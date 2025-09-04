Οι υπηρεσίες της Google φαίνεται να έχουν διακοπεί σε μερικές χώρες, κυρίως της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ανάμεσα στις χώρες που επηρεάζονται είναι και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες αναφέρουν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα από το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός από την κύρια μηχανή αναζήτησης της Google, δυσλειτουργίες εμφανίζει επίσης το YouTube, αλλά και το Gmail.

Τα προβλήματα φαίνεται να ξεκίνησαν περίπου στις 10:00 (ώρα Ελλάδας), αρχικά από τη μηχανή αναζήτησης και το YouTube. Στη συνέχεια, «εξαπλώθηκαν» στο Gemini, στο Spotify, στο Gmail, στα Analytics και στο Google Maps.

Υπάρχουν αναφορές για δυσκολία πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες του κολοσσού σε τουλάχιστον 24 χώρες, μεταξύ των οποίων: η Τουρκία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία.

Παρ’ όλο που τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διακοπές σημειώθηκαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη.