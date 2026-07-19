Σημαντικά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει η πλατφόρμα του Facebook, με χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, να αναφέρουν δυσλειτουργίες κατά την περιήγησή τους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έκδοση της δημοφιλούς πλατφόρμας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (desktop), καθώς η αρχική σελίδα (news feed) αρνείται να φορτώσει τις νέες αναρτήσεις και παραμένει «λευκή» ή κολλημένη.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ενώ η εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα (mobile app) φαίνεται να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό κανονικά, η πρόσβαση μέσω προγραμμάτων περιήγησης (browsers) από υπολογιστές παρουσιάζει σοβαρά εμπόδια. Οι χρήστες που επιχειρούν να ανανεώσουν τη σελίδα τους έρχονται αντιμέτωποι με μηνύματα σφάλματος ή με μια εντελώς κενή ροή ειδήσεων.

Ήδη στην ειδική πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων DownDetector, οι αναφορές των χρηστών έχουν «χτυπήσει κόκκινο» μέσα σε λίγα λεπτά. Η μητρική εταιρεία Meta δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια της δυσλειτουργίας ή τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.