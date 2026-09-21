Η διπλωματική ιστορία της Ελλάδας είναι πλέον ψηφιακά προσβάσιμη μέσω της νέας πλατφόρμας της Υπηρεσίας του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΙΑ) που βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα το πρωί, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης οι ερευνητές της ιστορίας, της διπλωματίας αλλά και πολίτες έχουν πρόσβαση σε περίπου 35,6 εκατομμύρια ψηφιοποιημένες σελίδες από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, των διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό, της Κεντρικής Υπηρεσίας, τα Ειδικά Αρχεία και τις Ειδικές Αρχειακές Ενότητες για το χρονικό διάστημα από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης έως και το 2010. Τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στο θέμα, το έτος κατάταξης, τον αριθμό φακέλου και τον αριθμό υποφακέλου που είναι ταξινομημένο το έγγραφο που αναζητούν, αλλά και σε λεπτομέρειες από το περιεχόμενό του.

Η πρόσβαση στο αρχείο του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας arxeio.mfa.gr, στην οποία ο χρήστης πρέπει να κάνει εγγραφή και έπειτα με λέξεις κλειδιά να αναζητήσει δεδομένα για το θέμα που επιθυμεί. Στη συνέχεια ηλεκτρονικά, με ένα κλικ, μπορεί να κάνει αίτηση για να αποκτήσει πρόσβαση στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του ΥΠΕΞ που τον ενδιαφέρουν, είτε διαδικτυακά είτε στο αναγνωστήριο του Αρχείου. Μέσω της πλατφόρμας και αφού λάβει τη σχετική άδεια έρευνας, θα μπορεί να αποθηκεύσει αντίγραφα εγγράφων ή σελίδων εγγράφων από τους υποφακέλους στους οποίους έχει πρόσβαση. Αυτά τα αντίγραφα θα είναι διαθέσιμα διαδικτυακά μέσω του προσωπικού λογαριασμού του.

Χωρίς εγγραφή στην πλατφόρμα, όλοι οι πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται τους καταλόγους του αποδεσμευμένου αρχειακού υλικού της ΥΔΙΑ.