επεξεργασία μεγάλου όγκου παλαιστινιακών επικοινωνιών σε ένα πρόγραμμα μαζικής παρακολούθησης.

Σε κοινή έρευνα του Guardian με το ισραηλινο-παλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το εβραϊκό μέσο ενημέρωσης Local Call, αποκαλύφθηκε πως η Microsoft και η Μονάδα 8200 είχαν συνεργαστεί σε ένα σχέδιο μεταφοράς μεγάλου όγκου ευαίσθητου υλικού πληροφοριών στο Azure.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2021 μετά από μια συνάντηση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft, Σάτια Ναντέλα Nadella, και του τότε διοικητή της μονάδας, Γιόσιο Σάριελ.

Η Microsoft διέταξε επείγουσα έρευνα μετά τις αποκαλύψεις

Μετά τις αποκαλύψεις, η Microsoft διέταξε την πραγματοποίηση επείγουσας εξωτερικής έρευνας για την επανεξέταση της σχέσης της με τη Μονάδα 8200. Τα αρχικά ευρήματα της έρευνας οδήγησαν την εταιρεία να ακυρώσει την πρόσβαση της μονάδας σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud και τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει.

Εξοπλισμένη με την σχεδόν απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και υπολογιστική ισχύ του Azure, η Μονάδα 8200 είχε δημιουργήσει ένα νέο σύστημα που επέτρεπε στους αξιωματικούς πληροφοριών της να συλλέγουν, να αναπαράγουν και να αναλύουν το περιεχόμενο των κινητών τηλεφωνικών κλήσεων σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού των Παλαιστινίων τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη.

Το έργο ήταν τόσο εκτεταμένο που, σύμφωνα με πηγές της Μονάδας 8200 – η οποία είναι ισοδύναμη με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ – εμφανίστηκε εσωτερικά ένα σύνθημα που αποτύπωνε την κλίμακα και την φιλοδοξία του: «Ένα εκατομμύριο κλήσεις την ώρα».

Διάφορες πηγές, ανέφεραν ότι το τεράστιο αρχείο των υποκλαπέντων κλήσεων – το οποίο ανερχόταν σε 8.000 TB δεδομένων – φυλασσόταν σε ένα κέντρο δεδομένων της Microsoft στην Ολλανδία. Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση της έρευνας από την Guardian, η Μονάδα 8200 φαίνεται να μετέφερε γρήγορα τα δεδομένα από τις παρακολουθήσεις σε άλλη τοποθεσία εκτός της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με την τεράστια μεταφορά δεδομένων εκτός της χώρας της Ε.Ε., αυτή πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου. Πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η Μονάδα 8200 σχεδίαζε να μεταφέρει τα δεδομένα στην πλατφόρμα cloud της Amazon Web Services. Ούτε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ούτε η Amazon απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Απόφαση μετά από πιέσεις

Η επείγουσα απόφαση της Microsoft να τερματίσει την πρόσβαση της μυστικής υπηρεσίας σε βασική τεχνολογία ελήφθη εν μέσω πιέσεων από υπαλλήλους και επενδυτές σχετικά με τη συνεργασία της για τον ισραηλινό στρατό και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η τεχνολογία της στη σχεδόν διετή επίθεση των IDF στη Γάζα.

Μια επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε πρόσφατα στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, μια κατηγορία που αρνείται το Ισραήλ, αλλά υποστηρίζεται από πολλούς εμπειρογνώμονες στο διεθνές δίκαιο.

Η κοινή έρευνα στην οποία συμμετείχε ο Guardian προκάλεσε διαμαρτυρίες στα κεντρικά γραφεία της Microsoft στις ΗΠΑ και σε ένα από τα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων της και απαιτήσεις από ομάδες εργαζομένων όπως η «No Azure for Apartheid», να τερματιστούν όλες οι σχέσεις με τον ισραηλινό στρατό.

Την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, ενημέρωσε το προσωπικό για την απόφαση. Σε ένα email που είδε ο Guardian, ανέφερε ότι η εταιρεία «σταμάτησε και απενεργοποίησε μια σειρά υπηρεσιών προς μία μονάδα του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Σμιθ έγραψε: «Δεν παρέχουμε τεχνολογία που διευκολύνει τη μαζική παρακολούθηση πολιτών. Έχουμε εφαρμόσει αυτή την αρχή σε όλες τις χώρες του κόσμου και έχουμε επιμείνει επανειλημμένα για περισσότερα από δύο δεκαετίες».

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε ο Guardian, ένα ανώτερο στέλεχος της Microsoft ανέφερε στο υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας: «Ενώ η εξέταση μας βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουμε εντοπίσει σε αυτό το στάδιο στοιχεία που υποστηρίζουν στοιχεία της έρευνας του Guardian».

