Φανταστείτε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, μπορούσε να γυρίσει έναν διακόπτη και να κλείσει το Διαδίκτυο της Ευρώπης.

Μπορεί να ακούγεται τραβηγμένο, ακόμα και τρελό. Όμως είναι ένα σενάριο που έχει συζητηθεί σοβαρά στη βιομηχανία της τεχνολογίας και στους κύκλους πολιτικής τους τελευταίους μήνες, καθώς οι εντάσεις με την Ουάσιγκτον έχουν κλιμακωθεί και οι ανησυχίες για την εξάρτηση της ΕΕ από την αμερικανική τεχνολογία έχουν έρθει στο προσκήνιο.

Στη ρίζα αυτών των ανησυχιών βρίσκεται το γεγονός ότι από μόνοι τους τρεις αμερικανικοί κολοσσοί – η Google, η Microsoft και η Amazon – παρέχουν το 70% της ευρωπαϊκής υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud), το ικρίωμα από το οποίο εξαρτώνται πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ορισμένοι φρονούν ότι ένας απρόβλεπτος ηγέτης των ΗΠΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως όπλο την κατάσταση εάν οι σχέσεις επιδεινώνονταν σοβαρά – για παράδειγμα, δίνοντας εντολή σε αυτές τις εταιρείες να απενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη. «Τα κρίσιμα δεδομένα θα γίνονταν απρόσιτα, οι ιστότοποι θα σκοτείνιαζαν και οι βασικές κρατικές υπηρεσίες όπως τα νοσοκομειακά συστήματα πληροφορικής θα έπεφταν στο χάος», λέει ο Robin Berjon, ειδικός στην ψηφιακή διακυβέρνηση που συμβουλεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανησυχίες σχετικά με τον αποκαλούμενο «διακόπτη δολοφονίας» των ΗΠΑ. «Είναι δύσκολο να πούμε πόσο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε».

Η Microsoft, η Google και η Amazon λένε όλες ότι προσφέρουν «κυρίαρχες» λύσεις υπολογιστικού νέφους που προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών της ΕΕ και θα αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο από το να συμβεί ποτέ. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν πάντα ανησυχίες για την έλλειψη «ψηφιακής κυριαρχίας» στην Ευρώπη, όπου οι αμερικανικές εταιρείες όχι μόνο έχουν σχεδόν μονοπώλιο στην αγορά του cloud computing, αλλά και του υλικού, του δορυφορικού Διαδικτύου και τώρα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και τα κύρια λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας της Ευρώπης – iOS και Android – και τα δίκτυα πληρωμών – Mastercard και Visa – είναι αμερικανικά. Αυτοί οι φόβοι έγιναν επιτακτικοί τον Μάιο όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Karim Khan, ανώτατος εισαγγελέας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) που εδρεύει στην Ολλανδία, είχε χάσει την πρόσβαση στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Microsoft Outlook, όταν προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου. Το ICC είχε εκδώσει εντάλματα σύλληψης για κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu, που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα – κάτι που ο Trump αποκάλεσε «παράνομο».

Ο Khan έχει παραιτηθεί προσωρινά από τότε, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για κατηγορίες εναντίον του που σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση. Η Microsoft λέει ότι «σε καμία περίπτωση» δεν διέκοψε ή ανέστειλε τις υπηρεσίες της στο ICC, αν και ήταν σε επαφή με αυτό, «καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που είχε ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση».

Έκτοτε, η έλλειψη ψηφιακής κυριαρχίας έχει πυροδοτήσει την ατζέντα στις Βρυξέλλες, ενώ ορισμένοι δημόσιοι φορείς αναζητούν ήδη εναλλακτικές λύσεις έναντι των παρόχων των ΗΠΑ.

Όμως είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να απογαλακτιστούν από την αμερικανική τεχνολογία; Η ψηφιακή κυριαρχία ορίζεται χαλαρά ως η ικανότητα ενός κυβερνώντος οργάνου να ελέγχει τα συστήματα δεδομένων και τεχνολογίας εντός των συνόρων του.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι το επιδιώκουν είναι η έλλειψη συγκρίσιμων εναλλακτικών λύσεων. Η Ευρώπη έχει τους δικούς της παρόχους, όπως το γαλλικό OVHCloud ή τα γερμανικά T-Systems και Delos, στον τομέα του cloud computing. Όμως «αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα της αγοράς και δεν έχουν την ίδια κλίμακα ή εύρος δυνατοτήτων», λέει ο Dario Maisto, ανώτερος αναλυτής που καλύπτει την ψηφιακή κυριαρχία στην παγκόσμια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Forrester.

