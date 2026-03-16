Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στην ιστορία, με αγώνες που θα φιλοξενηθούν σε τρεις χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκτός όμως από το ποδόσφαιρο, μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας για την ασφάλεια των διοργανώσεων. Ανάμεσα στις καινοτομίες που θα κάνουν την εμφάνισή τους βρίσκονται και οι λεγόμενοι «ρομπότ-σκύλοι».

Πρόκειται για τετράποδα ρομποτικά συστήματα που μοιάζουν στην κίνηση με σκύλους και χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορες χώρες από αστυνομικές και στρατιωτικές υπηρεσίες. Τα ρομπότ αυτά είναι εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες κίνησης και συστήματα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους χειριστές τους να παρακολουθούν από απόσταση την κατάσταση σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ή μεγάλη συγκέντρωση κόσμου.

