Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ένα μαλακό, ζελατινώδες ρομπότ που μπορεί να αλλάζει μορφή και να κινείται στον χώρο χωρίς ενσωματωμένους κινητήρες ή μηχανικά μέρη, ανέπτυξαν Βρετανοί επιστήμονες, ανοίγοντας νέους δρόμους στη ρομποτική.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο University of Bristol, σε συνεργασία με το Queen Mary University of London, υπό την καθοδήγηση του Ciqun Xu.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται ένα καινοτόμο υλικό, το electro‑morphing gel (e‑MG).

Πρόκειται για ένα εύκαμπτο, αγώγιμο τζελ που αποκρίνεται σε εξωτερικά ηλεκτρικά πεδία, επιτρέποντας στο ρομπότ να τεντώνεται, λυγίζει, στρίβει και περιστρέφεται ανάλογα με τη διαμόρφωση των ηλεκτροδίων γύρω του.

Με τον τρόπο αυτό, ένα μόνο σύστημα μπορεί να εκτελεί πολλαπλές κινήσεις, χωρίς την ανάγκη ογκωδών ή ακριβών ενεργοποιητών.

Σε πειραματικές επιδείξεις, ένα ανθρωποειδές πρωτότυπο e‑MG που οι ερευνητές αποκαλούν «γυμναστή», κατάφερε να αιωρείται και να σκαρφαλώνει, χρησιμοποιώντας το ευέλικτο σώμα του και δομές που λειτουργούν σαν άκρα.

Η πορεία και η κίνησή του ελέγχονται με την αλλαγή της έντασης και της θέσης των ηλεκτρικών πεδίων, καθιστώντας το ρομπότ πολύ πιο ευέλικτο από τα παραδοσιακά συστήματα μαλακής ρομποτικής, που συχνά βασίζονται σε μαγνήτες ή πνευματικά ενεργοποιούμενα στοιχεία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η νέα προσέγγιση μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος των συστημάτων, ενώ ανοίγει τον δρόμο για εφαρμογές σε υγειονομικές και φορετές συσκευές, βιοϊατρικούς τεχνητούς μύες και αισθητήρες, αλλά και εξερεύνηση δύσβατων ή επικίνδυνων περιβαλλόντων, ακόμα και στο διάστημα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα «Swiss Army knife» της ρομποτικής, όπου το ίδιο σύστημα μπορεί να αναλάβει πολλαπλές λειτουργίες απλώς με την αλλαγή των ηλεκτρικών πεδίων γύρω του.

Παρά τις υποσχόμενες δυνατότητες, υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η αντοχή και η δύναμη φόρτισης των μαλακών δομών, αλλά και η ενεργειακή αποδοτικότητα σε πραγματικές εφαρμογές.

Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι η τεχνολογία αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο καινοτόμες εξελίξεις στη μαλακή ρομποτική των τελευταίων ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για ελαφρύτερους, ευέλικτους και εξ αποστάσεως ελεγχόμενους μηχανισμούς, που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν περισσότερο επιστημονική φαντασία παρά πραγματικότητα.