Ομοίως, εναλλακτικές λύσεις ανοιχτού κώδικα είναι διαθέσιμες για κοινά πακέτα λογισμικού σαν το Office και τα Windows, αλλά ενώ οι υποστηρικτές λένε ότι είναι πιο διαφανή και προσβάσιμα, κανένα δεν είναι τόσο ολοκληρωμένο ή γνωστό. Όμως, ενώ η μετάβαση σε κυρίαρχες εναλλακτικές λύσεις δεν θα «συμβεί εν μία νυκτί», είναι «μύθος» να πιστεύει κανείς ότι δεν είναι εφικτό, λέει ο Maisto.

Σημειώνει ότι το γερμανικό κρατίδιο Schleswig-Holstein βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία σταδιακής κατάργησης προϊόντων της Microsoft όπως το Office 365 και τα Windows υπέρ λύσεων ανοιχτού κώδικα όπως το LibreOffice και το Linux. Το Υπουργείο Ψηφιοποίησης της Δανίας εφαρμόζει πιλοτικά ένα παρόμοιο πρόγραμμα. «Μερικές φορές υπερεκτιμούμε τον ρόλο του αποκλειστικού λογισμικού στους οργανισμούς μας», λέει ο Maisto, επισημαίνοντας ότι για βασικές υπηρεσίες όπως η επεξεργασία κειμένου και το email, οι λύσεις ανοιχτού κώδικα λειτουργούν μια χαρά. «Οι κύριοι λόγοι που οι οργανισμοί δεν χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης και οι άστοχοι φόβοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», προσθέτει. «Η πρόβλεψη μας είναι ότι στα επόμενα πέντε με 10 χρόνια, θα υπάρξει μια επιταχυνόμενη στροφή (σε αυτές τις λύσεις) εξαιτίας αυτής της κλήσης αφύπνισης», καταλήγει ο ίδιος.

Ο Benjamin Revcolevschi, αφεντικό της OVHCloud, είπε στο BBC ότι εταιρείες σαν τη δική του είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις ανάγκες κυριαρχίας των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στην Ευρώπη. «Μόνο οι ευρωπαίοι πάροχοι cloud, των οποίων τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην ΕΕ και υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, μπορούν να προσφέρουν ασυλία σε μη ευρωπαϊκούς νόμους και να προστατεύσουν ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα», λέει. Ωστόσο, η Microsoft, η Amazon και η Google λένε ότι προσφέρουν ήδη λύσεις που αντιμετωπίζουν ανησυχίες σχετικά με την ψηφιακή κυριαρχία, λύσεις όπως η αποθήκευση δεδομένων σε διακομιστές στη χώρα ή την περιοχή των πελατών και όχι στις ΗΠΑ. Η Google είπε στο BBC ότι συνεργάζεται επίσης με αξιόπιστους τοπικούς προμηθευτές της ΕΕ όπως η T-Systems, παρέχοντάς τους τον έλεγχο της κρυπτογράφησης των δεδομένων πελατών και δίνοντας στους πελάτες «τεχνικό βέτο στα δεδομένα τους». Ο Γερμανικός Στρατός είναι ένας από τους πελάτες του.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα κινηθεί νομικά στην «υπερβολικά απίθανη» περίπτωση που η κυβέρνηση των ΗΠΑ την διέταζε να αναστείλει τις υπηρεσίες της και ότι θα συμπεριλάβει μια ρήτρα στα ευρωπαϊκά συμβόλαια για το σκοπό αυτό. «Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε νέους τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωπαίοι πελάτες μας έχουν τις επιλογές και τις διαβεβαιώσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν με εμπιστοσύνη», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft στο BBC.

