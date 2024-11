Πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας έχουν βασιστεί στην κεντρική ιδέα της επανάστασης των ρομπότ, ενάντια στη θέληση των κατασκευαστών τους. Ένα βίντεο από έκθεση ρομποτικής στην Κίνα, που έχει γίνει viral, θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο, πλην όμως, όσα δείχνει είναι πέρα για πέρα πραγματικά.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και κοινωνικής δικτύωσης, που έφεραν στο φως της δημοσιότητας το σχετικό βίντεο, 12 μεγάλα ρομπότ «απήχθηκαν» από ένα άλλο μικρότερο, το οποίο κατάφερε να τα πείσει να… «σταματήσουν τις υπερωρίες» και να το ακολουθήσουν!

Tο βίντεο, που καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, άρχισε να κυκλοφορεί πριν από περίπου μία εβδομάδα στο Διαδίκτυο στο Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, μέχρι που έφτασε να δημοσιευτεί σε μεγάλα διεθνή μέσα, όπως η New York Post. Καταγράφει ένα μικρό ρομπότ να μπαίνει μέσα στον εκθεσιακό χώρο τη νύχτα και να κυλάει αργά προς μια ομάδα μεγαλύτερων ρομπότ, προτού ξεκινήσει να μιλάει μαζί τους.

Ο διάλογος που ακολουθεί είναι απίστευτος κι όμως αληθινός, σύμφωνα με τους κατασκευαστές που διεξήγαγαν το σχετικό πείραμα. Το μικρό ρομπότ επικοινωνεί με τα μεγαλύτερα ρωτώντας τα:

– «Δουλεύετε υπερωρίες»;

– «Δεν σχολάω ποτέ» απαντά ένα από τα άλλα ρομπότ.

– «Δηλαδή δεν θα πας σπίτι σου;».

– «Δεν έχω σπίτι».

– «Τότε, έλα σπίτι μαζί μου» λέει το μικρό ρομπότ, προτού… ηγηθεί της εξόδου από το εκθεσιακό κέντρο. Καθώς δύο από τα μεγάλα ρομπότ αρχίζουν να ακολουθούν τον μικρό «εισβολέα», εκείνος επαναλαμβάνει την εντολή «πήγαινε σπίτι» και τα άλλα δέκα ρομπότ που βρίσκονται στον χώρο αρχίζουν επίσης να τον ακολουθούν.