Ο ανώτερος υπάλληλος δήλωσε στους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η Microsoft «δεν ασχολείται με τη διευκόλυνση της μαζικής παρακολούθησης πολιτών» και τους ενημέρωσε ότι θα «απενεργοποιήσει» την πρόσβαση σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα παρακολούθησης της Μονάδας 8200 και θα αναστείλει τη χρήση ορισμένων προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς γινόταν η υποκλοπή των δεδομένων

Η απόφαση αυτή βάζει ένα απότομο τέλος σε μία τριετή περίοδο κατά την οποία η υπηρεσία κατασκοπείας λειτουργούσε το πρόγραμμα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Microsoft.

Ωστόσο, η απόφαση δεν έχει επηρεάσει τις ευρύτερες σχέσεις της Microsoft με τις IDF, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ είναι μακροχρόνιος πελάτης και θα διατηρήσουν την πρόσβασή τους σε άλλες υπηρεσίες.

Η Μονάδα 8200 χρησιμοποίησε τις δικές της εκτεταμένες δυνατότητες παρακολούθησης για να υποκλέψει και να συλλέξει τις κλήσεις. Στη συνέχεια, η υπηρεσία κατασκοπείας χρησιμοποίησε έναν προσαρμοσμένο και διαχωρισμένο χώρο εντός της πλατφόρμας Azure, επιτρέποντας την αποθήκευση των δεδομένων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και την ανάλυσή τους με τη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και το σύστημα παρακολούθησης εστίαζε αρχικά στη Δυτική Όχθη, όπου περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, πηγές των μυστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι η πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων στο cloud είχε χρησιμοποιηθεί στην επίθεση στη Γάζα για να διευκολύνει την προετοιμασία θανατηφόρων αεροπορικών επιδρομών.

Η σχέση της Microsoft με τις IDF

Οι αποκαλύψεις του περασμένου μήνα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας της Microsoft από τη Μονάδα 8200 ακολούθησαν μια προηγούμενη έρευνα του Guardian και των συνεργατών του σχετικά με την ευρύτερη σχέση μεταξύ της εταιρείας και του ισραηλινού στρατού.

Έρευνα του Ιανουαρίου που βασίστηκε σε αρχεία που διέρρευσαν έδειξε πώς η εξάρτηση των IDF από το Azure και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε κατακόρυφα κατά την πιο έντονη φάση της εκστρατείας του στη Γάζα.

Μετά από αυτή την έκθεση, η Microsoft ξεκίνησε την πρώτη της αναθεώρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι IDF χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Τον Μάιο, ανέφερε ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει βρει στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι ο στρατός δεν συμμορφώθηκε με τους όρους παροχής υπηρεσιών της ή ότι χρησιμοποίησε το Azure και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της «για να στοχεύσει ή να βλάψει ανθρώπους» στη Γάζα.

Ωστόσο, η έρευνα του Guardian σε συνεργασία με το +972 και το Local Call που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο, η οποία αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα παρακολούθησης μέσω cloud είχε χρησιμοποιηθεί για την έρευνα και τον εντοπισμό στόχων βομβαρδισμού στη Γάζα, οδήγησε την εταιρεία να επανεξετάσει τα συμπεράσματά της.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Microsoft, πυροδοτώντας ανησυχίες ότι ορισμένοι από τους υπαλλήλους της με έδρα το Ισραήλ ενδέχεται να μην ήταν απόλυτα ειλικρινείς σχετικά με τις γνώσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο η Μονάδα 8200 χρησιμοποιούσε το Azure, όταν ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της εξέτασης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του Ναντέλα, δεν γνώριζαν ότι η Μονάδα 8200 σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει, ή τελικά χρησιμοποίησε, το Azure για την αποθήκευση του περιεχομένου των υποκλαπέντων κλήσεων Παλαιστινίων.

Στη συνέχεια, η Microsoft ξεκίνησε τη δεύτερη και πιο στοχευμένη έρευνα, η οποία εποπτεύθηκε από δικηγόρους της αμερικανικής εταιρείας Covington & Burling. Στη σημείωσή του προς το προσωπικό, ο Σμιθ ανέφερε ότι η έρευνα δεν είχε πρόσβαση σε δεδομένα πελατών, αλλά τα ευρήματά της βασίστηκαν σε επανεξέταση εσωτερικών εγγράφων της Microsoft, ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων μεταξύ των υπαλλήλων.

«Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μας για την έρευνα του Guardian», έγραψε ο Σμιθ, σημειώνοντας ότι έφερε στο φως «πληροφορίες στις οποίες δεν είχαμε πρόσβαση λόγω των δεσμεύσεών μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών μας». Πρόσθεσε: «Η εξέτασή μας συνεχίζεται».

Οι αποκαλύψεις υπογράμμισαν τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ βασίστηκε στις υπηρεσίες και την υποδομή μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας για να υποστηρίξει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, οι οποίοι προκάλεσαν το θάνατο περισσότερων από 65.000 Παλαιστινίων, κυρίως αμάχων, και δημιούργησαν μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση και κρίση πείνας.

Πηγή: Guardian