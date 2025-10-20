Eπιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Χάος επικρατεί στις ΗΠΑ σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες περιλαμβανομένης της μονάδας cloud της Amazon AWS, των Robinhood, Snapchat και Perplexity, που «έπεσαν» σήμερα, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Όπως κατέγραψε το Downdetector, τα προβλήματα ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS (Amazon Web Services).

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector, ενώ μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν είναι τα Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva, όλα με μαζικές αναφορές για προβλήματα σύνδεσης και λειτουργίας.

Το Venmo της Paypal έχει επίσης «πέσει» ενώ μεγάλα πρακτορεία εικόνας και ενημέρωσης επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα στις συνδέσεις των χρηστών.

Οι ενδείξεις από τις τεχνικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι η δυσλειτουργία συνδέεται με την Amazon Web Services (AWS), την πλατφόρμα cloud που στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών υποδομών στην Αμερική.