Ο Zach Meyers, από το think tank CERRE με έδρα τις Βρυξέλλες, λέει ότι μπορεί να έχει νόημα η Ευρώπη να αναπτύξει το δικό της περιορισμένο κυρίαρχο νέφος για την προστασία των κρίσιμων κυβερνητικών δεδομένων. Όμως προσθέτει ότι δεν είναι ρεαλιστικό να προσπαθεί κανείς να «βγάλει τους Αμερικανούς από την εφοδιαστική αλυσίδα ή να διασφαλίσει ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι στην αλυσίδα εφοδιασμού σε κάθε σημείο».

Επισημαίνει το Gaia X – ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2020 για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εναλλακτικής σε μεγάλες, κεντρικές πλατφόρμες cloud, το οποίο έχει αντιμετωπίσει σημαντική κριτική και καθυστερήσεις. «Πολλές από αυτές τις αγορές τεχνολογίας είναι “ο νικητής τα παίρνει όλα”, οπότε από τη στιγμή που είναι ο πρώτος κινητήριος μοχλός, είναι πραγματικά δύσκολο για οποιονδήποτε άλλο να τον προλάβει».

Αντίθετα, ο Meyers πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς της τεχνολογίας όπου θα μπορούσε να κερδίσει ένα πλεονέκτημα. «Θα μπορούσε για παράδειγμα, να είναι η βιομηχανική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή η Ευρώπη έχει ήδη μια πολύ μεγαλύτερη και ισχυρότερη βιομηχανική βάση από ό,τι οι ΗΠΑ», λέει. «Ή η επόμενη γενιά εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, γιατί είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου η Ευρώπη έχει την πρωτοπορία. Πρόκειται για την φωτολιθογραφία – τις μηχανές που παράγουν τα πραγματικά κορυφαία τσιπ».

Πού βαδίζει λοιπόν η ατζέντα για την ψηφιακή κυριαρχία; Ορισμένοι πιστεύουν ότι τίποτα δεν θα αλλάξει εάν η Ευρώπη δεν θεσπίσει νέους κανονισμούς που θα αναγκάζουν τους περιφερειακούς οργανισμούς και τις κυβερνήσεις να αγοράζουν τοπική τεχνολογία. Όμως σύμφωνα με τον Berjon, η ΕΕ σέρνει τα πόδια της. «Σίγουρα υπάρχει πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά είναι θέμα μετατροπής του σε κοινή στρατηγική».

Ο Matthias Bauer, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, πιστεύει ότι ο στόχος πρέπει να είναι η οικοδόμηση του τεχνολογικού τομέα της Ευρώπης ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σε μια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ το 2024, ο Mario Draghi, πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σημείωσε ότι η Ευρώπη «υστερεί σοβαρά» στις νέες τεχνολογίες και ότι «μόνο τέσσερις από τις 50 κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο είναι ευρωπαϊκές».

«Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολο για μια εταιρεία τεχνολογίας που εδρεύει στην ΕΕ να επεκταθεί σε ολόκληρο το μπλοκ από ό,τι θα ήταν για την ίδια εταιρεία στις ΗΠΑ», λέει ο Bauer.

«Δεν αντιμετωπίζει κανείς μόνο διαφορετικές γλώσσες, αλλά διαφορετικό δίκαιο των συμβάσεων, νόμους για την αγορά εργασίας, φορολογικούς νόμους και επίσης διαφορετικούς κανονισμούς για συγκεκριμένους τομείς». Όσο για τη θεωρία ότι ο Πρόεδρος Trump θα μπορούσε να γυρίσει έναν «διακόπτη συσκότισης» και να απενεργοποιήσει το Διαδίκτυο της Ευρώπης, είναι πολύ επιφυλακτικός. «Θα ήταν ένα ρεαλιστικό σενάριο αν ήμασταν κοντά σε έναν πόλεμο, αλλά δεν το βλέπω στον ορίζοντα».

Ωστόσο, ο Maisto λέει ότι οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτόν τον κίνδυνο, όσο απομακρυσμένος κι αν είναι. «Πριν από δύο χρόνια, δεν πιστεύαμε ότι θα μιλούσαμε για αυτά τα θέματα με αυτούς τους όρους το 2025. Τώρα οι οργανισμοί θέλουν να προετοιμαστούν για αυτό που μπορεί να συμβεί».

