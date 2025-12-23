Ανθρωποειδή ρομπότ χορεύουν στη σκηνή σε συναυλία μπροστά σε 18.000 άτομα στην Κίνα. Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, τρία ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας Unitree εμφανίζονται στη συναυλία του κινεζοαμερικανού σταρ Wang Leehom, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τσενγκντού της Κίνας.

Τα ρομπότ πλαισιώνουν τον τραγουδιστή χορευτικά, συγχρονίζοντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τις κινήσεις τους με τον ρυθμό της μουσικής. Μάλιστα, κάνουν απαιτητικές φιγούρες, φτάνοντας ακόμη και σε απαιτητικά άλματα Webster, κινήσεις που συνήθως βλέπουμε μόνο από εξαιρετικά έμπειρους χορευτές.