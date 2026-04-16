Κάποτε, στους αγρούς, οι άνθρωποι έστηναν σκιάχτρα για να απομακρύνουν κυρίως τα πουλιά από τις σοδειές. Σήμερα, με τα άλματα της τεχνολογικής εξέλιξης όπως φαίνεται τα σκιάχτρα έχουν αναβαθμιστεί σε… ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, GPS και πιθανώς ενημερώσεις λογισμικού «για καλύτερη αποτροπή αγριογούρουνων και υπαρξιακών κρίσεων».

Η ανθρωπότητα, λοιπόν, ίσως να βρήκε μια… «καινοτόμα» λύση για τη μάστιγα των αγριόχοιρων που εισβάλλουν σε ευρωπαϊκές πόλεις: ρομπότ που… απωθούν αγριογούρουνα.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται να καταδιώκει ένα κοπάδι αγριογούρουνα σε πάρκινγκ της Βαρσοβίας.

Στη λεζάντα του κλιπ, που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, διαβάζουμε με μια σχεδόν ποιητική απλότητα: «Οδηγώ τα αγριογούρουνα πίσω στο δάσος».

Στην πράξη, όμως, το σκηνικό θυμίζει περισσότερο επεισόδιο από δυστοπική κωμωδία.

Το ρομπότ, ένα από τα πλέον γνωστά ανθρωποειδή της κινεζικής εταιρείας Unitree, με το χαρακτηριστικό όνομα «Edward Warchocki», τρέχει πίσω από τα γουρούνια με ενθουσιασμό που θα ζήλευε και αθλητής στίβου.

Οι αγριόχοιροι φυσικά, δεν εντυπωσιάζονται από την τεχνολογική πρόοδο και αποχωρούν ταχύτερα απ’ όσο προλαβαίνει ο μεταλλικός τους διώκτης να επεξεργαστεί το «mission accomplished» (αποστολή εξετελέσθη).

Η σκηνή κορυφώνεται με το ρομπότ να σηκώνει τη γροθιά του απόλυτου νικητή της μάχης στον αέρα.

Κάπου εκεί, το όλο θέαμα αρχίζει να θυμίζει περισσότερο animated επιστημονική φαντασία παρά πραγματική επιχείρηση… ελέγχου άγριας ζωής.

Εδώ όμως τίθεται και το πραγματικά κρίσιμο ερώτημα: πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής όπου τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους… κτηνοτρόφους;

Θα δούμε άραγε στο μέλλον το παραδοσιακό επάγγελμα του βοσκού να εξελίσσεται σε «χειριστή αυτόνομων συστημάτων εκτροφής προβάτων και αγριογούρουνων» ή απλώς να εξαφανίζεται, παραδομένο στη λογική της πλήρους αυτοματοποίησης;

Και ακόμη παραπέρα: αν σήμερα ένα ρομπότ κυνηγά αγριογούρουνα σε πάρκινγκ, αύριο τι ακριβώς θα κυνηγά;

Και, πιο ανησυχητικά, θα κυνηγά κατόπιν εντολής ή… επειδή «έτσι αποφάσισε το σύστημα»; Οι ταινίες τύπου Εξολοθρευτής δεν ήταν επιστημονικά ντοκιμαντέρ, ανήκουν στη σφαίρα της «επιστημονικής φαντασίας», αλλά η ερώτηση επιμένει να μην είναι καθόλου φανταστική: πόσο μακριά είμαστε από το σημείο όπου η εξέλιξη των ρομποτικών συστημάτων δεν θα χρειάζεται πλέον χειριστή;

Προς το παρόν πάντως, το συγκεκριμένο ρομποτικό «κυνήγι» αποδείχθηκε πιο… γήινο: ένα διαφημιστικό κόλπο.

Ο «Warchocki» είναι περισσότερο μηχανικός… “influencer” παρά αγροφύλακας.

Τα προηγούμενα «κατορθώματα» του περιλαμβάνουν από σκηνικές εμφανίσεις μέχρι επισκέψεις σε κοινοβούλια και viral performance για τα social media.

Το ίντερνετ φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να μετατρέψει την τεχνολογική «αγωνία» σε meme.

Κάποιοι τον αποκάλεσαν «ήρωα που δεν μας αξίζει», άλλοι πανηγύρισαν λέγοντας: «επιτέλους μια λογική χρήση της ρομποτικής», με το γνωστό χαμόγελο που κρύβει πάντα μια μικρή δόση ανησυχίας.

Οι ανησυχίες σχετικά με τα ρομπότ της Unitree υπερβαίνουν την ικανότητά της να παραπλανά το κοινό.

Η ανθρωποειδής μηχανή έχει εμπλακεί σε ορισμένες δυσλειτουργίες που προκαλούν ένα σχετικό τρόμο και έντονο σκεπτικισμό.

Μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, ένας χειριστής σκύλων στην Κίνα έφαγε κλωτσιά στη βουβωνική χώρα από ένα προηγμένο ρομπότ Unitree που έλεγχε. Ένα άλλο ανδροειδές χαστούκισε δυνατά ένα παιδί κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης χορού που πήγε στραβά.

Οι τεχνικοί ισχυρίζονται ότι αυτά θα μπορούσαν να προμηνύουν πιο σοβαρά περιστατικά στο μέλλον, καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο πανταχού παρούσα σε κάθε τομέα της κοινωνίας, από την ιατρική έως την κατ’ οίκον βοήθεια και φυσικά την αστυνομική επιτήρηση.

Το μόνο που μένει να απαντηθεί είναι αν κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να τα βλέπουμε ως αστεία βίντεο στο διαδίκτυο και αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε σοβαρά αν το επόμενο «σκιάχτρο» που θα στηθεί στο χωράφι δεν θα είναι απλώς από άχυρο, αλλά με firmware update, λέιζερ οπλισμό και πιθανή… υπαρξιακή κρίση εναντίον των δημιουργών του.